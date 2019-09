L'horoscope du 4 septembre 2019

publié le 04/09/2019 à 06:08

Bélier

Pour le moment, vous subissez Pluton natif du 3e décan. Avec Saturne conjointe, c'est une grande mutation, une transformation qui est en cours depuis des mois. C'est une configuration qui s'est présentée cette année pour ceux des 10, 11, 12 avril, mais Saturne a reculé pour mieux revenir en fin d'année, croiser Pluton et enfin la dépasser, ce qui aura lieu en janvier. Puis, Saturne au début du Verseau sera en harmonie avec votre 1er décan, qui trouvera alors une belle stabilité.

Taureau

Ce n'est pas pour vous flatter, d'ailleurs vous n'aimez pas ça, mais vous tirez bien votre épingle du jeu alors que la conjoncture est faite pour embrouiller, déstabiliser, créer des moment de forte incertitude... En ce qui vous concerne, le secteur qui peut à la rigueur connaître des problèmes, c'est évidemment celui qui concerne votre avenir, vos projets, c'est-à-dire tout ce qui semble être remis en question pour certains natifs du 1er décan. Mais pour le 2e et le 3e, tout baigne.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, Pluton s'occupe activement de votre 3e décan, qui est en train de comprendre comment mieux gérer ses finances. Ce n'est pas trop tôt ! Vous êtes mieux organisé, cela vous a certainement demandé de gros efforts parce que ce n'est pas forcément dans votre nature, sauf né à la fin des années 60 où il y avait deux grosses planètes en Vierge, signe de l'organisation et donc du sens pratique qui, parfois, vous manque tellement ! Ces planètes sont en phase avec Pluton en ce moment, ce qui explique que vous vous découvriez plus pragmatique.

Cancer

3e décan, Pluton s'oppose à vous ; cela peut représenter une relation difficile, avec quelqu'un qui veut avoir le pouvoir et avec qui les conflits sont fréquents. Mais en même temps, vous êtes très attaché à cette personne, qui peut autant être un conjoint qu'un enfant ou même un parent tyrannique et dont vous prenez soin. Et cela vous demande de nombreux sacrifices que vous vous sentez obligé de faire. Si vous êtes enfant unique, ok, mais si vous avez des frères et sœurs, pourquoi ne vous partagez-vous pas le travail ?

Lion

Pluton n'est pas très active, a priori, et si elle l'est, elle se manifeste à travers un perfectionnisme exacerbé et des petits rituels que vous ne voulez pas lâcher. Enfin, s'ils vous cassent les pieds, s'ils vous prennent du temps, vous avez envie de les abandonner... Autrement, ils sont au contraire un rappel de vos rituels de l'enfance auxquels vous êtes attaché parce qu'ils vous rassurent. Mais ils peuvent aussi vous angoisser, c'est là où Pluton est très ambivalente.

Vierge

3e décan, vous avez la chance de recevoir de bons influx de Pluton et si elle est forte dans votre thème, c'est l'indice de sentiments profonds et durables. Cela peut jouer sur le plan amoureux, mais c'est peut-être aussi l'amour que vous avez pour un enfant qui faire ressortir votre capacité à vous attacher profondément. En revanche, 2e décan, l'actuelle dissonance entre Vénus et Neptune pourrait affaiblir de beaucoup vos sentiments, ou vous voir victime d'une illusion. Mais toute la conjoncture va dans le sens du mensonge, de l'illusion et de la trahison.

Balance

Pour vous, le transit de Pluton n'est pas facile car il fait remonter à la surface des peurs et parfois des moments difficiles de votre passé qu'il faut affronter, 3e décan. Une fois que ce que vous avez enfoui est revenu, vous ne pouvez qu'essayer d'y faire face avec vos armes d'adulte : vous n'êtes plus un enfant ! Et croyez-moi, ce sera un formidable enrichissement et un gain de contrôle sur vous-même et sur des émotions qui débordent parfois un peu trop...

Scorpion

Pluton, votre 2e maître après Mars, est bien placée pour le 3e décan qui peut approfondir ses connaissances dans un domaine : tout un savoir est à votre portée ! Et vous en profiterez le reste de votre vie ! Vous pourriez même vous faire connaître dans votre domaine de prédilection : par exemple, si vous avez un commerce, vous avez pu étudier à fond votre clientèle et ce qui lui plaît et vous avez également su utiliser une forme de publicité qui a fait parler de vous en bien.

Sagittaire

C'est un peu le chaos dans le ciel au-dessus de votre tête mais tenez bon, 2e décan, c'est pour mieux pouvoir vous reconstruire une fois que ce sera terminé. Il est vrai que ce sont Neptune et Jupiter, planètes en dissonance, qui mènent la danse, chacune étant très puissante de par sa présence dans son signe préféré. Alors c'est peut-être mouvementé, mais cela peut ne pas l'être si vous avez des bons aspects d'autres planètes. Ils n'empêchent rien, mais la conjoncture est atténuée.

Capricorne

De tous les signes, vous êtes celui qui ressent le plus les forces de Pluton car elle est dans votre 3e décan. Les situations sont extrêmes : de la réussite à la chute... Vous pouvez grimper très haut, vos ambitions étant ce qui compte le plus sous cette conjoncture, et vous pouvez même acquérir un pouvoir, peu contesté pour le moment. Mais vous pouvez aussi chuter de très haut et être obligé de repartir de zéro. C'est aussi une période où il peut y avoir des deuils autour de vous.

Verseau

Pluton est dans le signe qui vous précède et accentue votre goût pour la politique. Sachez qu'elle fera son apparition chez vous, 1er décan, entre 2023 et 2024. Quelle belle réussite pour les uns, un sommet de votre carrière, avec le pouvoir et l'argent qui l'accompagnent... Cela commencera d'ailleurs en 2022, Pluton allant jusqu'à 28° du Capricorne, à deux degrés de votre signe. Pour certains, ce sera au contraire une période de doutes profonds sur votre avenir, ou sur l'avenir en général. Tout dépend de votre âge...

Poissons

Pour quelque temps encore, Pluton vous regarde avec bienveillance 3e décan et vous invite à vous construire un solide réseau relationnel, personnel ou professionnel. Mais vous pouvez aussi, et c'est tout aussi intéressant, approfondir vos connaissances dans une spécialité et devenir, éventuellement, une référence dans ce domaine, que ce soit pour votre entourage ou pour un " public " plus large. Et c'est probablement encore à venir pour certains membres du décan.