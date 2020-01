L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année de la Vierge

publié le 07/01/2020 à 06:30

1er décan : Vous ne serez peut-être pas très satisfait de Vénus cette année, car elle va longuement s’attarder en Gémeaux, un signe peu sérieux (selon vous) et qui occupe un domaine qui vous tient à cœur : vos objectifs professionnels ou votre conjoint si vous êtes en couple. Contrairement à Mars, Vénus s’attardera dans le 1er décan des Gémeaux en juin et pour une partie en juillet, en relation avec votre décan, et cela peut accentuer votre tendance naturelle à vous faire du souci pour votre partenaire ou pour quelqu’un que vous aimez. On sait à quel point vous êtes d’un naturel inquiet et les influx de Vénus n’arrangeront rien. Heureusement, vous aurez parallèlement d’autres choses en tête et l’un de vos projets en particulier sera au premier plan avant votre vie affective.

2e décan : La planète de l’amour va s’arrêter dans le signe des Gémeaux cette année et sera en relation avec vous en avril, puis de nouveau plus longuement entre le 23 mai et le 10 juin, puis une dernière fois en juillet. Elle occupera le zénith de votre zodiaque (un des quatre "angles" de votre thème) et prendra donc de l’importance. En fait, c’est vous qui accorderez beaucoup d’importance à ce qui se passera et qui ne sera pas toujours de nature amoureuse ! Sauf si vous craquez sur votre boss ou sur quelqu’un de plus âgé, ou au contraire de beaucoup plus jeune que vous. La question de l’âge pourrait faire obstacle, c’est ce que nous disent les allers et retours de Vénus. Vous serez obligé de réfléchir et de ne pas vous engager à la légère.

3e décan : Comme Mars, Vénus va faire une boucle cette année, mais dans un signe qui ne vous semble pas des plus sérieux : les Gémeaux. Elle y fera des allers et retours du 3 avril au 7 août, mais cela ne concernera que très peu de natifs de votre décan. Seuls ceux des 13 et 14 septembre pourraient y être sensibles, et encore. De manière hypothétique, Vénus peut symboliser un succès professionnel qui vous incite à délaisser provisoirement votre vie intime ou familiale. Mais il n’est pas exclu, peu certain, qu’ils aient un coup de coeur pour une personne qui n’est pas de leur génération. Si c’est le cas, cela occupera toutes vos pensées.

La rédaction vous recommande L'horoscope de l'année 2020 signe par signe, décan par décan