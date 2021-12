L'horoscope du vendredi 24 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune en Vierge, plus les nombreuses planètes en signe de Terre, il n'y aura rien de très féérique pour ce réveillon. Vous accorderez une importance particulière à l'attitude des autres et sentirez votre esprit critique se réveiller. Vous trouverez des défauts à tout le monde et vous ne serez pas loin de vous en attribuer aussi quelques-uns. Allez, ne vous gâchez pas la soirée, détendez-vous, et tant pis si tout n'est pas parfaitement parfait !

Taureau

La conjoncture ne pouvait pas être meilleure pour vous car la Lune en Vierge est symbole de plaisir, de bien-être personnel et les autres planètes étant elles aussi en harmonie, vous devriez passer une excellente journée/soirée. En dépit de la dissonance un peu difficile que vivent certains natifs du 2e décan. Essayez de mettre vos problèmes de côté et de ne pas ruminer de sombres pensées : Noël est l'occasion de faire plaisir et d'en éprouver aussi.

Gémeaux

Toute la journée, vous aurez l'impression d'être au four et au moulin, vous ne vous poserez pas et sentirez la nervosité augmenter au fil des heures. Mais peut-être que ce sera simplement de l'excitation à l'idée de la soirée qui se prépare ? En espérant que vous avez bien tout prévu pour qu'il n'y ait aucun accroc.... Né fin mai, Mars est encore face à vous jusqu'à lundi et il y a toujours de l'eau dans le gaz. A moins que vous n'ayez un rhume.

Cancer

Vous aurez le plaisir de vous sentir bien entouré, à un détail près : une des personnes présentes pourrait être un poil désagréable avec vous. En tout cas, c'est ce que vous craignez et il y a malheureusement des chances pour que vous ne vous trompiez pas. Toutefois certains, ceux qui manquent de confiance en eux, se demanderont s'ils ont bien fait, si tout est comme ils l'avaient pensé dans leur tête ; mais ne visez pas la perfection !

Lion

Vous serez très pragmatique, organisé et rien ne doit venir troubler l'ordre que vous avez établi ; c'est-à-dire la façon dont doit se dérouler cette soirée. A priori, il n'y aura pas d'incident, sauf si vous demandez trop à vos proches, si vous attendez d'eux qu'ils soient parfaits, aussi bien habillés et préparés que vous. Dans ce cas, vous serez dérangés intérieurement, et il vous est conseillé de ne pas faire de remarques ; restez cool.

Vierge

Avec la lune dans votre signe, qui va vers une dissonance avec Mars, vous serez une vraie pile électrique. Peut-être pas ce matin, mais cela augmentera au fil des heures. La trouille de ne pas être à la hauteur de l'évènement ? Ne vous laissez pas gagner par la nervosité, au contraire, faites tout pour vous détendre. Après tout, votre vie ne dépend pas de cette soirée... Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un petit incident diplomatique.

Balance

Vous serez un peu perturbé parce qu'apparemment, vous n'aurez pas grand-chose à faire, ce sont les autres qui seront actifs et vous ne ferez qu'observer. Mais la tentation de vous en mêler ou de critiquer sera là et vous risquez d'être un peu énervé... A moins qu'une fois encore, tout repose sur vos épaules parce que vous avez tout organisé et ce, depuis plusieurs jours. Vous vous êtes donné à fond et d'ailleurs vous êtes épuisé !

Scorpion

Ne vous inquiétez surtout pas, tout se passera bien, la soirée sera agréable parce que des ondes positives circuleront, même si quelqu'un dans l'assemblée se fait remarquer par son agressivité. N'y faites pas attention et profitez des autres membres de votre famille, surtout ceux avec qui vous avez des affinités. 2e décan, évidemment le contexte n'est pas très facile, mais vous êtes sur le point de trouver comment vous en sortir.

Sagittaire

La Lune en Vierge nous indique que vous prendrez cette journée et la soirée très à coeur, que vous aurez envie que tout soit parfait et que vous y mettrez toute votre énergie. Est-ce vous qui serez l'organisateur de cette soirée de réveillon ? En général, vous adorez être le maître de la fête et cela pourrait être le cas. Mais ne vous énervez pas pour des bêtises, des détails mineurs, surtout né début décembre. Vous serez un peu trop susceptible.

Capricorne

Pas d'effervescence avec la Lune en Vierge, au contraire vous serez très organisé et soucieux du moindre détail. Mais vous aurez tendance à passer la soirée à tout surveiller, à être en alerte et à vérifier que tout est parfait. Détendez-vous, il n'y a pas de dissonance, sauf que certains natifs du 3e décan sont toujours sous des influences très fortes et sont soit très amoureux, soit dans la souffrance, et donc bouleversés dans les deux cas.

Verseau

Les signes de Terre étant très dominants en ce vendredi, vous serez contraint de garder les pieds bien ancrés dans le sol et de privilégier le côté matériel, au détriment de l'affectif probablement. Vous serez préoccupé par des détails, vous ferez même parfois une fixette sur quelque chose qui, finalement, n'est pas de votre ressort. Mais peut-être que cela vous aidera à vous dégager d'un certain problème, 2e décan, celui qui vous tracasse vraiment.

Poissons

Vous serez content d'être entouré, mais en petit comité. C'est-à-dire que si vous pouviez ne vous trouver qu'à deux avec votre chéri/e, vous seriez sans doute très content. Toutefois, la fête de ce soir est familiale et, à moins que vous n'ayez aucune famille, vous ne serez pas en duo, sauf cas exceptionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cause de la dissonance entre Lune et Mars, il y aura forcément quelqu'un qui vous énervera beaucoup.