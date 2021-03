L'horoscope du 5 mars 2021

publié le 05/03/2021 à 05:30

Bélier

Vous avez vraiment intérêt, 1er décan, à ne pas oublier que vos paroles peuvent blesser et que ce n'est pas la meilleure manière d'obtenir ce que vous voulez. Vous devez être conscient de la sensibilité de l'autre et surtout trouver le moyen de convaincre sans pour autant forcer les choses. Au contraire, vous pouvez très bien utiliser l'humour, la légèreté, ça marche aussi parfaitement. Comme je vous l'ai laissé entendre hier, vous risquez de créer un conflit sans le vouloir.

Taureau

La conjoncture est encore plus forte qu'hier et si vous avez à vous faire payer quelque chose, il ne faut plus attendre, vous devez agir et réclamer ce qu'on vous doit. Si vous songez à vendre un bien, ne mettez pas la barre trop haut, vous n'obtiendriez aucun résultat, surtout 1er décan. 2ème décan, Saturne a entamé une dissonance et il est possible que vous vous posiez des questions sur l'état de votre couple ou de toute relation affective. Toutefois, Vénus est en bon aspect et pourrait vous donner l'espoir que les choses s'arrangent.

Gémeaux

Des émotions fortes aujourd'hui pour ceux du 1e décan. Lune et Mars s'opposent et quelqu'un, un proche, pourrait provoquer votre mauvaise humeur, pour ne pas dire votre colère. N'oubliez pas que Mars est dans votre décan et que vous risquez de partir au quart de tour, alors qu'au contraire, mieux vaut vous canaliser et gérer vos mouvements d'humeur. 2ème décan, Vénus s'installe au zénith de votre zodiaque, il y a des chances pour que vous soyez content de l'une de vos réussites.

Cancer

Vous serez inquiet, soucieux et le plus souvent pour des détails auxquels vous donnerez trop d'importance. Toutefois, la santé d'un proche pourrait vous préoccuper, mais n'imaginez pas le pire, rien n'est sûr. Vous risquez d'être également inquiet pour votre propre santé, et il est vrai qu'avec Mars en secteur 12 depuis hier, le 1er décan pourrait avoir attrapé un rhume. Mais rien de grave, avec Mars cela ne dure pas plus de trois jours, quatre au maximum. Prenez ce qu'il faut...

Lion

Il y a toute une partie des natifs de juillet qui sont en train de retrouver leur assurance et leur confiance en l'avenir. Vous vous sentirez plutôt joyeux aujourd'hui, en tout cas si vous êtes né avant le 31 juillet. Né après, et 2ème décan en partie, l'opposition de Saturne a commencé et il se peut qu'elle impacte votre relation de couple, ou vos relations en général. Comme je vous l'ai déjà dit, il se peut que vous vous sentiez seul ou en tout cas mal aimé.

Vierge

Né en août, on vous a fait un reproche, voire une critique que vous trouvez très injuste et vous réagissez mal. Mais veillez à ne pas exagérer, vous êtes peut-être trop susceptible ces jours-ci. Il vous arrive d'avoir les nerfs à fleur de peau et d'être en colère pour des broutilles. Souvent c'est une colère que vous avez toujours eue, qui date de l'enfance et qui s'adresse à l'un de vos parents. Et à l'âge adulte, cette colère peut être transférée sur les personnes que vous aimez pourtant le plus.

Balance

Vous aurez des idées, voire une cause à défendre aujourd'hui, natif du 1er décan. Vous n'être généralement pas des militants, mais dès qu'il y a un semblant d'injustice ou qu'on critique ceux que vous aimez, vous êtes capable de tout, et même de dire ce que vous pensez d'une manière un peu agressive, alors que vous êtes loin d'être agressif en temps normal. C'est probablement Mars en Gémeaux (jusqu'au 21 pour votre décan) qui réveille votre esprit combatif.

Scorpion

Au grand dam de vos interlocuteurs, vous aurez l'art de retourner les situations à votre avantage, ou de créer une petite crise sans aucune raison valable. Mais vous sentirez que c'est ce qu'il faut faire, peut-être pour vous sortir d'un mauvais pas ? Cela ne concerne, semble-t-il, que le 1e décan car le 2ème commence à recevoir de doux influx de Vénus et elle le protège des crises en tout genre. Pour vous, le climat sera plutôt tendre, ou alors très inspirant pour ceux qui sont artistes.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe jusqu'à samedi soir, et aujourd'hui elle s'oppose à Mars. 1er décan, vous attribuerez à l'autre de mauvaises intentions et serez persuadé que vous ne vous trompez pas. Du coup, vous lui en voudrez mais ne l'affronterez pas. Au contraire, vous ferez en sorte de le/la fuir. Cela s'adresse à votre partenaire, mais si vous n'en avez pas, c'est à un proche que vous en voudrez ou à un voisin, quelqu'un sur qui vous pourrez déverser votre mauvaise humeur !

Capricorne

Vous n'aurez peut-être pas la grande forme aujourd'hui, certains ayant mal dormi et d'autres ayant attrapé un rhume ou mangé quelque chose qu'ils n'ont pas digéré. N'imaginez pas le pire, on connaît vos tendances pessimistes, de toute façon vous n'avez pas de dissonance sur votre Soleil (le 1er décan est le plus concerné) et il faut consulter votre ascendant pour en savoir plus. En revanche vous pouvez être fatigué parce que vous avez travaillé tard hier soir, par exemple.

Verseau

1er décan, né avant le 28 janvier, vous êtes débarrassé des dissonances et surtout de celle de Saturne qui assombrissait vos journées en vous empêchant d'avoir de l'espoir. Maintenant, il revient, vous avez quelques projets en tête et ils occupent le vide que vous avez pu ressentir depuis que Saturne était chez vous. 2ème décan, un rapide aspect de Vénus pourrait vous satisfaire sur le plan financier ; une petite somme dont vous savez déjà ce que vous allez faire. A moins qu'on ne vous fasse un cadeau...

Poissons

Vous ne vous sentirez pas libre de vos actes ou de vos choix, une impression peut-être plus qu'une réalité. Mais il est très possible que vous ayez une obligation qui, comme toute obligation, vous donnera envie d'être ailleurs. Toutefois, vous sentirez que la personne qui vous demande de prendre cette responsabilité ne plaisante pas et vous vous exécuterez, 1er décan principalement. 2ème décan, bonne nouvelle, Vénus débarque chez vous, avec tout plein d'amour à donner ou à recevoir.