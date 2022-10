L'horoscope du samedi 8 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune rencontre Jupiter dans votre signe ; cela peut provoquer des émotions fortes, liées à un problème administratif auquel vous avez été confronté et qui n'est pas réglé. C'est en tout cas ce que dit la rétrogradation de Jupiter. Elle reviendra chez vous en marche directe en décembre, c'est donc à partir de ce mois que les tracasseries s'éloigneront.

Taureau

Vous n'en êtes peut-être pas conscient, ou vous pensez que non, mais vous avez besoin de repos, de vous ressourcer dans des activités qui vous procurent du plaisir. Surtout en ce moment, où la Balance règne et où vous êtes sur vos réserves en termes d'énergie. Cela dit, l'actuelle crise de l'énergie peut aussi avoir des conséquences directes sur votre vie.

Gémeaux

Un week-end dédié à vos amitiés, aux sorties et, pour certains, à des activités inhabituelles. Un de vos amis pourrait se marier, et vous seriez son témoin... 1er décan en tout cas. Pour les autres décans, il y a de sympathiques perspectives, des activités qui vous plairont, qu'elles soient récréatives ou sportives. Mais il va falloir dompter votre impatience...

Cancer

Vous prendrez vos responsabilités très au sérieux et on pourra compter sur vous, vous ne fuirez pas devant vos obligations. Mais attention aux conflits, 1er décan. En effet, la Lune rencontre Jupiter dans la journée et cela pourrait vous incite à vous imposer de manière un peu brusque. Toutefois, cela peut vous aider à vous défendre si vous vous sentez injustement traité.

Lion

Prévoyez un week-end dynamique et positif pour les natifs du 1er décan. D'une manière générale vous vous sentirez en confiance et donnerez votre confiance ! En conséquence, vous dégagerez des ondes positives, lesquelles impacteront les autres sans qu'ils en soient conscients et cela les incitera à être dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous.

Vierge

Votre prudence, votre réserve risquent de voler en éclats face à la rencontre de la Lune et de Jupiter. Au contraire, vous vous autoriserez à dépasser vos limites habituelles. Selon votre thème et votre décan, cela prendra diverses formes, mais il semble quand même que ce sera positif. Vous avez intérêt, de temps en temps, à sortir de votre schéma habituel : c'est stimulant.

Balance

La Lune sera en Bélier tout le week-end, conjointe à Jupiter aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'il y ait un mariage autour de vous, ou qu'un accord ait été validé. Par ailleurs, votre partenaire sera en demande de reconnaissance, faites-lui des compliments et il/elle sera adorable. Sinon, vous risquez de le/la voir de mauvaise humeur et, évidemment, cela retombera sur vous.

Scorpion

C'est demain que Pluton reprend une marche directe, juste au moment de la pleine Lune. Certains retrouveront une forme qu'ils n'avaient plus depuis quelques jours. Une forme intellectuelle ou physique, selon votre thème... Vous trouverez des idées pour lutter contre les méchancetés de Mars en Gémeaux, une opération financière ou chirurgicale pouvant vous angoisser.

Sagittaire

Un bon week-end en perspective, plutôt sportif pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne faites pas de sport, c'est votre volonté de plaire, de séduire qui sera un moteur. Vous aurez besoin de voir dans le regard des autres que vous plaisez, c'est quelque chose qui vous mettra à l'aise avec tout le monde, même de parfaits inconnus. Côté sportif, vous apprécierez la compétition

Capricorne

La rencontre de la Lune et de Jupiter ce week-end réactive un problème concernant la famille ou la maison. Certains cherchent à vendre ou à acheter. Mais, évidemment, il y a des étapes à passer et cela ne va pas aussi vite que vous l'espérez. Vous vous faites du souci, peut-être à cause d'un prêt-relais ? Il va falloir être encore un peu patient (début 2023).

Verseau

Pour vous aussi c'est un bon week-end, vous serez très actif, rapide, efficace dans ce que vous ferez. Vous devez juste vous méfier d'une tendance à parler trop cash. Vous ne vous en rendrez pas compte, mais votre facilité à faire de l'humour se heurtera à la susceptibilité de l'un de vos proches et vous serez embêté parce que vous vous en rendrez compte tout de suite.

Poissons

Vous avez un ou des achats à faire ? Avec la Lune en Bélier vous serez impulsif et dépensier. Donnez-vous un temps de réflexion avant de sortir votre carte bleue. Le problème avec les planètes en Bélier, pour vous en tout cas, c'est le sentiment d'urgence qu'il impose : vous vous dites " si je n'achète pas ça tout de suite, j'en manquerai par la suite ". Mais rien n'est moins sûr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info