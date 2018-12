L'horoscope du 6 décembre 2018

publié le 06/12/2018 à 06:07

Bélier

Vous serez positif, optimiste, même si vous n'avez pas de raisons de l'être, natif de fin mars. C'est là votre grande force à vous, Bélier : vous savez toujours positiver. Vous ne vous attardez pas sur ce qui ne va pas et même s'il vous arrive de descendre très bas, d'être totalement déprimé, vous remontez à la vitesse de la lumière vers le Soleil. De toute façon, Saturne va bientôt terminer sa mission qui était de vous faire comprendre que le temps existe, pour vous comme pour les autres.

Taureau

Chez beaucoup d'entre vous, tout au fond de vous, il y a cette peur de manquer qui vous dérange tout autant qu'elle vous motive pour travailler toujours plus. Et pourtant, si vous le pouviez, vous vous laisseriez vivre ! Vous êtes, comme les Poissons, un contemplatif, quelqu'un qui aime se promener dans la nature ou cultiver son jardin. D'ailleurs, ne le niez pas, vous avez du mal à vous mettre au boulot, vous avez toujours mille choses à faire avant.

Gémeaux

Soyez sage aujourd'hui et demain, la conjoncture vous dit qu'au moindre écart de conduite vous risquez de déraper sérieusement et d'avoir à redresser la barre. En principe cela ne concerne que le 2ème décan, la Lune de passage en Sagittaire vous faisant davantage ressentir et vivre la conjonction difficile entre Mars et Neptune. En revanche, 1er décan, la rencontre Lune/Jupiter est (normalement) du gâteau pour vous et pour le domaine relationnel de votre vie.

Cancer

1er décan, Jupiter dans votre secteur du travail est propice au développement de votre activité, mais vous risquez des conflits avec des collègues ou employés. Là où passe Jupiter (signe/secteur) il y a toujours du bon à prendre, des chances à saisir, mais il y a aussi des tracasseries dont on fait souvent une montagne alors qu'elles ne peuvent que disparaître, pourvu que vous les preniez en main et que vous fassiez ce qu'il faut pour les régler vite et bien, sans trop vous prendre la tête.

Lion

Il y a encore des remous dans le domaine des finances pour le 2ème décan, alors que ceux de juillet vivent des moments exaltants, qui boostent leur réputation. Vous gagnez en bonne image et vous attirez des compliments ainsi que le respect des autres. Peut-être avez-vous fait ou allez-vous faire quelque chose de courageux, voire d'audacieux, qui fera dire que vous êtes un peu inconscient parce que vous vous lancez sans aucun filet ? Mais rien ne vous arrête en ce moment.

Vierge

Le 2ème décan est dans le viseur de la paire Mars/Neptune et, je le répète, il vous est déconseillé de faire le moindre choix ces jours-ci et jusqu'à jeudi prochain. Évitez de prendre des décisions, et de toute façon vous serez tellement hésitant que vous n'y arriverez pas. Cela dit, vous pouvez aussi avoir face à vous quelqu'un d'insaisissable, un ou une partenaire qui agit de manière à vous déstabiliser et à vous faire perdre votre confiance en vous ; déjà pas fameuse !

Balance

Une bonne journée pour ceux de fin septembre, début octobre. Vous le sentez, vous avez l'intuition de ce qui va marcher pour vous et vous ne vous trompez pas. Sauf si votre Jupiter natal trimballe de mauvais aspects ; dans ce cas, il y aura bel et bien des possibilités, des occasions, mais il vous sera plus difficile de les attraper. Cela dit, la plupart du temps, la conjoncture sera bénéfique et vous pourrez développer votre ou vos activités habituelles.

Scorpion

Vous ne manquez pas d'atouts en ce moment si vous êtes du 1er décan. Vous avez apparemment davantage de moyens, matériels ou autres, pour réussir. En outre, Vénus passe par chez vous et peut autant vous permettre de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux, que de " faire " plus d'argent et donc d'avoir un meilleur confort. Ça va bien aussi pour le 2ème décan, qui peut agir en toute confiance mais doit éviter de dépasser les limites avec ceux qu'il aime.

Sagittaire

La Lune passe par votre signe jusqu'à samedi, ne vous étonnez pas si vous êtes plus sensible et si vos humeurs sont un peu trop changeantes, surtout 2e décan. Je vous le répète, vous êtes victime d'une dissonance de Mars et Neptune qui sont conjointes et qui vous ôtent toute limite. Vous vous laissez aller à vos humeurs sans les contrôler, et certains dépensent de trop. Le problème surtout, c'est que vous ne vous canalisez pas et que cela atteint son point d'orgue.

Capricorne

Vous ne vous sentirez bien avec les autres que s'ils se tiennent à distance. En effet, vous aurez besoin de vous sentir seul, il faudra que vous puissiez réfléchir et vous concentrer sur vos réflexions sans être distrait. La Lune étant conjointe à Jupiter aux alentours de 15h30, ce sera le meilleur moment pour vous isoler et vous plonger dans vos réflexions, voire dans un travail. Mais au bout de la journée, il se pourrait que vous n'ayez plus du tout envie de solitude !

Verseau

1er décan, la Lune rencontre Jupiter et cela braque le projecteur sur l'un de vos projets qui est en plein développement. Mais vos amitiés le sont aussi ! Il se pourrait que vous ayez rencontré quelqu'un, sans que cela soit forcément dans le registre amoureux, mais cette personne vous respecte et va faire beaucoup pour vous ; grâce à lui/elle, vous pourrez progresser et avoir la place que vous pensez mériter. En outre, Vénus au MC favorise tout accord à finaliser.

Poissons

La conjoncture va remettre en lumière les mauvais rapports que vous entretenez avec l'autorité, 1er décan. Ne vous croyez pas plus fort que vous ne l'êtes. Peut-être vous sentez-vous protégé et il est possible que vous le soyez, mais votre intérêt n'est pas d'installer de mauvais rapports avec votre hiérarchie, même si vous avez raison dans le conflit qui vous oppose. Les choses vont s'arranger parce que vous allez baisser d'un ton, ce qui sera une preuve d'intelligence de votre part.