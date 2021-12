L'horoscope du mercredi 22 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez au top de vos possibilités et surtout vous serez dans l'action, agir étant pour vous la meilleure manière de vous débarrasser de ce qui vous encombre l'esprit. On louera probablement vos compétences car vous ne manquerez pas de vous faire remarquer. Toutefois, la Lune étant opposée à Saturne, vous aurez une certaine réticence à vous mettre en avant ou à accepter les compliments. Cela ne vous ressemble pas trop !

Taureau

Tout ce qui est en rapport avec la famille sera au premier plan, vous serez probablement assiégé par d'agréables pensées concernant les fêtes, mais quelque chose n'ira pas tout à fait comme vous le voulez. Les dissonances sur la Lune (Saturne, Uranus) laissent penser qu'il y a un problème, peut-être avec un membre de la famille, mais ce n'est pas forcément ça. C'est vous qui, éventuellement, avez un problème à l'arrière-plan (né début mai).

Gémeaux

1er décan, vous êtes dans un climat qui a de quoi vous tracasser, en dépit du fait que vous êtes content des fêtes qui approchent. Mais la dissonance de Jupiter se fait insistante et il est possible qu'on vous réclame une facture ou qu'on vous accuse de quelque chose. Jupiter ayant commencé son aspect en mai-juin, vous saviez que cela allait revenir, mais vous avez peut-être fait l'autruche, vous ne vouliez pas y penser... Essayez d'affronter le problème rapidement.

Cancer

Vous ne penserez qu'à faire plaisir aujourd'hui et rentrerez chez vous les bras chargés de cadeaux pour les enfants, la famille. Mais n'oubliez pas de vous faire un petit cadeau à vous-même, histoire d'avoir, vous aussi, votre petit plaisir du jour. Offrez-vous une gourmandise par exemple, quelque chose qui compensera les difficultés que vous rencontrez, surtout si vous êtes du 3e décan et que vous êtes dans une souffrance.

Lion

La Lune traverse votre signe, mais aujourd'hui elle fait de mauvaises rencontres et si le 1er décan va formidablement bien, se sent au top et sûr de lui, ce n'est pas le cas du 2e décan qui reçoit les deux dissonances de Saturne et Uranus. Nous en avons déjà parlé mais la Lune dans votre signe les accentue et vous vous sentez un peu paumé face à une réalité dont vous aimeriez vous échapper. Courage, il y en a encore pour une quinzaine de jours.

Vierge

Déjà discret de nature, vous le serez davantage aujourd'hui, peut-être par crainte de déplaire. Mais vous aurez tort car vous avez de bons aspects de tous les côtés, que ce soit du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Pluton... On dirait que contrairement à votre aspiration à rester dans l'ombre, vous êtes au contraire en pleine lumière, notamment 2e décan avec le bon aspect Mercure/Uranus. Vous devriez briller par votre intelligence.

Balance

L'entraide familiale, ça ne fonctionne pas toujours, mais aujourd'hui si vous avez besoin d'un coup de main, vous n'avez qu'à demander, on sera là pour vous. A l'inverse, si quelqu'un de la famille vous demande un petit service, de faire quelque chose pour lui/elle, vous répondrez sans tarder. Cependant, s'il s'agit de vos enfants (les grands) vous trouverez qu'ils vous demandent trop, qu'ils ne sont pas assez indépendants.

Scorpion

Une question d'orgueil, de dignité, voire de respect vous tracassera aujourd'hui, vous vous sentirez mal traité, surtout si vous êtes du 2e décan né autour des 3, 4 novembre. Il y a en effet, sur votre décan, une opposition d'Uranus et une dissonance de Saturne. Tout cela fait que vous résistez à ce qu'on attend de vous, et si c'est un changement qu'on vous demande avec insistance, vous n'êtes toujours pas prêt à vous soumettre. Et pourtant...

Sagittaire

La Lune active Mars, laquelle occupe votre 1er décan, et vous n'aurez pas cinq minutes pour vous aujourd'hui. Soit vous êtes en vacances et vous en profiterez pour faire mille choses, vous lancer des défis et faire preuve de courage, soit vous travaillez et vous ne compterez pas les heures. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, avec Mars dans votre signe soit vous êtes à l'attaque, soit on vous attaque. Et cela pourrait venir d'un petit virus.

Capricorne

Vos finances seront au premier plan, vous devriez avoir un transfert à faire, une facture à payer, l'action étant plutôt de sortir l'argent que d'en gagner. Cela dit, vous pourriez dans certains cas vous faire un petit bonus lors d'une vente. Côté comportements, vous avez intérêt à être clair et net dans ce que vous direz ou ferez, mais même chose pour les autres, car ils seront transparents à vos yeux. Vous verrez tout de suite s'ils vous mentent.

Verseau

La Lune s'oppose à Saturne aujourd'hui, ce n'est pas très joyeux pour le 2e décan, aussi prenez le parti de positiver plutôt que de vous dire que vous n'avez pas de chance. Je vous l'ai déjà dit, Saturne est chez vous et en dissonance avec votre maître, Uranus : cela vous empêche d'être vous-même, vous ne vous sentez pas libre, vous avez même des boulets aux pieds. Notamment né fin janvier et début février (jusqu'au 15 janvier).

Poissons

Vous qui aimez être utile, aider les autres, leur rendre service, vous serez perturbé par le fait que ce sont eux qui se rendront utiles et se mettront à votre service aujourd'hui. Sachez apprécier ce moment, cela sera dû à l'un de vos amis qui aura envie de vous faire plaisir, peut-être parce que vous lui avez rendu un service ! Par ailleurs, il n'est pas impossible que vous ayez une personne malade autour de vous, ou que vous-même...