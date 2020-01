L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année de la Balance

publié le 08/01/2020 à 06:30

1er décan : Vous avez une certaine chance puisque Vénus va faire une boucle dans le signe ami des Gémeaux et votre décan sera plus concerné que les autres. La planète des sentiments entrera en Gémeaux le 3 avril, traversera le 1er décan du signe (en relation avec le vôtre) du 3 au 15, puis y reviendra à partir du 9 juin (rétrograde) et reprendra une marche directe le 25 juin. Et c’est là que ce sera intéressant, surtout si vous êtes né autour du 28 septembre : Vénus stationnera en bon aspect avec vous avant de repartir en marche directe et c’est peut-être le moment de l’année où vous serez le plus heureux, le plus épanoui, le plus ouvert aux rencontres. Il est d’ailleurs possible que vous en ayez fait une début juin et qu’après un temps de réflexion, vous ayez décidé de poursuivre la relation. En couple, il est très probable que vous ayez un nouveau centre d’intérêt commun qui vous rapprochera.

2e décan : La boucle de Vénus dans le signe très adolescent des Gémeaux sera certainement agréable à vivre sur le plan affectif. Certes, Vénus sera sous l’égide de Mercure (planète des Gémeaux) et tout se passera plus dans votre tête que dans votre coeur, mais ce sera malgré tout très agréable. Aux périodes citées plus haut, vous aurez peut-être quelqu’un à l’esprit et il ou elle prendra pas mal de place ! Cela peut être quelqu’un d’un milieu différent du vôtre, ou alors quelqu’un d’origine étrangère ; voire une personne que vous rencontrerez au cours de vacances... Il est vrai qu’avec Vénus en Gémeaux, certains pourraient entretenir une relation à distance ! Maintenant, si vous êtes en couple, cette Vénus indique que vous pourriez avoir un nouveau centre d’intérêt en commun... mais si vous avez un problème à cause de Mars, il se peut aussi que vous fassiez front commun, que vous soyez soudés face à l’adversité.

3e décan : C’est une bonne nouvelle, Vénus aussi sera en boucle (elle fera des allers et retours) dans le signe ami des Gémeaux. Elle sera en relation avec vous, mais seulement si vous êtes né autour des 13 et 14 octobre, la meilleure période se situant au mois de juin car Vénus restera quasiment tout le mois en bonne relation avec vous. Peut-être aurez-vous des sentiments pour une personne d’origine étrangère, ou d’un milieu différent du vôtre ? Il se peut aussi que vous soyez en totale confiance avec votre partenaire et que vos sentiments à tous les deux s’épanouissent comme une fleur au printemps. Toutefois, vous pouvez aussi passer des examens et être content de vous, ou recevoir des félicitations pour la qualité de votre travail ou votre bonne intégration dans une entreprise.

La rédaction vous recommande L'horoscope de l'année 2020 signe par signe, décan par décan