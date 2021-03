L'horoscope du 8 mars 2021

publié le 08/03/2021 à 05:30

Bélier

Ceux du 3ème décan pourraient avoir une chance insolente ces jours-ci, ils sauront anticiper toute sorte de problèmes, les éviter, et parfois les éviter à leurs proches. Par proches, on entend aussi bien votre entourage personnel que professionnel. Vos amis pourraient, par exemple, bénéficier de vos excellents conseils, surtout si vous êtes du 3ème décan. Cela dit, ils peuvent aussi - en tout cas l'un d'entre eux pourrait vous faire une proposition qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.

Taureau

Le Soleil va tout droit vers une conjonction avec Neptune, si vous êtes né après le 10 mai, il se peut que vous vous exerciez au bénévolat, à travers une association. Cela dépend de votre âge, bien sûr. Les plus jeunes pourraient se passionner pour une cause planétaire, l'écologie ou le climat, et y trouver un chemin pour se réaliser. Sinon, vous pouvez aussi avoir noué un lien amical profond, avec quelqu'un qui a des expériences très différentes des vôtres et qui vous apporte beaucoup.

Gémeaux

1er décan, Mars sera toute la semaine en conjonction avec votre Soleil, aussi vous aurez du mal à tenir en place et surtout à vous concentrer sur ce que vous faites. L'impatience, l'impulsivité peuvent d'ailleurs vous inciter à faire des erreurs, à commettre des maladresses, ou encore vous pourriez être de très mauvaise humeur parce que vous avez mal quelque part, à la tête par exemple. Ce sera actualisé dans la journée de mercredi ou de jeudi, c'est-à-dire que vous le sentirez davantage.

Cancer

Le Soleil et Vénus étant toute la semaine en harmonie avec votre 2ème décan, vous serez en totale confiance, bien dans votre peau et très à l'aise avec les autres. Vous vous sentirez respecté et apprécié par ceux avec qui vous êtes en relation, et parfois des personnes que vous-même admirez. Quoi qu'il en soit la conjoncture est excellente. Pareil pour le 3ème décan, la nouvelle Lune de samedi est assez exceptionnelle et peut soulever votre enthousiasme.

Lion

Une semaine favorable à ceux du 3ème décan. Discussions et négociations seront à l'ordre du jour et il sera sûrement question d'une somme que vous allez toucher. Un remboursement, une aide, un dédommagement, bref vous serez très content, surtout que la nouvelle Lune de samedi - dans un secteur financier - est superbe. Vous devriez donc être satisfait. 1er décan aussi, les choses s'accélèrent concernant vos projets et les obstacles disparaissent peu à peu.

Vierge

Les bons élèves de la semaine sont ceux nés après le 6 septembre. Vénus vous regarde en face et un accord, un contrat à venir pourraient vous enchanter. Vous resterez cependant sur la réserve, votre nature étant de douter, de ne pas être facilement en confiance. Mais la nouvelle Lune de samedi est vraiment très belle, surtout 3ème décan, vous pourriez ouvrir votre coeur à l'amour... si vous parvenez à ne pas trop douter de la sincérité de l'autre, ou de vos propres sentiments.

Balance

Certes, vous vous sentirez vite débordé par votre travail ou vos petites obligations quotidiennes, mais c'est une bonne semaine, vos échanges seront très productifs. Il se pourrait même, 3ème décan, qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas ; probablement entre mardi et mercredi. Et puis, la nouvelle Lune de samedi vous verra terminer la semaine sur une note encore plus positive concernant votre travail, ou certaines de vos créations.

Scorpion

Le 3ème décan voit arriver un aspect dynamique de Jupiter, qui peut l'obliger à défendre ses droits. Mais à côté de ça, cette semaine vous met très en valeur. Peut-être que vous allez réussir quelque chose de formidable (né autour du 13 novembre surtout) et qu'on vous tressera des couronnes de lauriers... A moins qu'une création, une naissance, ne vous donnent l'impression de vous être accompli. 2ème décan, vous serez plus enclin que d'habitude à exprimer vos sentiments.

Sagittaire

Une semaine un peu tendue pour ceux de novembre ; un conflit, un rapport de force pourraient vous obliger à faire un compromis, et vous n'aimez pas ça. Pourtant, ce serait la meilleure solution pour que cela n'évolue pas. Vous serez confronté à quelqu'un qui sera de mauvaise foi - c'est en tout cas ce que vous penserez - et face à ce genre de personne, il n'est pas toujours utile de discuter, cela ne peut que mal tourner puisqu'il ou elle ne changera pas d'avis.

Capricorne

Un surplus de travail ou de petites contraintes pour ceux de décembre, mais les natifs de janvier peuvent s'attendre à vivre de très bons et tendres moments tout au long de cette semaine. En fait, il s'agira surtout de complicité avec ceux qui vous entourent et, éventuellement, d'un petit flirt avec quelqu'un ; mais il semble que ce sera plus virtuel que réel. Cela dit, vous vous amuserez, cela vous distraira des problèmes que vous pouvez avoir à affronter (peu nombreux par rapport à 2020).



Verseau

Hier nous avons évoqué les bons influx concernant vos échanges de la semaine, 3ème décan. Mais le 1er décan est aussi bien servi et dispose d'une énergie très créative. Cette semaine pourrait d'ailleurs être le point de départ de quelque chose d'intéressant pour vous, qui vous permettra de montrer à tous que vous avez de la ressource et que vous pouvez être doué pour plein de choses. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 22 et le 27 janvier. Il faut croire en vous !

Poissons

Pas de gros changements dans le zodiaque cette semaine, une semaine qui se terminera en beauté car la nouvelle Lune de votre signe, samedi, est superbe ! Nous en reparlerons. Seule Mars risque d'ennuyer un peu le 1er décan, mais très rapidement (3, 4 jours tout au plus) et surtout né entre le 21 et le 25 février. Vous serez impatient, un peu brusque avec les autres, surtout en famille. Mais il est vrai qu'il pourrait y avoir des querelles avec, ou à cause des enfants.