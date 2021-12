L'horoscope du jeudi 23 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est encore une très bonne journée, joyeuse, où vous vous sentirez à l'aise en toute circonstance, que vous partiez quelque part ou que vous vous prépariez à faire la fête. Le 1er décan étant encore le plus gâté d'entre tous ! 2e décan, un aspect de Mercure peut vous obliger à vous justifier à propos d'une décision prise, mais cela peut être un détail auquel il sera accordé trop d'importance. Quant au 3e décan, on dirait que ça s'arrange un peu.

Taureau

2e décan, si vous cherchez à donner du sens à ce qu'il se passe et dont il était fortement question ces derniers jours, vous avez raison. C'est la meilleure manière de pouvoir accepter les choses et de moins en souffrir ; si tant est qu'une situation vous fasse souffrir (né début mai). Il s'agit peut-être d'un changement, de quelque chose dont vous ne voulez pas et contre quoi vous résistez, mais qui vous dit qu'à terme vous ne serez pas content ?

Gémeaux

3e décan, il n'est pas exclu que vous vous sentiez comme envoûté par quelqu'un, mais c'est plus dans votre tête que dans la réalité. Mais une histoire de jalousie peut aussi beaucoup vous ennuyer, que cela vous concerne ou concerne l'un de vos proches. 1er décan, vous allez retrouver le même problème qu'en mai-juin, il est même peut-être déjà là et vous prend la tête. Des tracasseries liées à la paperasserie, voire à un procès.

Cancer

Un bon aspect entre Mercure et Uranus est un peu dépassé, mais il peut encore être actif pour ceux du 2e décan, qui risquent d'avoir une bonne nouvelle. À moins qu'un déplacement imprévu ne vous oblige à bouger de chez vous et à voir du monde. 3e décan, vous doutez de votre partenaire et de ses intentions à votre égard. Il se trouve que vous avez de très bonnes raisons de ne pas être en confiance. Écoutez ce que dit votre intuition.

Lion

Dans votre signe, la Lune accentue votre classe, votre belle allure et partout où vous irez aujourd'hui, on vous remarquera. Vous aimez attirer l'attention, mais ne vous en culpabilisez pas ; c'est pourtant ce qui pourrait arriver, le Capricorne (signe régnant) en produisant beaucoup ! Cela peut toucher en particulier le 2e décan qui peut penser que la vie lui donne une leçon, ou qu'il a fait quelque chose et qu'il doit le " payer ".

Vierge

1er décan, il y a toujours cette dissonance de Mars qui peut autant vous mettre en colère contre vous-même que contre un proche, mais elle peut aussi indiquer que vous vous en voulez à vous-même, ou tout simplement que vous avez attrapé froid et que vous avez un peu de fièvre. Du coup, fatigué, vous serez plus observateur qu'acteur aujourd'hui. Cela correspondra à un besoin de vous reposer afin de pouvoir repartir demain du bon pied.

Balance

3e décan, je vous rappelle que votre maître, Vénus, est encore sous l'emprise de Pluton et que vous-même pourriez être victime d'une situation qui se répète et dont vous ne voulez plus. La conjoncture actuelle (jusqu'en mars), pourrait vous permettre de tirer un trait et de repartir de zéro. 2e décan, vous aimez utiliser vos mains pour faire de belles choses et les fêtes sont pour vous l'occasion de créer vous-même de jolies décorations.

Scorpion

Je vous parlais hier de cette dissonance entre Saturne (le passé) et Uranus (l'avenir), dont vous avez des échos. Une discussion avec un proche, une lecture, pourrait vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Et le comprendre, c'est en partie l'accepter. Par ailleurs, la famille sera au premier plan aujourd'hui, vous y penserez beaucoup car il se peut qu'elle brille par sa présence, mais aussi (pour certains) par son absence.

Sagittaire

En cette veille de réveillon, vous serez tout joyeux à l'idée de ce qui vous attend, et il n'est pas exclu que vous ayez à vous déplacer pour aller fêter Noël avec vos proches. En tout cas, il y a du plaisir dans l'air pour le 2e décan en particulier. Pour le 1er décan, un problème administratif, et probablement financier, pourrait vous préoccuper alors que vous n'avez qu'une envie, profiter des bons moments qui s'offrent à vous !

Capricorne

2e décan, Mercure est toujours chez vous mais ne forme plus d'aspect. Cela ne vous empêchera pas de dire ce que vous pensez, parfois sans prendre de gants. Vous pourriez paraître dur aux yeux des autres, mais c'est le prix à payer pour être franc, droit et sincère. Cependant, un petit conseil, essayez d'enrober ce que vous avez à dire de manière à ne pas blesser votre interlocuteur, surtout que ce sera probablement un familier.

Verseau

À ceux qui n'ont pas de famille ou n'ont rien de prévu pour le réveillon : il est possible que vous receviez une invitation de dernière minute, ou que vous invitiez quelqu'un au dernier moment. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous ne souhaiteront pas être seuls demain soir, ou en tout cas ils se poseront la question aujourd'hui de savoir ce dont ils ont vraiment envie. Mais peut-être que ces interrogations n'aboutiront à rien de concret.

Poissons

Apparemment vous serez très occupé aujourd'hui, mais a priori bien organisé pour ne pas perdre votre temps en détails inutiles. Toutefois, certains natifs du 1e décan se sentiront particulièrement nerveux ou auront des obligations qui dérangeront leurs plans. Quelqu'un peut aussi abuser en vous demandant plus que vous ne pouvez donner et malgré cela, vous vous plierez en quatre pour ne pas avoir à lui dire non. Est-ce raisonnable ?