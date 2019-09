L'horoscope du 14 septembre 2019

publié le 14/09/2019 à 05:28

Bélier

Face à vous, Mercure vous signifie que vous obtiendrez ce que vous voulez en étant dans le consensus et en montrant que vous êtes capable de conciliation. Certes, ce n'est pas trop dans vos habitudes, vous aimez imposer vos idées, votre façon de faire, mais avec Mercure aujourd'hui et Vénus demain, la Balance est en train de s'imposer et avec elle c'est le règne de l'entente cordiale... Mais c'est à vous de faire les efforts nécessaires pour que tout se passe bien.

Taureau

Le travail devrait être au premier plan et si vous en cherchez un, 1er décan, faites feu de tout bois car vous obtiendrez des rendez-vous dans les prochains jours. Cela ne veut pas dire que ça se fera automatiquement, mais en tout cas vous aurez une chance de convaincre votre interlocuteur, sans pour autant trop parler de votre dernière expérience qui n'a peut-être pas été très positive. Il faut toujours donner l'impression que vous êtes un bon élément, prêt à tout pour réussir.

Gémeaux

Mercure est parfaitement alignée avec vous, natif de mai, vous allez pouvoir vous exprimer et être entendu. De plus, des compliments ne peuvent que vous flatter ! Bref, vous aurez de beaux atouts en main jusqu'au 23, date à laquelle Mercure s'occupera du 2ème décan. Mais vous aurez certainement lancé un processus positif dans votre manière de communiquer avec les autres, que ce soit en famille ou dans le domaine professionnel où les choses progressent.

Cancer

Située à présent dans votre secteur de la famille et de la maison, Mercure révèle que vous pourriez accueillir quelqu'un chez vous pendant deux ou trois jours. Une visite rapide d'un parent que vous appréciez et qui ne vous dérangera pas outre mesure (1er décan, jusqu'au 23). Au contraire, il semble que vous évoquerez des souvenirs que vous avez en commun et cela vous fera du bien car vous aimez beaucoup évoquer le passé. Et si vous voulez déménager, vous pourriez aussi aller visiter des apparts ou des maisons !

Lion

Mercure est bien placée par rapport à vous ! En Balance, elle va donner une bonne image de vous et de votre façon de communiquer. Vos demandes seront acceptées plus facilement que lorsqu'elle était en Vierge : vous deviez donner des assurances, alors qu'avec Mercure en Balance, on ne vous demandera rien, on vous fera confiance. Profitez-en, 1er décan, vous avez jusqu'au 23 pour prendre des contacts, des rendez-vous, faire une démarche ou rendre visite à l'un de vos proches (frères-soeurs).

Vierge

C'est une bonne conjoncture qui sera active dès que vous aurez à parler d'argent, de rendement dans votre travail, ou lorsque vous discuterez d'un éventuel achat. Vous aurez des arguments imparables pour qu'on vous écoute et qu'on soit du même avis que vous. Vous obtiendrez du concret, et pour l'instant c'est le 1er décan qui est le plus concerné, alors que le 2ème est toujours sous l'influence de Mars et Neptune, une conjoncture qui rend vos efforts pour conserver l'harmonie un peu vains.

Balance

Bienvenue à Mercure, elle traverse votre signe un peu trop vite mais elle sera très efficace à chaque fois que vous vous exprimerez, 1er décan jusqu'au 23 septembre. En outre, dès demain elle sera accompagnée par Vénus et vous n'aurez que quelque mots à dire pour obtenir un accord, une validation... Il se peut même que certains puissent signer un contrat qui leur permettra de développer leur activité. Bref la période est idéale aussi, dans certains cas, pour votre communication amoureuse !

Scorpion

Mercure s'invite dans l’ombre de votre signe, ce qui peut vous voir encore plus mystérieux et tourmenté. Mais il n’empêche que votre intuition sera au top, écoutez-là.

Sagittaire

Une bonne position de Mercure, elle va vous permettre d'utiliser vos relations professionnelles ou autres pour atteindre l'un de vos objectifs, 1er décan. Vous aurez droit à Mercure jusqu'au 23 mais elle est rapide, alors quand vous constaterez que l'occasion se présente, n'hésitez pas et faites feu de tout bois : sollicitez les autres, les réponses seront obligatoirement favorables. Mais vous pouvez aussi avoir une très bonne idée qui se transformera plus tard en projet.

Capricorne

Mercure est à présent au zénith de votre ciel, c'est le moment de demander un rendez-vous à votre boss pour faire le point et peut-être solliciter une mutation. En effet, je vous l'ai déjà dit, Jupiter va débarquer chez vous en fin d'année et c'est la planète qui nous fait voyager. Peut-être que vous allez demander tout autre chose, et il serait étonnant qu'on vous oppose un refus car Vénus va accompagner Mercure et c'est la planète des accords... Donc faites-vous confiance.

Verseau

Voilà une bonne nouvelle ! C'est d'ailleurs ce qui vous tombera dessus avec Mercure en Balance, à moins que vous ne soyez porteur de certaines infos. En tout cas si vous êtes dans un milieu où l'information a son importance... Mais même si ce n'est pas le cas, vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant et cela peut concerner une personne qui vit à l'étranger par exemple, ou quelqu'un qui y est déjà et qui va vous donner de ses nouvelles.

Poissons

Surveillez vos dépenses, c'est ce que Mercure vous conseille si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge. Toutefois, une facture peut aussi vous y mettre (dans le rouge) mais vous saurez vous rattraper d'ici quelque temps ; finalement, vous avez une certaine chance car vous trouvez toujours des solutions de dernière minute pour payer ce que vous devez payer... 1er décan jusqu'au 23 septembre. 2ème décan, ne prenez aucune décision jusqu'à mercredi prochain, ok ?