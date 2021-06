L'horoscope du dimanche 6 juin 2021

publié le 06/06/2021 à 05:30

Bélier

Et si, en dépit du contexte, vous vous faisiez plaisir aujourd'hui ? Offrez-vous votre gourmandise préférée, ou une grande balade à vélo dans les environs, histoire de dépenser votre énergie... 1er décan, avec Vénus dans votre secteur de la maison et de la famille, vous pouvez recevoir un proche pendant quelques jours, ou alors faire quelques travaux de décoration chez vous. Mais vous pouvez aussi retomber amoureux de votre partenaire, voire d'un ou une ex.

Taureau

La Lune occupe votre signe, bien reliée à Vénus, aussi si vous êtes d'avril vous pouvez être sûr de passer une journée gourmande, sensuelle, parfois torride. Si vous êtes tombé amoureux récemment, vous aurez l'impression que votre manière d'aimer a changé, que vous n'êtes plus " comme avant ", et c'est probablement une bonne chose, due aux expériences parfois difficiles que vous avez faites ces dernières années. 2ème décan, essayez de ne pas trop résister face au changement, tout en préservant vos intérêts.

Gémeaux

C'est Vénus, la planète du jour, aussi y aura-t-il de la douceur dans l'air, surtout si vous veillez à ne pas vous mêler des querelles entre les nouveaux et les anciens. Plus vous vous tiendrez à distance et ne direz pas un mot, mieux ce sera (3ème décan). Votre intérêt aujourd'hui, c'est de débrancher, de ne pas laisser votre activité mentale vous empêcher de profiter d'un repos mérité (3e décan toujours). Pour le 1er décan, cela semble être une journée de réflexions positives sur votre vie amoureuse.

Cancer

Vous avez sûrement d'agréables projets pour ce dimanche, qui sera amoureux pour beaucoup de natifs du 1er décan. Tout sera ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est Baudelaire qui le dit, vous serez dans une ambiance où vous aspirerez à aimer et à être aimé. Vous serez généreux, dévoué à l'autre corps et âme, un instant peut-être, mais un instant qui sera fort de café. Évidemment, c'est toujours difficile pour ceux du 3e décan, et encore jusqu'à mercredi ; après, l'aspect se dissipe.

Lion

La domination de Vénus en ce dimanche vous oblige à ne montrer que les bons côtés de votre personnalité et à faire preuve de gentillesse avec vos proches. Hier, pourtant, votre orgueil était au premier plan... Vous avez probablement changé d'humeur grâce à l'intervention d'un proche, ou à la compréhension de ceux qui vous entourent, voire de votre conjoint. 2ème décan, il semble pourtant que vous avez des problèmes avec l'élu/e de votre coeur, et certains se sentent très seuls.

Vierge

Une bonne journée pour ne plus vous occuper des détails qui fâchent. Prenez du recul et laissez aux autres le soin de s'occuper des petites choses du quotidien. Essayez de passer un vrai dimanche, loin des tracasseries (1er décan) ou de la paperasserie qui vous envahit. Et n'oubliez pas, 3ème décan, que Mercure et Neptune sont encore en dissonance exacte et qu'une de vos relations est mouvementée, au point de vous déstabiliser. Ça se calmera la semaine prochaine.

Balance

Dans la vie faut pas s'en faire, moi je n'm'en fais pas, chantait M. Chevalier. Vous devriez garder cet air en tête aujourd'hui, et vous passerez une bonne journée. Pensez positif, même si tout n'est pas parfait, il y a sûrement un domaine qui va bien dans votre vie, ne serait-ce qu'un projet sur lequel vous avez beaucoup planché et qui, s'il est long à se mettre en place, est tout de même prometteur. Quoi que vous en pensiez, cela finira par se réaliser dès que le contexte le permettra.

Scorpion

Vous avez quelqu'un en tête, 1er décan, vous l'aimez et vous voulez le ou la protéger. Mais s'il vous plaît, évitez de le ou la traiter comme un enfant irresponsable. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire si vous voulez qu'on s'attache à vous et qu'on vous le montre. Ne cherchez pas non plus à faire le bien de l'autre à tout prix, essayez d'abord de savoir s'il ou elle en a envie ou non. C'est une question de respect et vous aimeriez qu'on fasse la même chose pour vous, non ?

Sagittaire

Une vraie petite fourmi, vous mettrez tout en ordre dans la maison et ensuite, c'est la famille que vous mettrez en ordre de marche pour effectuer une grande balade. Vous aurez en effet besoin d'être au contact de la nature, des fleurs, ou peut-être des animaux, mais vous entraînerez vos proches avec vous, même s'ils ont envie d'autre chose. Ne jouez pas les maîtres d'école et si l'un de vos enfants a autre chose à faire, laissez-le, ne lui imposez pas vos plaisirs à vous au détriment des siens.

Capricorne

Vous aurez tout pour plaire, alors s'il vous plaît souriez, séduisez, plaisantez, en un mot : sortez de votre réserve et montrez le côté fun de votre personnalité. Vous avez tout à y gagner, surtout né en décembre : Vénus, Jupiter et la Lune vous envoient de bons influx, très propices à une délicieuse harmonie avec l'autre ou avec les autres en général. Nous l'avons déjà vu, certains pourraient faire une rencontre ou même entamer une liaison qui vous donnera une meilleure image de l'amour.

Verseau

Une bonne journée pour faire des rangements, classer vos photos par exemple. Vous pourriez en retrouver une qui vous évoquera de très agréables souvenirs, 1er décan. Certains pourraient en éprouver de la nostalgie et se dire que c'était " le bon temps ", mais ce n'est pas trop dans vos habitudes... Pour le vrai Verseau, le bon temps est toujours à venir. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas tirer un trait sur le bon temps passé, il est riche en émotions et en souvenirs précieux.

Poisson

Un excellent dimanche pour aller voir des proches ou les recevoir chez vous. L'ambiance est top pour les natifs de février, profitez à fond de cette journée. Et si vous n'avez rien de prévu pour l'instant, essayez de trouver un but de promenade où vous pourriez aller avec vos enfants, vos frères et soeurs ou encore des voisins, bref des proches. 3ème décan, la méfiance vis-à-vis d'une relation toxique est toujours de mise, continuez de solliciter votre esprit critique, c'est important.