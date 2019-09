L'horoscope du jour du 13 septembre 2019

publié le 13/09/2019 à 06:10

Bélier

Mars étant LA planète de votre thème, son désaccord avec Neptune pourrait indiquer que vous êtes en porte à faux avec un collègue ou l'un de vos proches. Cela peut être une personne que vous voyez tous les jours dans d'autres circonstances que le travail, quelqu'un qui vous soigne par exemple et dont vous trouverez les méthodes bizarres. Il est possible aussi qu'il y ait un pataquès au sein même de l'entreprise qui vous emploie et que vous y soyez mêlé !

Taureau

Aucun gros nuage dans votre ciel du jour, au contraire, vous serez rassuré sur les sentiments qu'on vous porte et donc bien dans votre peau. Surtout 3ème décan. Le Taureau, vous le savez, a besoin d'être aimé et d'aimer aussi, bien évidemment, et plus vous êtes certain qu'on l'aime, plus vous vous épanouissez. Vénus représente vos sentiments et vous avez donc vécu, depuis le 21 août, des moments très agréables dans ce domaine, même si vous êtes du 1er décan et qu'Uranus vous embête.

Gémeaux

Aujourd'hui encore, essayez de rester le plus possible dans les rails, 2ème décan. Ne défiez pas l'autorité et ne vous mettez pas en colère pour des broutilles. Il est vrai que la conjoncture est stressante pour vous, surtout si vous êtes né après le 6 juin ; ceux qui sont nés avant, et surtout ceux de mai, auront dès demain des influx favorables de Mercure (votre planète, je le rappelle) et de Vénus - toute puissante en Balance. De belles ouvertures s'annoncent, vous serez au top !

Cancer

Le 2ème décan est en vedette aujourd'hui, c'est-à-dire que né après le 2 juillet vous aurez la possibilité de prendre une décision ou de faire un choix très positif. Votre vie professionnelle devrait être concernée, mais cela vous demandera probablement d'être un peu moins investi dans votre vie personnelle ; d'ailleurs Saturne y a créé des problèmes qui ne vont pas tarder à être de nouveau dans votre actualité (dès la semaine prochaine), mais cette fois vous saurez y faire front.

Lion

Vous aurez du mal à obtenir ce que vous désirez aujourd'hui, alors n'attendez rien, et ne vous énervez pas si tout ne va pas comme vous le voulez. Faites le vide, ça changera à partir de la semaine prochaine, en tout cas pour le 2ème décan qui doit gérer la dissonance Mars/Neptune. Elle peut aussi vous créer un problème d'ordre financier : une perte, un vol par exemple. Jetez un oeil sur votre relevé de banque, il y a peut-être eu une erreur, en votre défaveur bien sûr !

Vierge

Soyez encore plus méfiant aujourd'hui, posez de fermes limites aux autres, surtout à ceux qui tenteraient de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Neptune est plus ou moins active à cause de sa rencontre avec la Lune et de sa dissonance avec Mars. On pourrait vouloir vous influencer si vous avez un choix à faire et vous pousser à aller dans une direction qui n'est pas celle que vous auriez choisie de vous-même. Prenez le temps d'analyser les tenants et les aboutissants de la situation.

Balance

Je reviens sur la mésentente entre Mars et Neptune, exacte jusqu'à lundi. En ce qui vous concerner, attention à un éventuel dégât des eaux ou à un excès d'émotivité. Si dégât il y a, vous n'y pouvez rien mais inspectez quand même dès à présent toutes vos arrivées d'eau. Pour ce qui est de l'émotivité, vous y pouvez quelque chose car cela peut se contrôler avec un peu d'entraînement ; je sais, ce n'est pas facile, mais vos émotions ne doivent pas gérer votre vie, c'est vous qui êtes le maître !

Scorpion

Encore une bonne journée pour vous, Mars et Neptune sont en phase avec votre 2e décan et c'est vous qui saurez habilement influencer ceux qui vous entourent. Au bureau ou à la maison, quand vous aurez décidé quelque chose vous serez inflexible (parfois trop) et personne ne pourra outrepasser vos décisions. Il faut dire que vous disposerez d'une assurance qui peut impressionner et c'est d'ailleurs le but que vous rechercherez : impressionner vos proches et amis.

Sagittaire

Au contraire du Scorpion ça ne sera pas une journée de rêve pour vous, ou plutôt vous rêverez trop et cette volonté d'ignorer la réalité peut avoir des conséquences. Vous le savez très bien d'ailleurs, surtout si vous êtes du 2ème décan né après le 7 décembre : à trop vouloir oublier certaines choses, à anesthésier vos émotions, vous n'êtes plus tout à fait dans le réel. Cela dit, les gros succès publics provoquent exactement le même état d'esprit !

Capricorne

Profitez de cette journée où toutes les planètes sont encore en phase avec vous, prenez une initiative, quelque chose qui vous fera bouger de votre zone de confort. Si vous voulez avancer, progresser, ne faut pas y rester, vous devez prendre un minimum de risques et cette journée s'y prête. Dès demain deux planètes entreront en Balance, votre secteur de carrière, et il y a des chance qu'on accepte l'une de vos idées concernant des méthodes ou process dans votre boulot.

Verseau

Essayez de positiver aujourd'hui, oubliez ces images négatives produites par votre charge mentale, beaucoup trop forte ces derniers temps. Ça changera demain, grâce à l'arrivée de deux planètes en Balance, le signe qui vous permet de prendre du recul et surtout d'être reconnu dans ce que vous faites. La semaine prochaine sera d'ailleurs très bonne pour votre renommée dans votre milieu et parfois pour étendre votre zone d'influence (toujours dans votre milieu perso ou pro).

Poissons

Vous aussi, vous avez une importante charge mentale, mais elle vient des autres et de ce que certains veulent vous faire croire. Non, le problème ce n'est pas vous ! A priori, c'est ce qu'on voudrait que vous pensiez, mais une petite voix à l'intérieur vous dit le contraire et c'est elle qui faut que vous écoutiez, surtout si vous avez plus de 18 ans ! Cela devrait normalement ne concerner que ceux nés autour du 8 mars, mais il y a sûrement d'autres Poissons qui seront sensibles à la conjoncture.