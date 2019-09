L'horoscope du 15 septembre 2019

publié le 15/09/2019 à 07:34

Bélier

Avec Vénus en Balance, vous devriez normalement être doux comme un agneau, gentil, à l'écoute des autres et non de vous-même. 1er décan jusqu'au 22 du mois. Si vous êtes en situation de nouer une relation qui pourrait être amoureuse, surtout faites parler l'autre, posez-lui des questions sur sa vie, sur ses attentes, ses besoins... Ne parlez de vous qu'en dernier lieu et vous aurez alors un interlocuteur qui sera totalement subjugué par votre élégance et votre respect d'autrui !

Taureau

Né après le 10 mai, la lunaison d'hier vous voit content parce qu'elle ajoute à votre charme, à votre volonté de plaire et de donner plus de corps à vos sentiments. Il est possible cela dit que vous soyez dans une relation très forte, avec une personne pour qui vous avez un grande admiration et à qui vous êtes viscéralement attaché. Évitez d'être totalement dépendant de cet amour, faites ce qu'il faut pour que votre vie ne tourne pas autour de lui/elle, c'est très important.

Gémeaux

La Vénus de la Balance vous verra faire du charme tous azimuts et cela vous réussira, votre nature étant justement d'attirer les sympathies et en général vous y arrivez. Cela concerne surtout le 1er décan jusqu'au 22. Néanmoins, j'attire de nouveau votre attention sur la dissonance Mars/Neptune, toujours active pour le 2ème décan et parfois le début du 3ème (né vers les 11, 12, 13 juin). Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous, mais ne cherchez pas non plus à l'avoir sur l'autre.

Cancer

Il n'est pas exclu, si vous êtes de juin, que vous revoyiez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé ou avec qui vous avez travaillé, et cela vous fera plaisir. L'arrivée de Vénus en Balance peut justement créer du bien-être à travers l'évocation de votre passé ou grâce à des personnes issues du passé et que vous avez ou allez retrouver. Elle est aussi, selon votre thème, un gage d'accord ou de désaccord en famille ; jusqu'au 22 du mois pour le 1er décan.

Lion

La nouvelle Lune visait votre pouvoir d'achat, 2e décan, alors que Vénus aura un agréable impact sur votre capacité à négocier ou à placer vos produits. Vous serez au top ! Mais ce n'est pas tout, Vénus Balance est également favorable à vos relations avec vos proches, vos frères et soeurs en particulier. La conjoncture est active jusqu'au 22 pour le 1er décan, aussi avez-vous quelques jours pour recevoir ou rendre une visite fraternelle. A moins que vous ne vous parliez au téléphone.

Vierge

La pleine Lune d'hier vous appartient, 3ème décan, elle était idéalement placée et vous confère une importante force morale, ainsi qu'un formidable pouvoir de séduction. Mais ce pouvoir peut s'exercer dans plusieurs domaines, dont celui du travail, et là il faut faire attention à ne pas en abuser si vous ne voulez pas que cela se retourne contre vous ; pas maintenant, mais dans les années qui viennent. Toutefois, je vous fais confiance, la Vierge sait se modérer.

Balance

Avec Vénus chez vous, vous saurez une belle aura de séduction et votre créativité sera décuplée. Il se peut aussi que quelqu'un tente de vous attirer dans ses filets. L'amour qu'on vous porte, celui que vous donnez, seront au premier plan pendant quelques jours (jusqu'au 22 pour les natifs de septembre et début octobre). Mais le rapport à l'art et à l'argent peut également être une source de bien-être. Certains pourraient toucher une somme rondelette.

Scorpion

Comme Mercure, Vénus occupe votre signe d'ombre et vous incite à ne pas montrer vos sentiments, à vous isoler même, mais vous avez vraiment besoin de réfléchir. Peut-être aurez-vous justement envie d'être seul parce que vous voulez faire le point, surtout 1er décan, vous qui vivez des relations troublées par moments et qui ne savez peut-être plus sur quel pied danser... Votre intuition pourrait vous aider à mieux comprendre votre situation, mais pour cela il faut l'écouter !

Sagittaire

En secteur amical, Vénus vous donnera satisfaction dans le domaine de l'entraide et de la solidarité. Vous saurez utiliser vos alliés ou vous en faire de nouveaux. De ce côté-là, vous avez la réputation d'être chanceux et ce n'est que justice parce que vous vous présentez toujours comme quelqu'un de sympathique et d'avenant. On ne peut pas s'empêcher de vous apprécier et c'est grâce à cela que vous parvenez le plus souvent à vous constituer de bons réseaux.

Capricorne

Vous, c'est la nouvelle Lune qui vous plaît, 3e décan, elle a mis l'accent sur une relation, amoureuse ou amicale, qui occupe une place importante dans votre vie. Vous y consacrez du temps, de l'énergie et cette personne semble avoir une forte influence sur vous ; peut-être que vous apprenez beaucoup d'elle ou de lui ? La vrai désir du Capricorne étant d'être un puits de science ! Et c'est souvent dans le domaine de l'histoire que vous êtes très calé.

Verseau

1e décan, avec Vénus en Balance vous serez un ou une amoureuse de rêve. Délicat, attentif, prévenant et ouvert à tous, vous ne pouvez que faire des conquêtes. Disons que vous disposerez aussi d'une grande liberté de choix, même si vous n'êtes pas dans une période où vous voulez aliéner votre liberté en vous mettant avec quelqu'un. Mais vous pouvez aussi être très satisfait d'une offre qu'on peut vous faire dans votre vie socio-professionnelle.

Poissons

La nouvelle Lune était opposée à vous, elle vous a engagé à réfléchir, en laissant provisoirement votre intuition et votre réceptivité de côté, elles sont trompeuses. Cela ne durera que quelques jours, et comme je vous le dis depuis quelque temps, il convient de vous méfier (2ème décan). Toutefois la nouvelle Lune s'adresse au 3ème décan (né autour du 11 mars surtout) et vous incite à rêver, à imaginer qu'une relation amicale puisse éventuellement évoluer vers autre chose.