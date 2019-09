L'horoscope du 5 septembre 2019

publié le 05/09/2019 à 06:21

Bélier

Vous n'êtes pas vraiment à votre aise en ce moment, vous doutez un peu trop de vous, ou de quelqu'un en particulier, mais aujourd'hui la confiance revient, même si ce n'est que pour quelques heures (1er décan surtout). En fait, la conjoncture actuelle - qui ne porte donc pas à la confiance - va durer quelque temps, et il est possible que ce doute s'accentue, que vous n'ayez plus confiance dans la politique du gouvernement par exemple, ou dans les capacités de votre boss.

Taureau

Vous ne pouvez pas vous empêcher, quand vous aimez, d'être aux petits soins, de prévenir le moindre désir de l'autre. Veillez à ne pas en faire des tonnes, surtout dans les prochains jours où la conjoncture manquera beaucoup de limites. Je vous l'ai déjà dit, il vous arrive de vouloir faire le bien des autres alors qu'ils n'en ont peut-être pas envie. 2e décan, né autour du 4 mai, vous aurez deux mots à dire à quelqu'un, mais ils ne seront pas tendres !

Gémeaux

Chez vous aussi il y a de l'eau dans le gaz, de la dispute au programme, mais si vous utilisez votre humour à bon escient, cela ne peut que détendre l'atmosphère. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions - et surtout par la colère - en particulier si vous êtes du 2ème décan, né autour du 4 juin. Cela dit, la conjoncture est un peu compliquée pour vous jusqu'au 16 : deux planètes entreront alors chez l'amie Balance et il y aura nettement moins de conflits au programme.

Cancer

Quand vous le voulez, vous êtes vraiment sympa avec vos proches, vous leur venez en aide sans rechigner. Mais aujourd'hui, c'est à vous qu'il faut venir en aide : essayez de vous donner de bons conseils ou de vous soigner si vous avez mal quelque part : ne négligez pas vos besoins au profit de ceux des autres ! De plus, il n'est pas sûr qu'ils seraient contents et vous pourriez vous prendre des retours de bâtons auxquels vous ne vous attendiez pas.

Lion

Les discussions autour de l'argent ou de ce qui vous appartient étant orageuses aujourd'hui, mieux vaut remettre à demain si vous avez quelque chose à demander. Vous, vous serez sûr de vous et en confiance, mais ce sont vos interlocuteurs qui seront dans le doute et qui risquent de mal réagir à vos propos. Cela dit, vous n'irez peut-être pas avec le dos de la cuiller et vous tenterez d'imposer votre point de vue, alors qu'il faudrait être beaucoup plus dans l'échange, ce qui implique que vous écoutiez l'autre !

Vierge

Ce n'est pas comme si cela allait durer le reste de votre vie, c'est juste aujourd'hui où vous ne serez pas en phase et où vous vous en voudrez d'avoir parlé trop vite ! Peut-être direz-vous des choses que vous regretterez rapidement ? Ou alors vous vous disputerez avec quelqu'un pour des raisons très peu importantes ? Cela concerne en premier lieu le 2e décan, mais tout le signe peut être plus ou moins sensible à cette conjoncture contrariante sur le moment.

Balance

Dans un contexte qui n'est peut-être pas des plus sereins, vous serez malgré tout de bonne humeur, surtout parce que vous vous ficherez de ce qu'on pense de vous. D'habitude, vous faites très attention à ne pas paraître mal luné et à faire preuve de gentillesse pour ne pas vous mettre les autres à dos. Mais la conjoncture fait que vous n'en aurez rien à battre, comme on dit, et que vous aurez envie de prendre les choses à la légère, d'oublier vos tracas, et ça marchera.

Scorpion

Vous vous poserez des questions au sujet d'une somme, d'une facture peut-être que vous avez reçue et sur laquelle vous pensez qu'il pourrait y avoir une erreur. C'est tout simple : appelez l'organisme ou la personne qui a émis cette facture et renseignez-vous ; plus les choses seront précises, mieux ce sera (dans le contexte actuel). Idem dans le domaine de l'amour ou de l'amitié : si vous sentez un flottement - vous sentez toujours bien les choses - appelez la personne en question.

Sagittaire

Chez vous la Lune et Mars se fâchent, en conséquence il peut y avoir de l'eau dans le gaz. Si vous avez des reproches à faire, vous n'irez pas avec le dos de la cuiller ! Aussi vous est-il conseillé (2e décan surtout) de prendre des gants et de canaliser votre spontanéité... Moins vous vous contrôlerez et plus vous aurez de chances que le conflit s'aggrave. Une bonne discussion, où vous respecterez l'avis de l'autre et où vous pourrez exprimer le vôtre sans l'imposer, est souhaitable.

Capricorne

Ne soyez pas frileux, 2e décan, et laissez votre instinct vous guider ; un rendez-vous important est au programme, ne soyez pas trop modeste sur vos résultats passés ou sur ceux que vous pensez obtenir à l'avenir. Il ne s'agit pas de vous vanter - vous n'aimez pas cela - mais d'être réaliste sur ce que vous avez fait et sur les bons résultats que vous avez obtenus par le passé. Essayez aussi de ne pas afficher une mine trop sérieuse ou trop renfermée, soyez le plus souriant possible.

Verseau

C'est une bonne journée pour faire avancer l'un de vos projets, même si vous êtes en train de douter et de vous dire que ça va peut-être vous coûter trop cher. En réalité, le contexte n'est pas terrible pour l'instant, mais cela changera après le 16 avec l'arrivée de deux planètes en Balance. D'abord vous y verrez plus clair et ensuite la route sera bien plus dégagée. Donc si vous pouvez être un peu patient et ne pas ruer dans les brancards parce que ça ne va pas assez vite...

Poissons

Quelqu'un sera en colère après vous aujourd'hui, mais cela glissera sur vous, vous donnerez l'impression que rien ne vous touche, ce qui sera faux bien sûr. Mais c'est parfois une façon de vous défendre contre les émotions des autres (positives ou négatives) parce qu'en fait elles vous atteignent trop, vous êtes trop réceptif. D'autres Poissons, plus proches du Bélier, les rejettent violemment ou se mettent encore plus en colère que l'autre pour lui clouer le bec !