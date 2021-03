L'horoscope du 7 mars 2021

publié le 07/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne laisserez pas votre sensibilité s'exprimer et c'est bien dommage, vos proches risquent de vous trouver un peu dur, ou alors plus distant que d'habitude. Les uns auront des activités très physiques (1er décan surtout), une façon comme une autre d'oublier votre sensibilité, les autres se plongeront dans un travail qui les absorbera et aura le même effet anesthésiant sur leur sensibilité. Mais peut-être que quelqu'un vous fait souffrir et que vous refusez toute souffrance ?

Taureau

Un agréable dimanche, surtout né début mai. La Lune et Vénus s'allient pour que vous éprouviez du plaisir, soit à être au contact de la nature, soit avec vos amis. Nous avons vu que Vénus en Poissons était justement dans votre secteur amical et elle sera activée ce soir par la Lune. Vous serez donc bien entouré, ou alors certains auront du plaisir à se remémorer les bons moments qu'ils ont pu passer en faisant une grande balade ou en s'occupant de leur jardin.

Gémeaux

3ème décan, vous bénéficiez à partir d'aujourd'hui d'un bon aspect qui indique que vous allez songer aux vacances et même peut-être vous préparer un périple. Ça ne sera pas pour tout de suite (dans un mois, pour certains) mais vous ne voulez pas vous y prendre à la dernière minute, d'autant plus que vous soupçonnez qu'il y aura beaucoup de monde là où vous aimeriez aller. Dans un autre domaine, on pourrait dès demain, vous confier un travail qui n'est pas habituel et vous en serez ravi.

Cancer

2ème décan, vous sentirez encore plus les influx de Vénus dont je vous parlais hier, votre journée sera marquée par des relations harmonieuses avec tout le monde. Vous serez souriant, accueillant, et on ne pourra que vous apprécier ; ce sera d'ailleurs ce que vous rechercherez. Mais peut-être aussi que vous voudrez plaire à quelqu'un en particulier, une personne qui vous a tapé dans l'oeil et avec laquelle vous aimeriez faire plus ample connaissance. Dites-vous que rien n'est impossible.

Lion

Très passagèrement, vous ne serez pas en phase avec les autres. Vous aurez tendance à ne voir que leurs défauts, en particulier ceux de votre partenaire. Notamment si vous êtes né les premiers jours d'août. Il faut dire que Saturne ne vous aide pas à être aimable et ouvert avec les autres. Si vous voulez positiver cette conjoncture, le mieux est de prendre du recul et de réfléchir à ce qui est en train de se répéter de votre passé (il y a 7, 14 ou 21 ans) et que vous devez affronter.

Vierge

La planète valorisée aujourd'hui, c'est Saturne. Du sérieux donc, de la rigueur, que vous appliquerez autant à vous-même qu'aux autres. Ne soyez pas trop sévère si possible. Sauf, bien entendu, si vous avez des enfants et qu'il faut les cadrer, leur poser des limites : vous savez très bien qu'ils ne peuvent s'épanouir que dans un cadre bien défini, vous l'avez certainement lu ou entendu : ce ne sont pas les enfants qui commandent, ce sont les parents. C'est une règle de base.

Balance

Les relations familiales seront au premier plan de ce dimanche, vous prendrez du recul et constaterez avec plaisir que tous semblent plus apaisés qu'avant. Vous avez passé deux ou trois ans avec Saturne dans ce même secteur et l'harmonie familiale en a été perturbée, et parfois très perturbée. Mais c'est terminé à présent, et vous avez le sentiment que ces épreuves que vous avez pu traverser vous ont permis de vous reconstruire, vous et votre conjoint, ainsi que vos enfants si vous en avez (1er décan pour l'instant).

Scorpion

Planète maîtresse du jour, Saturne envoie ses influx à votre secteur de la famille. Celle-ci traverse peut-être un moment difficile si vous êtes né en octobre. Mais cela ne va plus vous préoccuper autant à partir de la semaine du 15 ; cela fait des mois que ça dure, vous avez droit à une trêve. Toutefois, Saturne reviendra terminer son " travail ", qui vous a demandé de revoir des événements du passé à la lumière du présent, entre le mois d'août et le mois de décembre (né après le 29/10).

Sagittaire

Né après le 11 décembre, vous disposez d'un aspect d'aide, qui va faciliter vos échanges et vos prises de contact. Mais s'il vous plaît, écoutez vos interlocuteurs ! Vous aurez en effet tellement envie de vous exprimer que vous leur couperez la parole et que vous n'aurez aucune idée de ce qu'ils veulent vous dire. Ne vous focalisez pas uniquement sur vos idées à vous, celles des autres peuvent être valables et vous pourriez même vous en inspirer pour améliorer les vôtres.

Capricorne

La Lune traverse votre signe et s'harmonise avec Vénus. Né début janvier, vous saurez créer autour de vous, ou avec votre chéri/e, une ambiance harmonieuse. Vous direz ou ferez ce qu'il faut, au moment où il le faut, et vos proches seront surpris de constater que vous avez su deviner ce qu'ils désiraient. Toutefois, né entre le 22 et le 26 décembre, il se peut que vous soyez sur les nerfs, soit parce que vous avez du travail, soit parce que vous avez attrapé un rhume.

Verseau

Mercure atteint votre 3ème décan, vous l'aurez toute la semaine et cela facilitera vos échanges, vos rendez-vous, vous pourriez même recevoir une proposition. A moins que ça ne soit vous qui ayez quelque chose d'intéressant à proposer, voire à communiquer autour de vous. Parce qu'avec Mercure dans votre poche, vous adorerez communiquer et souvent, commenter l'actualité. Par ailleurs, il n'est pas impossible que vous ayez une démarche à faire, ou un petit déplacement.

Poissons

Un dimanche tout en douceur et en tendresse, surtout 2ème décan, vos sentiments s'adresseront en particulier à un ou plusieurs de vos amis de longue date. Peut-être parce que vous pourrez les voir, ou alors vous aurez un coup de fil de l'un d'entre eux, que vous ne voyez pas de manière régulière. Par ailleurs, si vous avez des projets pour ce dimanche, dites-vous qu'ils vous apporteront ce que vous en espérez : du bien-être, de la détente pour la plupart.