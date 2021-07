L'horoscope du mercredi 21 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez vraiment tout pour plaire en ce moment, notamment 3e décan. Votre charme est au top et en même temps vous avez une telle volonté de séduire qu'il est difficile de vous résister. Mais cela peut aussi s'appliquer dans votre travail, où vous avez pu plaire à quelqu'un d'important, ou alors vous allez lui plaire aujourd'hui. 2e décan, l'un de vos proches pourrait vous rappeler un souvenir qui vous remuera intérieurement, ou c'est vous qui regarderez un album-photos plein de souvenirs (né autour du 5/4). 1er décan, vous êtes momentanément affaibli.

Taureau

2ème décan, né autour du 6 mai, les bonnes nouvelles se suivent, à moins qu'il ne soit question de visites qu'on vous rend, ou que vous rendez à des proches. Il est vrai que la période Cancer est toujours propice aux petits déplacements et même aux démarches : si vous en avez une à faire, allez-y, la période Cancer se termine demain soir ! 1er décan, vous allez entrer dès demain dans une période agréable, nous en reparlerons ; cela dit, elle est probablement déjà active et vous vous sentez au top. 3e décan, ça peut rester remuant jusqu'au 29, peut-être êtes-vous très susceptible en ce moment ?

Gémeaux

Une journée excitante pour le 3e décan ! Une idée va vous stimuler au point que vous ne tiendrez pas en place et que vous risquez de parler trop vite. Ne considérez pas, si on vous propose quelque chose, que c'est fait. Évitez d'anticiper, ainsi vous ne serez pas déçu et vous n'en aurez pas parlé à tout le monde pour rien. 2e décan, vous avez une question d'argent à régler (né autour du 6/6), une facture que vous avez envie de mettre de côté. Payez-la, vous serez débarrassé. 1er décan, il peut y avoir une embrouille pour ceux nés entre le 20 et le 24.

Cancer

La Lune, Vénus et Mars sont bien alignée, mettant les signes de Feu à l'honneur. Seriez-vous en pleine réflexion sur vos amours, avec l'envie de prendre une décision rapidement ? C'est possible, en tout cas pour ceux du 3e décan nés autour du 18 juillet. Mais peut-être que votre attachement a des racines profondes et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez ? 2e décan, né vers le 7 juillet, un rendez-vous ou un contact positif agrémenteront votre journée. 1er décan, patience, Vénus arrive demain en Vierge et sera en phase avec vous. Nous en reparlerons.

Lion

Vénus et Mars sont encore conjointes dans votre 3e décan et la Lune s'aligne avec les deux astres. Il serait étonnant qu'il ne soit pas question d'amour aujourd'hui, avec un sérieux coup de coeur si la conjoncture agit positivement, mais aussi éventuellement avec un gros désaccord si elle agit de manière négative. 2e décan, écoutez votre coeur parler, vos émotions, ne tentez pas de vous raisonner, vivez ce que vous avez à vivre, même si c'est difficile. 1er décan, Vénus et Jupiter s'opposent et il se pourrait que vous ayez un choix financier à faire.

Vierge

Un bon aspect de Mercure sera au centre de votre journée, 2e décan, vous pourriez avoir des nouvelles d'un proche qui ne s'était pas manifesté depuis longtemps, ou alors c'est vous qui allez le contacter. Mais le contact peut aussi venir de quelqu'un qui vous appelle pour vous demander de l'aide, par exemple. 3e décan, la dissonance Lune/Neptune est encore active (né autour du 16/9), ne prêtez pas à l'autre des qualités qu'il/elle n'a pas. 1er décan, l'opposition Vénus/Jupiter vous met dans une position délicate par rapport à votre conjoint ou à toute autre personne.

Balance

Encore une belle journée pour vous, surtout si vous êtes du 3e décan. Vous êtes peut-être malmené par Pluton, mais comme Vénus et Mars sont en harmonie avec vous, vous aurez peut-être un ami près de vous pour vous soutenir et vous encourager à faire ce qu'il faut pour lutter contre Pluton et ses impasses. 2e décan, né autour du 8 octobre, si vous attendez une réponse, un courrier, un colis, c'est probablement aujourd'hui que vous l'aurez. 1er décan, votre partenaire a des soucis administratifs ? Vous saurez le/la soutenir efficacement.



Scorpion

Patience, 3e décan, Mars vous regarde encore jusqu'au 29 juillet et vous voit travailler d'arrache-pied, à l'exclusion de toute autre chose. Vous êtes investi à fond dans vos activités et votre famille pourrait se plaindre de votre attitude un peu négligente vis-à-vis d'elle. Et même votre chéri/e pourrait se sentir délaissé/e. 2e décan, une bonne nouvelle ou un contact positif vous sont promis si vous êtes né vers le 8 novembre. Quant au 1er décan, il semble cumuler pas mal de chances en ce moment, des détails peut-être, mais des chances quand même.

Sagittaire

La Lune traverse votre 3e décan et se relie à la conjonction Vénus-Mars, un bon plan pour vous faire aimer, ou pour apprécier les bonnes choses que la vie vous propose en ce moment. Il peut s'agir d'un voyage attendu, ou alors dans un autre registre, d'un résultat à un examen que vous auriez passé et probablement réussi. 2e décan, un proche ou un collègue sera d'humeur chafouine, vous ne saurez pas s'il ou elle joue la comédie ou non. Ne vous laissez pas perturber. 1er décan, vous, vous êtes perturbé (né vers les 23, 24/11), auriez-vous mal jugé quelqu'un ou une situation ?

Capricorne

2e décan, avec Mercure face à vous et en bon aspect avec la planète des nouveautés, Uranus, il se peut que vous ayez une sorte d'illumination, que tout d'un coup vous ayez une nouvelle vision de votre situation. Ce serait un intéressant pas en avant, étant donné que vous êtes en pleine évolution personnelle (né autour des 4, 5 janvier). 1er décan, de très bons moments se profilent, surtout sur le plan relationnel, nous en reparlerons demain. 3e décan, il est possible que vous soyez encore obligé de réclamer une somme qu'on vous doit.

Verseau

L'amitié sera la pierre angulaire de votre journée, surtout 3e décan. Vous avez peut-être besoin de conseils parce que vous avez une décision à prendre, ou alors vous avez affaire à un partenaire agressif et peu enclin à se mettre d'accord avec vous, en particulier s'il est question d'argent ; vous ne parvenez pas à vous faire entendre. Mais le 1er décan aussi pourrait avoir un petit problème financier, d'un autre ordre certainement et à régler rapidement ; mais ça risque de traîner. 2e décan, ne négligez pas un examen de contrôle ou une visite chez le médecin.

Poissons

1er décan, né en début de signe, n'y aurait-il pas quelques remous dans votre vie affective ? Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et cela vous oblige à vous poser des questions parce que vous ne voulez pas que cela se passe comme les fois précédentes ? Surtout restez qui vous êtes, ne changez pas pour plaire à l'autre. 2e décan, un contact positif vous attend si vous êtes né autour du 6 mars ; peut-être des nouvelles de l'un de vos enfants parti en vacances, ou d'un parent qui vit loin de vous. 3e décan, vous n'êtes pas du tout content de l'attitude d'un collègue ou d'un proche. Une explication pourrait s'imposer à partir de vendredi.