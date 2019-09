L'horoscope du 8 septembre 2019

publié le 08/09/2019 à 06:22

Bélier

Le Soleil et Mars étant conjoints, vous êtes motivé pour prendre une revanche ou savonner la pente de l'un de vos concurrents. Mais méfiez-vous de vos impulsions ! Ne faites rien en ce moment qui risquerait de se retourner contre vous : réfléchissez bien avant d'agir ou de prendre une décision, songez aux conséquences que cela pourrait avoir et après, si vous considérez que vous ne risquez rien, vous pourrez agir. Cette configuration peut être très peu ressentie par certains.

Taureau

Si vous vous êtes engagé dans un mouvement ou dans une association, c'est le moment de réfléchir à cet engagement et peut-être de redéfinir votre projet. Il est possible que cela ait pris une forme qui ne vous convient plus, qu'il y ait des magouilles au sein de l'association par exemple et que la situation soit compliquée. Cela dit, restez observateur pour l'instant, en attendant de vous faire une idée plus précise et de prendre la bonne décision. Cela peut aussi concerner une amitié.

Gémeaux

Vous êtes un peu chahuté ces temps-ci si vous êtes du 2e décan, mais ça a souvent été le cas cette année. Ce sera beaucoup plus tranquille dans quelques mois. De plus, il est possible que ce ciel mouvementé ne vous concerne pas directement, peut-être que vous en subissez juste quelques conséquences, mais comme vous êtes débrouillard, au final cela ne vous touche pas vraiment. Toutefois, certains ont vraiment du mal à stabiliser leur situation.

Cancer

Il semble que vous serez contrarié par l'attitude d'un proche, peut-être l'un de vos enfants, qui défie votre autorité et se montre insolent. Posez vos limites, c'est très important pour les ados que les parents soient fermes et fassent front ensemble ; plus vous serez divisés, plus l'ado en profitera. Toutefois, cette situation peut être très modérée dans votre thème car vous avez éventuellement d'autres bons aspects. En tout cas, ne vous laissez manipuler par personne !

Lion

On peut vous reprocher, et à juste titre, d'être un peu trop accro à votre travail. Mais c'est ce qui vous convient en ce moment, vos proches doivent le comprendre. Évidemment, si vous ne leur expliquez pas le pourquoi du comment, ils peuvent se sentir délaissés, aussi avez-vous intérêt non pas à vous justifier mais à leur donner des raisons de vous faire confiance et de vous laisser mener votre barque comme vous l'entendez. C'est important pour vous ces jours-ci, même un dimanche.

Vierge

Dans les prochains jours, évitez toute forme d'excès et ne vous engagez dans aucune entreprise dont vous n'avez pas vérifié et revérifié la faisabilité, 2e décan. En effet, Mars et Neptune s'opposent et il y a possibilité de votre part de faire une erreur, un choix que vous regretteriez... Respectez aussi les limites, toute forme de limites, il est dans votre intérêt de rester sur les rails et, dans certains cas, de contourner les obstacles, de ne pas les affronter car cela pourrait en déclencher d'autres.

Balance

On vous sait hésitant, ayant du mal à vous déterminer quand il y a un choix à faire, aussi on vous poussera, on fera tout pour que vous preniez une décision rapide. Évidemment, cela vous contrariera et vous incitera à vous mettre en retrait et même parfois à fuir la situation : vous voulez bien être gentil et serviable, mais il ne faut pas non plus trop vous bousculer. Toutefois, il se peut que ce soit la situation générale qui vous bouscule, le ciel est très mouvementé et vous ne saurez pas quoi faire pour aider.

Scorpion

Vous aurez foi et confiance en vous et surtout dans ce que vous projetez, qui semble en effet bien parti, surtout 2e décan. Mais il faut éviter de voir trop grand, trop loin. Il y a en effet deux points forts en ce moment : une nette tendance au manque de limites de votre part, mais aussi ce même manque dans un mouvement social ou dans des revendications qui pourraient concerner le monde du travail et les réformes que l'on veut y apporter. Et là, cette confiance illimitée pourrait créer de l'illusion.

Sagittaire

Pour vous aussi il y a un problème de limites dans la mesure où vous prévoyez de prendre des décisions qui peuvent profondément déplaire autour de vous. Si vous voulez imposer quelque chose, une de vos volontés, mieux vaut procéder par petites touches et avancer avec la plus grande prudence. La période est délicate, surtout si vous êtes en charge, si vous avez des responsabilités : en fait, il serait bon que vous ne preniez aucune décision sans concertation en ce moment.

Capricorne

Certains seront un peu tristounets aujourd'hui, aussi vais-je vous remonter le moral en vous disant que Jupiter sera bientôt chez vous, après 12 ans d'absence. Réfléchissez à ce qu'il s'est passé il y a 11/12 ans et dites-vous que c'est un nouveau cycle qui va démarrer et qui sera apparemment un bon cycle, en tout cas pour le 1er décan puisque Jupiter sera tout de suite en phase avec Uranus et que votre situation va encore progresser davantage sous cette configuration.

Verseau

Vous serez distrait, perdu dans des pensées qui ne seront pas très positives, 2ème décan. Votre vision de la situation, la vôtre, celle des autres n'est pas optimiste. Il y a d'ailleurs un éventuel conflit ces jours-ci, un conflit intérieur pour les uns et entre des personnes proches pour les autres. Mais c'est quelque chose que vous avez du mal à appréhender, qui agit sournoisement selon vous, et il est vrai qu'on risque de vous trahir, ou de trahir une promesse qu'on vous a faite.

Poissons

On retrouve chez vous le même problème de trahison que chez d'autres signes. C'est votre conjoint ou un partenaire professionnel qui risque de vous décevoir. Toutefois, cela dépend de votre thème natal, d'autres planètes que le Soleil peuvent être bien placées et atténuer les effets de l'opposition entre Mars et Neptune qui peut donc être nocive pour l'une de vos relations. Mais peut-être aussi est-il important que vous ouvriez les yeux sur cette personne ?