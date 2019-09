L'horoscope du 3 septembre 2019

publié le 03/09/2019 à 06:26

Bélier

Si vous avez repris le travail depuis hier, l'ambiance n'est pas bonne, il y a un souci dans l'entreprise, peut-être à cause de nouveaux collaborateurs mal accueillis. Vous avez décidé, et peut-être vos collègues habituels aussi, que vous ne les appréciez pas et il pourrait même y avoir une sorte de cabale en train de se monter contre eux, s'ils sont plusieurs. Et cela risque d'empirer dans les prochains jours. Dans un autre registre, attention aux erreurs que vous pourriez faire par inattention.

Taureau

C'est une bonne journée pour ne pas vous faire inutilement des noeuds au cerveau. Certes, l'avenir est un sujet d'inquiétude, mais vous l'anticipez un peu trop, et vous prenez le risque de vous tromper, d'être à côté de la plaque. Aujourd'hui et demain, restez dans l'instant présent et ne projetez rien dans l'avenir... Profitez des bons moments que la conjoncture peut vous procurer, surtout 2ème décan, dans le registre des plaisirs et du bien-être sentimental... ou de l'argent.

Gémeaux

Les astres et la vie en général ne sont pas tendres avec vous, 2e décan. Mais la situation va bientôt se retourner, enfin, vous pourrez la retourner vous-même. Vous en aurez l'occasion à partir de décembre, quand Jupiter entrera en Capricorne, un secteur qui gère à la fois vos finances (une amélioration dans ce domaine grâce à un contrat, à un engagement), mais aussi votre capacité à transformer le négatif en positif. Il s'agira parfois de voir votre situation sous un angle totalement différent.

Cancer

Prévoyez une bonne journée, votre amour-propre sera flatté par des compliments qui ne seront pas trop flatteurs et qui amélioreront l'image que vous avez de vous. Cette image peut être dégradée en ce moment et depuis plusieurs mois par l'opposition de Saturne, qui est spécialiste du genre, mais la conjoncture actuelle va dans le sens d'une amélioration et ce sera encore plus visible après le 18 quand Saturne aura repris une marche directe et s'effacera peu à peu.

Lion

Vous serez d'humeur agressive, mais c'est surtout vous que vous agresserez. Vous vous en voudrez de vos imperfections, mais qui est parfait autour de vous ? La perfection est un leurre, on croit que quelque chose est parfait et il est vrai que si la perfection existe, c'est peut-être dans l'art... Mais dans le registre humain, elle est une totale illusion et il arrive que vous vous y laissiez prendre. Aussi, il ne faut pas vous étonner si certains humains vous déçoivent.

Vierge

Vénus et Jupiter sont fâchées, c'est donc une bonne journée pour essayer de lever vos tabous personnels sur l'amour, le sexe, et même parfois sur l'argent ! On dirait que vous êtes en train de vous lâcher un peu et même beaucoup, surtout si vous êtes né autour du 8 septembre car d'ici peu ce sont Mercure et le Soleil qui seront en mauvais termes avec Jupiter, et c'est du côté de la parole que vous vous lâcherez ! Et c'est sans évoquer Mars, la semaine prochaine, avec Jupiter et Neptune. On en reparlera.

Balance

Je crains que vous n'ayez un petit... On ne va pas prononcer le mot conflit, que vous détestez, mais un très léger désaccord avec votre chéri/e ou un de vos enfants. Il n'y aura pas de dispute, quoique... Mais en tout cas, vous n'aurez pas envie de dire ce que vous pensez et vous bouderez dans votre coin. En revanche, quand ce sera au tour de Mercure d'être fâchée avec Jupiter, jeudi, vendredi, là vous direz ce que vous pensez. Vous en aurez l'occasion en tout cas, à vous de la saisir...

Scorpion

Chez vous, la Lune s'accorde avec Mercure, aussi sentirez-vous si c'est le bon moment pour prendre contact avec quelqu'un, ou dire ce que vous pensez. En tout cas, vous serez en phase au niveau de la communication et surtout vous déborderez d'intuition, de réceptivité, ce qui empêchera les erreurs de jugement. Si vous avez un projet aujourd'hui, quelque chose que vous attendez, vous pouvez être sûr que les choses se passeront comme vous les avez prévues (surtout né vers le 2/11).

Sagittaire

La mésentente entre Vénus et Jupiter est l'occasion pour vous, 2ème décan, de prendre conscience que vous vous êtes peut-être bercé d'illusions côté coeur. En tout cas, comme les deux sont également en dissonance avec Neptune, il vous est conseillé de ne pas manquer d'esprit critique et de ne pas faire l'autruche face à une situation qui est peut-être en train de se dégrader depuis longtemps. Mais ce n'est pas encore le moment de prendre des décisions.

Capricorne

Vénus et Jupiter pourraient vous inciter à dépasser les limites, les bornes, bref tout ce qui vous inhibe. Mais ne voyez pas ça comme un problème, au contraire. Vous êtes le plus souvent sur la réserve et vous ne vous laissez pas franchement aller, mais avec cette conjoncture et celles qui vont suivre, il n'y a pas de doute que vous vous lâcherez encore davantage. Essayez tout de même de ne pas faire tout le contraire de ce que vous faisiez avant.

Verseau

Ne vous prenez pas la tête pour une question d'argent. C'est un fait avéré, il est fait pour circuler et non pour dormir. Mais ces jours-ci, vous préféreriez le garder. Ou alors, au contraire, vous ouvrez les vannes et vous vous laissez aller à des dépenses inconsidérées. Peut-être que vous avez ou que vous allez toucher une somme conséquente et que, virtuellement, vous l'avez déjà dépensée ? Cependant, on peut aussi penser qu'une grosse facture risque de s'être présentée.

Poissons

De l'autre côté de votre zodiaque, les planètes s'agitent et comme ce sont les autres qui sont concernés, vous restez de marbre. Les choses glissent sur vous, souvent. Même si vous êtes hyper sensible, certaines situations ne vous intéressent pas du tout et c'est probablement une manière de vous défendre contre ce qui pourrait être désagréable venant des autres. Mais quelques Poissons sont dans l'oeil du cyclone (j'exagère) et ne peuvent pas rester indifférents.