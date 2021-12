L'horoscope du mardi 21 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est votre secteur de carrière et d'accomplissement qui est à présent éclairé par le Soleil. C'est donc le bon moment pour atteindre des objectifs ou vous en créer de nouveaux. Votre énergie, votre volonté de réussir (Soleil) s'appliqueront au mieux dans ce domaine et vous permettront de briller dans ce que vous faites, d'avoir de bons résultats qui vous rendront fier de vous. La famille, les parents surtout, seront au 1er plan, 1er décan jusqu'au 31.

Taureau

Une bonne période s'annonce avec l'arrivée du Capricorne, un secteur du zodiaque qui est celui de la confiance, celle que vous avez en vous-même et celle qu'on vous donne. Cette semaine, le 1e décan aura certainement des gages de cette confiance, autant de la part de ses proches que de son employeur. Vous pourriez même vous voir gratifié d'une prime, ou d'un petit cadeau qui témoignera du respect que l'on vous porte à vous et à vos actions.

Gémeaux

Ce Soleil du Capricorne éclaire un secteur qui parle à la fois d'argent, celui que vous dépensez, et d'une volonté de votre part de transformer le négatif en positif. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, vous ne laisserez rien transparaître de négatif, vous serez joyeux et convivial en apparence, mais un peu angoissé à l'intérieur. Probablement à cause d'un problème financier ou d'une querelle avec l'un de vos proches (1er décan).

Cancer

La conjoncture, c'est-à-dire le Soleil et Mercure, occupe à présent le Capricorne, face à votre signe, et traversent un secteur dédié aux autres et aux choix que vous avez à faire. Des choix très banals pour le 1er décan, qui par ailleurs va recevoir (et ressent déjà) de bons influx de Jupiter qui seront des plus chaleureux et conviviaux. Soit vous allez passer de magnifiques fêtes, remplies d'amour, soit vous êtes parti pour faire un beau voyage.

Lion

Votre 1er décan va recevoir les influx du Soleil qui arrivera en Capricorne à 17h. C'est un secteur de votre zodiaque qui parle de travail, d'organisation, de petites manies. Peut-être que vous avez des rituels pour les fêtes et que vous entendez qu'ils soient respectés ? En tout cas, si vous êtes du 1er décan, il n'y aura aucun problème, tout le monde se pliera à vos quatre volontés, le plus souvent grâce à votre force intérieure et à votre autorité naturelle.

Vierge

Ce n'est pas que vous êtes un fêtard invétéré, mais vous aimez la période qui vient car elle a un côté immuable et rassurant. Surtout quand rien ne change et que vous retrouvez vos habitudes. Cette année, le 1er décan sera content de gâter les enfants,, les proches, mais il y aura un souci à l'arrière-plan, avec une probable affaire juridique ou administrative dont l'arrivée de Jupiter en Poissons la semaine prochaine pourrait déjà se faire l'écho.

Balance

Le Capricorne, qui prend les commandes à 17h, est le secteur du ciel qui représente la maison, la famille et ses traditions. 1er décan, il est pourtant possible que vous ne soyez pas chez vous, alors que ce signe est aussi celui de la maison, du refuge qu'elle représente. Mais avec Mars en Sagittaire vous avez envie de bouger et même de bouger loin (le Sagittaire représente l'étranger). Cela dit, vous allez peut-être dans un endroit que vous connaissez bien.

Scorpion

Le Soleil, qui arrive en Capricorne, valorise la planète du signe, Saturne. Or, 1er décan, vous en êtes totalement débarrassé ; cette période de fêtes s'annonce donc assez joyeuse pour vous en particulier, car vous pourrez réunir vos proches, ou vous déplacer chez un frère, une soeur, des beaux-parents... Bref, quoi qu'il se passe cela vous changera les idées. 2e décan, rien n'est simple, tout se complique, faites le gros dos jusqu'à mi-janvier.

Sagittaire

Où que vous soyez, cette période de fêtes est toujours placée sous le signe du Capricorne ou du Cancer, selon que vous êtes en latitude Nord ou Sud. Sous nos latitudes, le Capricorne est roi et c'est un secteur du zodiaque qui représente votre vie matérielle, vos besoins, vos acquisitions. Peut-être que vous allez faire/recevoir de beaux et coûteux cadeaux ? Votre compte en banque en prendra un coup, mais vous vous rattraperez en janvier.

Capricorne

Bon anniversaire les amis ! C'est à votre tour d'accueillir le Soleil et d'être plus rayonnant, plus fort, que d'habitude. Votre vitalité en sera améliorée elle aussi, mais vos défauts ressortiront eux aussi : orgueil, froideur... Ce sera peut-être une manière d'impressionner les autres. Le 1er décan, qui est concerné jusqu'au 31 reçoit un bon aspect de Jupiter, donc tout est nickel pour les fêtes à venir, vous les passerez dans un climat plutôt joyeux.

Verseau

Le Soleil occupant à présent un secteur de passivité et d'observation, vous vous mettrez volontiers en retrait. D'ailleurs, si vous avez sûrement aimé les fêtes lorsque vous étiez enfant, devenu adulte on peut penser que vous n'êtes plus très excité, sauf si vous avez des enfants. Certes, vous aimez la fête d'une manière générale, mais surtout quand elle est improvisée. La fête prévue, les conventions, les traditions, ça vous ennuie beaucoup !

Poissons

La période Capricorne va durer jusqu'au 20 janvier et célèbre à la fois vos amitiés, vos projets et tout ce qui vous permet d'aider les autres. Votre tendance à être dans l'entraide et la solidarité (très forte tendance chez le Poissons) est accentuée et vous penserez bien plus aux autres qu'à vous-même. C'est une période où il est nécessaire aussi de prévoir, d'anticiper, de ne pas se retrouver le nez sur les problèmes sans y avoir pensé auparavant.