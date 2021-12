L'horoscope du dimanche 26 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un petit dîner entre amis - ou en famille - pourrait être au programme, et vous en serez très content. C'est la compagnie qui vous plaira, pas forcément le fait de manger encore. Jusqu'à un âge assez avancé, vous avez un estomac en béton et vous pouvez avaler n'importe quoi, mais il y a tout de même des limites ! Toutefois, d'ici ce soir, vous aurez peut-être de nouveau de l'appétit ? En fait, cela dépend beaucoup de votre âge.

Taureau

3e décan, il n'est pas exclu que vous changiez d'air aujourd'hui, Noël en famille étant derrière vous, vous pourriez passer le nouvel An ailleurs. Ce serait une bonne idée ! Vous avez besoin de changer d'ambiance et surtout de réfléchir à ce qu'a produit la conjonction Vénus/Pluton, toujours active mais moins forte car Vénus rétrograde. Il n'empêche que l'histoire (de coeur ?) est toujours présente et vous prend la tête.

Gémeaux

1er décan, Mars est en train de terminer son opposition à votre Soleil, les relations avec les autres ou avec votre conjoint vont nettement s'améliorer dans les prochains jours. D'ailleurs, à partir de 17h25, la Lune en Balance vous mettra d'excellente humeur, vous aurez envie de plaire, ou de trouver un arrangement si jamais vous avez été en bisbille avec quelqu'un. Ça va être au tour du 2e décan, d'avoir un rapport de force.

Cancer

Vous n'aurez qu'une envie : cocooner. Rester chez vous devant votre télé, bien au chaud en ignorant le monde extérieur et ce qu'il s'y passe. Vous voulez avoir la paix ! Et vous l'aurez dans l'après-midi, quand la Lune entrera en Balance (pour le 1er décan principalement). Vous n'aurez aucun souci si vous êtes en famille, que vous sentez que vous êtes protégé et que vos proches le sont également, que vous n'avez rien à craindre.

Lion

La semaine prochaine ressemblera à celle qui vient de s'écouler, aussi profitez de ce dimanche pour vous occuper de vous et de vos proches, vous vous sentirez bien avec eux. Ce sera un facteur de détente, surtout si vous ne leur demandez rien d'autre que d'être là, à vos côtés. Vous n'aimez pas la solitude et le fait de vous sentir entouré vous met de bonne humeur. Surtout que vos blessures ne sont peut-être pas refermées, 2e décan.

Vierge

Les deux grands secrets du bonheur selon Alfred de Musset : le plaisir et l'oubli. Si vous voulez être heureux aujourd'hui, faites-vous plaisir et oubliez votre culpabilité. Il arrive que les Vierge éprouvent en effet de la culpabilité quand il y a du plaisir (sauf peut-être sur le plan sexuel, et encore...). De plus, rien ne vous interdit, 3e décan, d'oublier provisoirement ce qui vous ennuie depuis des mois, vous vous sentirez plus léger.

Balance

La Lune sera chez vous en fin d'après-midi, ne commencez pas à vous sentir coupable ou en tout cas mal à l'aise parce que tout n'est pas parfaitement en ordre dans la maison. Et si vous tenez vraiment à mettre de l'ordre, demandez à vos proches de faire leur part, surtout les enfants. Et ne les laissez pas refuser sous un prétexte quelconque. Parfois, il arrive que vous manquiez de fermeté quand la Lune traverse votre signe (1er décan).

Scorpion

3e décan, on dirait que vous vous sentez mieux dans votre peau ! Jupiter formait une dissonance avec vous, liée à une tracasserie légale, mais elle s'en va dans trois jours ! A partir du 29, Jupiter retourne en Poissons jusqu'en mai et sera tout le temps en harmonie avec votre signe, ce qui vous permettra de briller, d'attirer l'attention de personnes importantes pour votre carrière et même, pour certains, de tomber amoureux.

Sagittaire

Vous disposez d'un bon aspect entre Mars (chez vous) et Saturne. Il y a en vous une forte détermination et vous réagirez très vivement si on vous barre la route, ou si on vous frustre. La fin du 1er décan est concernée de près (1er, 2 décembre) et le début du 2ème aussi une grande partie de la semaine prochaine. Par ailleurs, si vous avez une décision à prendre, vous pouvez être sûr qu'elle sera sérieuse et que vous tiendrez parole.

Capricorne

Un dimanche au coin du feu ? Probablement pas car vous aurez une responsabilité à assumer, quelqu'un dont vous devrez vous occuper sans attendre, surtout 1er décan. 2e décan, l'année qui arrive sera sûrement un tournant pour vous, un nouveau " moi " pourrait faire son apparition, plus libre, plus ouvert aux autres. Enfin, 3e décan, Vénus et Pluton vous mettent face à un aspect de la relation amoureuse qui vous déstabilise.

Verseau

Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise après 17h, quand la Lune entrera en Balance. Il y aura une vraie détente dans l'air, vous serez même au top de votre forme 1er décan. Lune et Mars seront en effet en harmonie et si vous n'avez pas la pêche physiquement (ce qui serait étonnant) vous l'aurez moralement. 2e décan, Saturne et Uranus sont pile en dissonance (né vers le 31/1), vous avez la possibilité de tourner une page.

Poissons

C'est le 3e décan qui sera trop sensible aujourd'hui, essayez de vous protéger de l'influence des autres, et surtout des ondes négatives que certains émettent. Vous êtes généralement un bon récepteur, et c'est agréable quand les gens sont positifs ; mais quand ils ne le sont pas... ou qu'ils sont tristes, malheureux, cela a aussi un écho en vous et vous ressentez la même chose. Mais vous avez le pouvoir de vous en protéger en les fuyant.