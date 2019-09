L'horoscope du 9 septembre 2019

publié le 09/09/2019 à 06:11

Bélier

Une semaine où le travail pourrait prendre toute la place et où certains d'entre vous risquent de se disperser un peu trop. Inutile de tout faire en même temps, ça ne serait pas " parfait " et vous seriez obligé de recommencer. Mais il peut malgré tout y avoir un échange très constructif pour ceux du 3e décan, Mercure et Vénus étant conjointe dans votre secteur du travail justement. C'est peut-être le bon moment pour un rendez-vous avec votre boss, ou avec un recruteur si vous cherchez du boulot.

Taureau

Pas de doute, la semaine sera fructueuse, vous ramasserez une moisson de compliments sur la qualité et le sérieux de votre travail, 2e décan surtout. En fait, vous aurez plus confiance en vos actions et décisions que d'habitude et en ferez davantage ; vous ne " traînerez " pas et on appréciera que vous ne preniez pas de retard dans ce que vous avez à faire. Il se peut aussi que vous-même soyez assez flatteur, vous penserez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour obtenir ce que vous voulez.

Gémeaux

Apparemment, certains ne sont pas bien adaptés dans leur job, ou sont soumis à un supérieur qui abuse de ses pouvoirs. Vous cherchez comment fuir la situation, mais si vous ne réglez pas le problème de votre côté - c'est-à-dire si vous ne comprenez pas pourquoi c'est tombé sur vous - cela risque de se reproduire ailleurs (2e décan, né après les 3, 4 juin). La relation avec cette personne semble être toxique mais il peut aussi être question, dans certains cas, d'une addiction à un produit.

Cancer

Vous déborderez d'énergie intellectuelle cette semaine, 2e décan. Vous en avez grand besoin car vous avez encore un choix à faire ou une décision à prendre. Cela fait plusieurs mois et vous laissez la situation évoluer sans rien faire pour accélérer les choses. Je pense que vous avez raison et que vous trouverez la solution en laissant le temps faire son travail. Il semble que votre intuition vous guide depuis tout ce temps et que vous pouvez lui faire confiance.

Lion

Votre planète de chance, Jupiter, est en phase avec votre 2e décan, mais une dissonance vous empêche d'en profiter, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine. Aussi soyez un peu patient si certaines situations traînent ou ne prennent pas la direction que vous souhaitez. De toute façon, il y a des remous mais pour une fois ce n'est pas le premier décan qui est impacté, c'est le 2e. Toutefois, cela peut rester très modéré et discret pour beaucoup d'entre vous.

Vierge

2e décan la semaine est chargée, vous avez des décisions à prendre, un projet à mettre en place, mais quelque chose ou quelqu'un vous gêne beaucoup. Ou alors vous êtes en crise de manque de confiance en vous, et elle peut autant être provoquée par l'ampleur des tâches qui vous attendent que parce que quelqu'un vous dit que vous n'en serez pas capable. En revanche, 3e décan une bonne semaine en perspective, vous serez en phase avec vous-même et avec les autres !

Balance

La chance ! Mercure et Vénus entreront ensemble dans votre signe en fin de semaine : cela annonce pour certains, un week-end de rêve et des amours au top. Il peut évidemment y avoir bien d'autres ambiances, en fonction de votre thème, mais a priori c'est Vénus et donc l'aspect sentimental de la conjoncture qui l'emporte sur Mercure. Toutefois, une rentrée d'argent peut aussi vous faire très plaisir, et si ce n'est pas en fin de semaine ce sera lundi ou mardi (1er décan).

Scorpion

Plutôt une bonne semaine, pour vous aussi elle est chargée en projets divers et si vous êtes né après le 12 novembre, aide et entraide vous seront très utiles. Et vous en aurez de belles satisfactions, apparemment, qu'on vous tende la main ou que ce soit vous qui la tendiez à d'autres. 2ème décan, vous pourriez avoir une forte influence sur quelqu'un ou sur un groupe de gens : la force de votre volonté et de votre détermination sera très attractive pour les autres, on vous suivra.

Sagittaire

L'important cette semaine c'est que deux planètes vont échapper à la Vierge, entrer en Balance et vous vous sentirez plus léger, vous aurez moins de responsabilités, moins de personnes ou de tâches à gérer, mais peut-être parce que vous aurez fini quelque chose qui vous prenait du temps, de la concentration et de l'énergie. A propos d'énergie, ce sera un peu difficile pour le 2ème décan, une situation risque de l'inciter à mal utiliser son énergie ; évitez toute forme d'excès.

Capricorne

Vous avez encore la plupart des planètes de votre côté, il y a actuellement une situation dont vous devez absolument profiter pour étendre vos activités. Cela concerne le 1er décan pour l'instant, mais vous serez tous en bonne position d'ici peu, lorsque Jupiter fera son entrée dans votre signe (fin d'année). 2e décan, Mars et Neptune s'opposent mais pour vous servir ; vous avez changé de ligne de conduite depuis plus d'un an et cela vous plaît, même s'il y a un gros problème par ailleurs.

Verseau

Né en janvier, Mercure et Vénus vont entamer un bon aspect avec vous en fin de semaine ; enfin des bonnes nouvelles et plus de facilités dans le travail. Si vous en cherchez un par exemple, faites feu de tout bois car vous avez des chances de trouver quelque chose, même si c'est provisoire. Le seul problème cette semaine c'est la dissonance Mars/Neptune qui incite à faire de mauvais choix ou à se tromper de direction. Une opération peut aussi être en question.

Poissons

Autant le 3e décan est verni et peut recevoir une agréable proposition, pas indécente, quoique, autant le 2e décan est dans le trouble et l'incertitude. Mais comme nous l'avons déjà dit, c'est une ancienne situation, qui dure parfois depuis des années, mais dont vous avez pris la mesure et dont vous avez compris qu'elle était peut-être nocive pour vous. Toutefois, de la compréhension à l'action, il y a encore du chemin à faire, mais vous allez y arriver, Uranus vous le promet !