L'horoscope du dimanche 12 janvier 2020

publié le 12/01/2020 à 05:34

Bélier

Né après le 11 avril, vous êtes toujours à la peine, une situation professionnelle ou familiale vous oblige à revoir votre vie et son organisation de fond en comble. Évidemment, c'est dans les cas les plus extrêmes et pour beaucoup, il y a probablement d'autres planètes pour adoucir cette conjoncture. Dans ce cas, vous avez peut-être simplement à revoir vos ambitions à la baisse, mais très momentanément, à cause du contexte social.

Taureau

Vous êtes très peu très concerné par les dissonances, 3e décan, au contraire vous êtes en train d'acquérir des connaissances qui sont extrêmement enrichissantes. Peut-être avez-vous repris des études ou êtes-vous en train d'actualiser vos connaissances ? Vous pouvez aussi avoir réussi un examen, une formation et avoir la possibilité de grimper sur l'échelle sociale. Certains peuvent en effet prétendre à une importante promotion.

Gémeaux

Exception faite du 1er décan, en conflit avec lui-même, vous n'avez aucune planète contre vous ; c'en est même barbant tellement il ne se passe rien d'excitant. 3e décan, il y a un aspect de Mercure mais la planète est en 8, secteur des crises, et il est possible que vous soyez confronté à un retard dans vos paiements, que cela vienne de votre employeur ou que ce soit vous qui n'ayez pas de quoi payer les factures. Essayez de ne pas subir, plutôt de réagir et trouver des solutions.

Cancer

3e décan, vous êtes dans les mêmes conditions pas très agréables qu'hier, mais la conjoncture va se défaire et surtout, Vénus va se placer à vos côtés dès demain. C'est le 1er décan qui en profite pour l'instant, mais ce sera rapide pour le 3e décan qui recevra de bons influx de Vénus Poissons à partir du 30 janvier. A cette date, la conjonction Saturne-Pluton sera encore là, mais ne sera plus exacte et donc moins active.

Lion

Ultra-sensible et très susceptible, vous vous renfrognerez à la moindre remarque, le plu souvent anodine, mais que vous prendrez pour une méchante critique. Méfiez-vous de votre imagination aujourd'hui, et aussi d'un excès de subjectivité qui fait que vous interpréterez tout à votre façon et non en fonction de la réalité. Cela dit, certains pourraient aussi être plus créatifs et plus attirés par la beauté qu'ils ne le sont déjà.

Vierge

Si le 3e décan a plusieurs atouts dans sa poche, le 1er décan et le début du 2e ne sont pas en reste. Né début septembre, vous pourriez avoir une chance insolente. Bien sûr cela dépend de votre thème natal et de ce que font les autres planètes, mais en tout cas par rapport à votre décan de naissance, vous êtes sur une pente ascendante et il faut vous montrer le plus opportuniste possible. C'est une bonne manière de vous faire remarquer et d'être choisi (pour un dossier, une affaire).

Balance

3e décan, aider les autres peut être une façon de vous aider vous-même, mais il semble malgré tout que vous-même devriez accepter le soutien d'un ami. Vous recevez les dissonances de trois planètes et ce n'est pas une sinécure ! Sauf bien sûr si la configuration est corrigée par d'autres aspects, mais je n'ai pas votre thème... En tout cas, les planètes commencent à se séparer, les choses seront moins lourdes au fil des prochains jours.

Scorpion

Votre planète maîtresse, Mars, a pris ses quartiers en Sagittaire un secteur d'argent, qui correspond aussi à vos besoins personnels. Vous serez très en demande, et parfois même vous exigerez qu'on vous donne ceci ou cela... Mais pensez un peu à vos proches et si vous êtes de ceux qui sont dans une remise en question de leur couple, ce n'est vraiment pas le moment d'exiger quoi que ce soit. Apportez-vous vous-même ce dont vous avez besoin.

Sagittaire

Votre force et votre vitalité sont excessives, né fin novembre. Vous êtes un peu instable mais vous pourrez vous reprendre en main en fin de semaine prochaine. En ce moment, vous êtes le jouet de vos impulsions, de vos désirs les plus anarchiques et vous risquez de faire des bêtises, de ne pas sentir le danger venir. Aussi, essayez de garder un peu de recul si possible. Mais de toute façon, cela se calmera à partir de samedi prochain.

Capricorne

Vous serez contrarié par une information que vous lirez ou qu'on vous apprendra, 3e décan. Mais ce qui est sombre un jour peut être lumineux le lendemain. En fait vous passez par des hauts et des bas, et aujourd'hui pourrait être un de ces " bas " où vous avez l'impression que le monde court à sa perte. Essayez de ne pas voir que la face sombre des choses, ne vous forgez pas des idées pessimistes, tout peut changer du jour au lendemain.

Verseau

Ce n'est pas le dimanche le plus fun de l'année, vous réfléchirez trop et pas de manière positive. Ne pensez à rien, occupez-vous plutôt de votre entourage. La Lune se trouvant face à vous, c'est dans le fait de soigner ou d'aider les autres que vous vous sentirez le plus utile, le plus en phase. 2e décan, on ne parle pas beaucoup de vous ? Tant mieux, cela signifie qu'il ne se passe rien de marquant, en tout cas sur votre décan.

Poissons

Plus actif que vous, 1er décan, il n'y aura pas. Mais vous n'agirez pas pour vous, comme souvent vous prendrez en charge des responsabilités qu'on vous collera. Ce sera pour faire plaisir à untel ou untel... Mais si cela vous rend heureux, pourquoi pas. Cependant, il se peut que cela vous énerve plus qu'autre chose parce que vous n'avez pas réussi à dire non. Et si par hasard vous avez pu refuser, vous êtes à présent dans les affres de la culpabilité.