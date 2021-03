L'horoscope du 6 mars 2021

publié le 06/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jupiter est la planète du jour et elle est en harmonie avec la fin du 2ème décan, né après le 6 avril. L'espoir de développer vos projets vous met de bonne humeur. Le début du 3ème décan (né vers le 10) peut également être optimiste, peut-être parce qu'on vous a dit que vous pouviez y croire. Il est possible qu'une barrière ait été levée ou qu'elle va l'être bientôt et que vous pourrez démultiplier vos activités. Éventuellement quand le Soleil entrera dans votre signe, après le 20 mars.

Taureau

Si vous êtes du 2ème décan, vous allez profiter de Vénus jusqu'au 13 mars. Votre vie sentimentale sera plus pimentée, probablement par d'excitants projets à deux. Célibataire, vous avez pu faire la connaissance de quelqu'un (ou allez le faire) par un réseau - social ou amical - et pour l'instant ce n'est qu'un espoir, l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, sauf si c'est juste pour passer un bon moment, sans que cela évolue vers autre chose.

Gémeaux

2ème décan, Saturne est en approche et vous commencez à vous sentir plus rigoureux, plus persévérant et déterminé à atteindre vos objectifs professionnels. Bien sûr, il faudra vous investir à fond dans ce que vous ferez et oublier, provisoirement, tout ce qui peut vous distraire des buts que vous poursuivez. Vos plaisirs, vos loisirs, tout ça sera pour plus tard, quand vous aurez la conscience du devoir accompli et que vous aurez terminé ce que vous avez entrepris.

Cancer

De bons influx de Vénus vont accentuer votre bienveillance et vous permettront d'exprimer vos opinions en douceur, sans vous heurter à vos interlocuteurs. Vous êtes souvent très affirmatif et vous chamaillez facilement avec ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que vous. Avec Vénus bien placée, vous serez dans le consensus. Si vous êtes amoureux, on peut penser que vos sentiments seront décuplés par cet aspect de Vénus, cela ne durera que deux ou trois jours mais vous en serez heureux.

Lion

3ème décan, l'opposition de Jupiter se met en place et au positif, il y a des chances pour que vous fassiez une rencontre et que cette relation prenne de la place. Vous pouvez aussi vous marier, vous pacser, ou encore rejoindre une équipe avec laquelle vous ferez du bon boulot. Au négatif (selon votre thème), il se peut que vous ayez une procédure sur le dos, au plan personnel ou professionnel, et que vous soyez obligé de prendre quelqu'un pour défendre vos intérêts. Faites le bon choix, au besoin voyez plusieurs personnes.

Vierge

Les influx de Jupiter, planète du jour, viennent de votre secteur du travail, le domaine le plus important en ce moment, et certainement plus que d'habitude. Pour la bonne raison que vous avez des problèmes administratifs sur le dos, à cause d'un employé, d'un collègue, et que si vous êtes du 3ème décan, vous aurez peur que cela prenne de l'ampleur. C'est un scénario qui existe dans votre tête, mais ça ne sera pas forcément la réalité. Dans le cas contraire, prenez quelqu'un pour vous défendre.

Balance

Né après le 13 octobre, c'est-à-dire 3ème décan, les influx de Jupiter arrivent et sont excellents pour vous. Une naissance, réelle ou symbolique vous réjouira, et cette conjoncture est valable jusqu'à mi-mai, puis de nouveau à la rentrée. Comme je vous l'avais déjà dit, vous êtes favorisé cette année, en tout cas sur le papier. Maintenant, il est vrai qu'il faudrait tenir compte de votre ascendant pour en savoir plus. Si vous le connaissez, lisez les prévisions pour le signe en question.

Scorpion

Vous devriez être content, 2ème décan, du transit de Vénus en Poissons. Vos sentiments s'épanouiront et vous aurez la bonne idée de les exprimer, ce que vous ne faites pas toujours. Cela dit, peut-être qu'ils vous submergeront et que vous ne pourrez pas faire autrement : certains pourraient en effet déjà ressentir les effets de l'opposition d'Uranus qui va leur demander de changer leur mode de fonctionnement dans la relation amoureuse. Peut-être que vous devez être moins secret, moins réservé...

Sagittaire

Chez vous, la Lune forme une dissonance avec Neptune. 3ème décan, attention aux mauvaises décisions que vous risquez de prendre, sous l'influence de quelqu'un. Cela dit, étant donné que l'aspect est formé par la Lune, il est possible que ce soit quelque chose à quoi vous songez et qui émerge depuis quelque temps (né au début du décan surtout). Il est possible que vous ayez fait un mauvais choix dans le passé et qu'à présent vous en preniez conscience. La question étant : comment le corriger.

Capricorne

2ème décan, Vénus vous envoie de bons influx jusqu'au 13 mars. Profitez-en pour améliorer vos relations avec vos proches en vous montrant plus affectueux. On vous reproche souvent votre froideur, mais c'est une défense, un moyen de lutter contre les émotions qui vous dérangent. Avec Vénus, vous vous laisserez aller, justement parce que vous serez moins sur la défensive et moins enclin à vous réfugier dans votre carapace. Vous pourriez également avoir envie de vous amuser, de flirter.

Verseau

1er décan, comme je vous l'ai dit, les choses vont en s'améliorant pour vous. De plus, Mars vous envoie des influx très dynamiques qui vous poussent à aller de l'avant. Vous prenez des initiatives, vous démarrez une activité ou quelque chose de créatif qui vous permettra d'utiliser vos énergies positivement ; en tout cas, vous ne les retournerez pas contre vous ! Le must dans cette conjoncture, c'est que vous commencez à être moins anxieux et que vous le serez de moins en moins.

Poissons

Vénus atteint votre 2ème décan, où elle rencontrera Neptune d'ici quelques jours. Pour l'instant, vos amours, vos plaisirs, votre inspiration artistique sont en vedette. Besoin de donner de l'amour et d'en recevoir, d'éprouver des plaisirs de toute nature (amoureux, sensuels, liés à vos goûts alimentaires), d'exprimer votre créativité ou de contempler des belles choses, voire d'écouter de la belle musique ou de la poésie, voilà qui fera votre bonheur. Né les 1er et 2 mars pour ce samedi.