L'horoscope du 16 septembre 2019

publié le 16/09/2019 à 06:46

Bélier

Face à vous, Vénus et Mercure se rencontrent pour votre plus grand plaisir. Vous pourrez faire une agréable rencontre ou conclure un accord équitable. Mais bien d'autres situations peuvent être en rapport avec cette conjoncture : vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous plaira beaucoup parce qu'il ou elle dégagera de la douceur et de la gentillesse ; et si vous êtes du 1er décan, il ne vous est pas interdit de tomber amoureux, au contraire.

Taureau

Deux très gentilles planètes se rencontrent dans votre secteur du travail, il est donc possible que vous ayez du plaisir à aller au boulot tous les matins ! Dans certains cas c'est parce que le travail qu'on vous confie vous plaît, dans d'autres c'est parce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui vous attire. Un/e nouvel/le employé/e, et même peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà mais que vous aviez décidé, pour on ne sait quelle raison, de ne pas apprécier.

Gémeaux

Vous êtes gagnant sur toute la ligne, 1er décan, que ce soit en amour ou dans le travail, et même parfois les deux. Vous pouvez être fier de vous, tout baigne. Et cela vient de vous, non pas d'une chance qui vous serait tombée dessus... Et si jamais chance il y a, c'est parce que vous aurez été opportuniste et que vous aurez pu la saisir au vol. Par ailleurs, si vous voulez " faire " un enfant, c'est le bon moment, toujours pour le 1er décan.

Cancer

3ème décan, Pluton a pu créer une dépendance, mais grâce à un bon aspect de Mars, actif cette semaine, vous allez pouvoir reprendre la situation en main. C'est l'autre qui dominait jusqu'à présent, mais vous pourriez opérer un retournement et dire ou faire ce que vous pensez faire depuis des mois... Mais le courage vous manquait, ou vous aviez peur des conséquences, c'est-à-dire (pour la plupart) de vous retrouver seul et sans soutien.

Lion

Si vous avez quelque chose à dire, une déclaration à faire, c'est le bon moment, cela se passera exactement comme vous le pensiez. N'hésitez pas, lancez-vous. La conjonction entre Mercure et Vénus est très favorable à ceux du 1er décan et comme Uranus est rétrograde, vous n'aurez pas de mauvaise surprise ! 2ème décan, tout baigne, la semaine sera même triomphale pour certains natifs, grâce à l'harmonie de Jupiter. 3e décan, une question financière peut vous contrarier.

Vierge

C'est la semaine de l'amour pour les uns et de l'argent pour les autres, dont vous faites partie ! 1er décan, il y a de l'argent à gagner dans les prochains jours. Vous pourrez faire une bonne affaire avec un intéressant bonus, ou toucher de l'argent parce qu'on vous le devait. Mais vous pourriez aussi, toujours 1er décan, faire un achat dont l'utilité ne sera pas discutable, mais vous le ferez avec plaisir. Peut-être aurez-vous un cadeau à offrir à quelqu'un ?

Balance

Jusqu'à vendredi, Mercure et Vénus sont réunies dans votre 1er décan ; des moments délicieux, amoureux, ou une rencontre peuvent vous attendre. Cela dit, on peut imaginer plusieurs de situations agréables avec cette conjoncture, dont le point commun sera le plaisir. Parce que vous pouvez aussi gagner plus, obtenir un rendez-vous qui vous tient à coeur, ou encore faire un agréable déplacement ou une démarche dont vous n'aurez qu'à vous féliciter.

Scorpion

Mystère et boule de gomme, vous ferez votre possible pour cacher ce que vous ressentez, que ce soit par pudeur ou parce que vous craignez qu'on vous rejette. En amour, vous préférerez l'ombre à la lumière, l'implicite à l'explicite et rien ne vous énervera autant que ceux qui vous poseront des questions, qui chercheront à savoir ce que vous cachez. Toutefois, dans certains cas, c'est vous qui vous poserez des questions sur vos amours, 1er décan surtout.

Sagittaire

Le 1er décan est choyé par les astres et par ses amis ou alliés, alors que le 3e va se trouver confronté à un conflit lié à l'autorité, la sienne ou celle des autres. L'attitude à adopter sera différente selon les cas, mais si vous faites trop d'autorité parce que vous recherchez la perfection chez les autres, diminuez vos exigences, sinon l'ambiance sera détestable. Et si vous ne supportez pas qu'on vous donne des ordres, mesurez les ennuis que cela peut provoquer...

Capricorne

Vous ne manquerez pas d'être satisfait si vous êtes de décembre, il apparaît que vous avez atteint un but ou qu'un accord va être rapidement entériné. La réunion de Mercure et Vénus au zénith de votre thème est un moment plaisant, mais il n'y a pas qu'une raison à cela : vous pouvez aussi aller à un important rendez-vous qui se passera bien et dont vous ressortirez content. On peut également vous annoncer une bonne nouvelle.

Verseau

Une excellente semaine pour les natifs de janvier qui retrouveront leur confiance en eux et en leur avenir. Il se pourrait qu'on vous fasse une offre, ou une promesse, quelque chose qui provoquera en vous une forme d'allégresse. Certains se sentiront même transportés... De belles progressions aussi pour ceux du 2ème décan nés après le 4 février, quant au 3ème décan, il est possible qu'une opération soit au programme, financière ou chirurgicale.

Poissons

Réglez rapidement toute question financière, 1er décan, sinon cela va vous empoisonner la vie tant que vous ne l'aurez pas fait. Ne traînez pas ! Il n'y a aucune raison de reporter vos paiements, si ce n'est que vous n'avez pas envie de sortir votre chéquier pour des choses que vous êtes obligé de payer et que vous n'avez donc pas décidé de vous-même. 3e décan, gare aux rapports de force : vous ne pourrez pas les éviter.