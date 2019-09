L'horoscope du 2 septembre 2019

publié le 02/09/2019 à 08:10

Bélier

La conjoncture peut ne pas vous toucher, mais si vous avez des soucis avec un collègue ou des employés, évitez d'agir sans avoir réfléchi aux conséquences. Ce que vous déciderez maintenant peut avoir des répercussions plus tard, quand Jupiter s'approchera du Capricorne, à partir de fin octobre. On pourrait alors vous faire un mauvais procès en vous accusant par exemple d'être abusivement autoritaire et exigeant. La conjoncture actuelle supprime en effet toute limite.

Taureau

Vous êtes de ceux qui ne sont pas trop ennuyés par la conjoncture, elle a du pouvoir dans le domaine des projets et s'il y en a un de perdu, il y en aura dix de retrouvés. Vous ne manquez pas d'idées en ce moment (et toute cette semaine), seulement il faut arriver à faire un tri car toutes ne sont pas réalisables. Les planètes sont en effet opposées à Neptune et cela fait beaucoup travailler votre imagination, mais vous risquez aussi de partir dans des directions où on ne voudra pas vous suivre.

Gémeaux

Si vous vous sentez perdu dans les brumes neptuniennes, une seule solution, garder la tête froide et vous mettre en retrait : ne prenez aucune décision avant le 16. Les choses se sont compliquées, que ce soit en famille ou au boulot (2ème décan, mais possibilité que les autres ressentent la conjoncture) et vous ne pouvez pas y voir clair avec la configuration actuelle. Vous risqueriez de faire des erreurs, si ce n'est pas déjà le cas ! Aussi, il faut vous protéger et surtout de ceux qui veulent vous influencer.

Cancer

Pour vous la conjoncture est complice, amusante et même très intéressante car vous pourriez avoir eu un coup de coeur dans lequel vous ne vous investirez pas trop. D'habitude vous n'attendez pas pour vous déclarer amoureux et même parfois pour déclarer votre flamme, alors que là vous aurez la sagesse d'attente de mieux connaître la personne. Surtout écoutez bien ce que vous disent vos petites voix intérieures, celles avec lesquelles vous dialoguez. Même si elles ne vont pas dans votre sens.

Lion

Si vous vous inquiétez, ce sera pour votre argent ou pour l'économie du pays. Vous pourriez faire un constat des plus banals : l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Et le pire, c'est que ça vous échappe, vous ne savez pas toujours comment et où il part. Pourtant vous êtes quelqu'un qui est conscient de la valeur de l'argent, mais il vous arrive d'être trop généreux avec celui ou celle que vous aimez, surtout quand votre intuition vous dit que vous avez dépassé les bornes avec lui/elle.

Vierge

Rien n'est simple, tout se complique, quelqu'un va vous donner du fil à retordre, surtout 2e décan, quelqu'un sur qui vous ne pourrez pas du tout compter. Il faut dire qu'il y a toujours 4 planètes dans votre signe, qu'elles s'opposent à Neptune et sont en dissonance avec Jupiter. De quoi perdre son latin ! Mais gardez espoir, il y a encore Mars/Neptune jusqu'en fin de semaine prochaine et après la situation s'éclaircira. Le problème, c'est que vous n'avez pas le contrôle.

Balance

Le grand patron de la semaine c'est Mercure et tout le travail, ainsi que les petits soucis du quotidien que la planète représente. Apparemment, vous serez débordé. Ce sera un peu comme la semaine dernière, seulement cela ne s'adresse pas aux mêmes natifs. De plus, ces derniers jours, les planètes étaient en phase avec Uranus, là elles s'opposent à Neptune, ce qui peut brouiller vos réflexions et vous empêcher de trouver les bonnes solutions à vos soucis ou de bien vous organiser.

Scorpion

A priori, même si le ciel est mouvementé, vous serez content de votre semaine car certains projets pourront se concrétiser. Cependant, vous resterez circonspect. Vous êtes quelqu'un qui doute toujours, vous ne vous emballez pas (sauf peut-être en amour, et encore), ce en quoi vous aurez raison car la conjoncture n'est pas très stable et certaines promesses peuvent ne pas être tenues. Mais, heureusement, je ne vous vois pas du tout découragé, bien au contraire, vous serez même stimulé.

Sagittaire

Vous pourrez sauver les meubles 2ème décan, en vous montrant le plus lucide possible et surtout en ne prenant aucune décision avant le 16 septembre. Les planètes en Vierge, que ce soit le Soleil, Mercure, Vénus cette semaine, et Mars la semaine prochaine, s'opposent toutes à Neptune et cela peut vous inciter à vous faire des illusions ou à affronter des déceptions parce que vous n'aurez pas pris le bon chemin. Mais vous connaissez la chanson, cela fait des mois que la situation est instable.

Capricorne

À l'instar du Scorpion la conjoncture ne vous gênera pas, au contraire. Vous aurez l'oeil pour détecter ceux mentent ou qui cherchent à faire des entourloupes. Cela peut même vous amuser de voir les efforts que feront certaines personnes pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais en aucun cas vous ne vous laisserez avoir, même si vous êtes ascendant Poissons ! Né autour du 5 janvier, Saturne stationne et vous aussi vous n'avancez pas (jusqu'au 18 septembre).

Verseau

En ce qui vous concerne le ciel de cette semaine est ambivalent. Les choses peuvent tourner à votre avantage, mais il faudra donner de la place à votre intuition. Quatre planètes demeurent en Vierge, un secteur de votre zodiaque qui parle d'argent, de revenus de votre argent, ou alors d'une vente voire d'un héritage. Mais les planètes étant opposées à Neptune, vous ne saurez pas sur quel pied danser ; on ne sera pas clair avec vous et c'est là où vous devrez faire marcher votre intuition.

Poissons

Quelle que soit votre situation, ne prenez aucune décision cette semaine et surtout la semaine prochaine, et ne laissez pas les autres en prendre pour vous.