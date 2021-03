L'horoscope du 4 mars 2021

publié le 04/03/2021 à 05:30

Bélier

Votre planète investit un secteur qui parle de petits déplacements, de démarches, de rendez-vous, mais vous aurez tendance à vous énerver facilement après ceux que vous croiserez. Et même vos proches, vous trouverez qu'ils ne sont pas assez réactifs et vous les houspillerez. Surveillez aussi vos paroles ainsi que la vitesse au volant, vous pourriez vous faire attraper par la maréchaussée ! Utilisez plutôt ces énergies martiennes pour travailler plus vite et en faire plus que d'habitude.

Taureau

Mars va vous obliger à être plus agressif que vous ne l'êtes en général, et surtout s'il s'agit de réclamer ce qu'on vous doit, probablement de l'argent qui ne vous a pas été versé. Vous qui n'aimez pas avoir à réclamer, vous serez bien obligé de vous énerver un peu, tout en gardant malgré tout le contrôle pour ne pas paraître excessif. Par ailleurs, il n'est pas dans votre nature d'être dépensier, mais vous serez peut-être obligé d'effectuer un achat dont vous vous seriez bien passé.

Gémeaux

Mars investit votre 1er décan où elle restera jusqu'au 21 du mois, mais elle sera en bon aspect avec Saturne et ne fera pas de dégâts, pas de casse sur son chemin. Vous serez probablement plus agressif que d'habitude et surtout plus impatient de concrétiser vos projets, mais cela n'ira pas plus loin, vous vous calmerez rapidement. Par ailleurs, vous pourriez avoir une petite fâcherie avec un ami ou tout simplement un climat de rivalité qui déplaira à l'autre parce que vous partirez gagnant.

Cancer

Mars se niche à présent dans l'ombre de votre signe, dans votre secteur 12, celui de l'attente et de la passivité. Et vous êtes, éventuellement, comme beaucoup, obligé d'attendre une autorisation (conjonction Mercure/Jupiter) qui ne tardera peut-être pas et qui vous redonnera une liberté perdue. De plus, 1er décan jusqu'au 21, vous serez dans une empathie parfois excessive et défendrez des personnes qui n'ont pas besoin de vous, vous leur forcerez un peu la main, mais pour leur bien.

Lion

Les Gémeaux, où Mars va circuler jusqu'au 21 si vous êtes du 1er décan, représentent vos projets, vos espoirs et vos relations amicales ou professionnelles. Vous allez être très impatient sous cette conjoncture mais c'est parce que vous aurez de l'espoir et qu'il est possible que ce ne soit pas en vain. Nous avons vu que la conjonction de Mercure et de Jupiter (exacte ce soir) pouvait être chanceuse, qu'elle pouvait vous ouvrir une porte qui était fermée depuis quelque temps. En espérant que ça ne sera pas qu'une promesse...

Vierge

Tout en haut de votre zodiaque, Mars va passer rapidement mais elle risque de vous voir en désaccord avec votre hiérarchie ou avec l'un de vos parents. Vous serez mécontent d'une décision prise et que vous ne trouverez pas adaptée à la situation, ou de l'attitude de ce parent que vous jugerez un peu sévèrement. Il faut dire qu'avec cette position de Mars vous aurez tendance à voir tout ce qui ne va pas, en oubliant qu'il y a quand même des choses qui vont bien, et à vous poser en juge.

Balance

Mars en Gémeaux, c'est du gâteau ! Vous utiliserez vos énergies de manière positive, pour avancer, explorer un nouveau domaine peut-être, et également pour valoriser votre travail. Ou plutôt ce sont les autres qui le valoriseront et qui vous prouveront qu'ils sont conscients des efforts que vous avez fournis : 1er décan surtout, et la conjoncture sera active jusqu'au 21 mars. Aucune dissonance sur votre décan aussi vous sentirez-vous en pleine possession de vos moyens et libre d'agir.

Scorpion

Une embrouille financière avec un proche, quelque chose de pas clair, c'est ce que peut produire Mars en Gémeaux. 1er décan, jusqu'au 21, vous aurez tendance à douter des intentions des autres mais votre attitude n'étant pas toujours très compréhensible, ce sont peut-être aussi les autres qui douteront de vous. Ne faites rien dans votre coin sans en parler à personne, vous apporteriez de l'eau au moulin de ceux qui vous jalousent. Car tout ne sera qu'une affaire de rivalité et de jalousie.

Sagittaire

Mars s'oppose à votre 1er décan jusqu'au 21, au 2ème par la suite. Cette opposition de la planète rouge devrait vous inciter à rester mesuré dans vos échanges avec les autres, à vous montrer conciliant et à mettre de l'eau dans votre vin si toutefois un rapport de force s'installe. De toute façon ça ne durera pas, étant donné que Mars passe rapidement ; s'il y a conflit, il ne durera que deux ou trois jours, surtout si vous faites l'effort d'être à l'écoute et de vous montrer compréhensif.

Capricorne

Votre secteur du travail est à présent occupé par Mars, et c'est plutôt une bonne place pour cette planète. Vous pourrez mettre vos énergies dans un domaine positif, elle ne se dispersera pas en vain car vous aurez forcément des résultats. Le seul problème, c'est que vous serez un peu trop critique sous cette conjoncture et que ce sont vos collègues et même parfois vos supérieurs qui en feront les frais. Étant donné que vous travaillerez beaucoup, vous ne serez pas tendre avec ceux qui en feront moins.

Verseau

Voilà qui va vous donner envie de vous battre, de vous aligner dans les starting-blocks et de gagner. Mars en Gémeaux occupe votre secteur 5, celui qui vous voit réussir et attirer l'attention sur vous. Toutefois, ce ne sont pas de grandes réussites comme avec Jupiter et le plus souvent ce sont des combats que vous gagnez sur vous-même et sur... votre impatience. En tout cas, vous aurez de bons retours de vos actions et décisions, 1er décan jusqu'au 21. Mais attention à ne pas amplifier un désaccord avec l'un de vos enfants.

Poissons

Mars est rapide, aussi son passage en Gémeaux ne laissera pas de traces. Vous serez simplement plus irritable, plus impatient que d'habitude et certains pourraient avoir une petite fièvre, ou avoir mal quelque part. En famille, il peut y avoir des petites querelles - deux ou trois jours pas plus - et dans le boulot, vous risquez de ne pas être d'accord avec un supérieur qui, d'après vous, vous en demandera plus. Et, apparemment sans contrepartie ce qui vous mettra en colère.