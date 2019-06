L'horoscope du 8 juin 2019

publié le 08/06/2019 à 06:44

Bélier

Mars est encore opposée à Saturne, vous devez éviter d'y aller en force si vous voulez qu'une décision soit prise. Il faut réfléchir avant d'aborder quoi que ce soit, même si cela ralentit votre rythme ou même si ça vous oblige à stagner. Vous êtes concerné si vous êtes en partie du 2e décan et en partie du 3e, né entre le 3 et le 13 avril, mais à des degrés divers comme vous le constaterez car Jupiter forme aussi un bon aspect et c'est assez contradictoire. Certains sont " protégés ".

Taureau

Mercure et Uranus s'entendent bien et si vous êtes né fin avril, on pourrait vous donner un conseil, ou vous expliquer votre situation de manière très claire. Cela a des chances de vous conduire à voir les choses sous un autre angle et à envisager des changements dans vos comportements ou dans la manière d'exprimer vos émotions et ce que vous ressentez en général. Il faut ajouter que vous serez très sensible à tout ce qu'on vous dira et c'est une bonne chose.

Gémeaux

Du nouveau aujourd'hui, avec une harmonie Mercure/Uranus. Cela peut vous donner de bonnes idées pour clouer le bec à ceux qui vous réclament de l'argent, ou autre chose (1er décan). L'aspect est exact ce samedi et s'éteindra demain, mais cela fait peut-être déjà plusieurs jours que vos petites cellules grises travaillent à plein rendement et trouvent de bonnes solutions à tous les petits tracas du quotidien. Il est aussi possible qu'il y ait un nouveau venu dans votre cercle.

Cancer

Chez vous, Mercure s'allie avec Uranus et vous pourriez recevoir une information un peu spéciale ou qui vous apprendra quelque chose de surprenant, 1er décan. A moins qu'il ne s'agisse d'info technique, scientifique, qui vous intéressera parce qu'elle aura un côté très pratique dans futur. D'une manière générale d'ailleurs, le futur et vos projets personnels - ou professionnels - seront au centre de vos pensées et peut-être de vos échanges avec les autres.

Lion

Ce matin, Lune et Vénus se regardent en chiens de faïence. 3e décan, vous aurez l'impression d'être plus vulnérable mais cela ne durera que 2 heures tout au plus. Ce sera peut-être le fait d'une instabilité sentimentale momentanée, vous aurez tendance à analyser vos sentiments - ou ceux de l'autre - et à en tirer des conclusions négatives ; à moins que vous ne soyez envahi par le doute. Mais ça vous passera et vous retrouverez de nouveau en terrain solide.

Vierge

Le Soleil et Neptune sont encore fâchés, il se peut qu'une nouvelle fois vous ayez le pardon un peu trop facile, face à la tyrannie du conjoint ou d'un supérieur. Mais, comme nous l'avons déjà évoqué, il est aussi possible que vous soyez face à quelqu'un qui dépend un peu trop de vous, ou vous de lui/elle, et que vous ne soyez plus vous-même par crainte de ne plus être aimé. C'est une illusion, une fausse interprétation de la réalité.

Balance

Très absorbé par vos activités habituelles, vous ne prêtez pas trop attention à ce qui se passe et se dit autour de vous. Tenez-vous au courant, tout de même ! Ce serait dommage de laisser passer une occasion de gagner plus, ou d'investir différemment votre argent pour qu'il vous rapporte davantage. Écoutez la radio, regardez la télé, lisez le journal vous pourriez entendre un conseil d'un spécialiste qui tombera pile poil et vous sera très utile si vous l'écoutez.

Scorpion

Vous pourriez avoir eu une sorte de révélation si vous êtes né fin octobre, une conversation quelqu'un qui n'est pas un proche vous a ouvert les yeux. Et vous en avez besoin puisque vous recevez l'opposition d'Uranus et que vous pourriez vous sentir rejeté par quelqu'un - et ce n'est peut-être pas la première fois... Si c'est votre cas, vous voyez peut-être un conseiller spécialisé et c'est lui/elle qui vous dira ce quelque chose qui déclenchera une prise de conscience.

Sagittaire

Et du coup, vous perdez cette confiance en vous qui est caractéristique de votre signe et se trouve être le fondement de votre personnalité (si vous êtes un vrai Sagittaire). Mais vous êtes peut-être en train d'opérer un virage (né autour du 11 décembre) parce que vous avez enfin ouvert les yeux.

Capricorne

Pour vous aussi il y a de belles ouvertures ces jours-ci, peut-être grâce à une prise de contact avec un éventuel employeur, qui semble intéressé par votre profil. Enfin, plus qu'intéressé, vous allez probablement vous revoir, à moins que vous ne soyez en fin de course et qu'il ne reste plus que vous et un/e autre... Toutefois, cela ne concerne que les natifs de décembre, les autres étant sensibles à une dissonance de Mars et de Saturne qui veut que rien ne bouge !

Verseau

Jupiter et Neptune sont de nouveau en dissonance, comme en janvier dernier, et il ne serait pas étonnant qu'il y ait de l'instabilité, voire des remous, dans l'air. Cela dit, ce n'est peut-être que l'exagération d'une situation installée depuis des mois... Mais Jupiter étant rétrograde, il se peut que ce soit moins remuant qu'en janvier (quoique), mais cette conjoncture reviendra en septembre/octobre, en marche directe et au même endroit du zodiaque qu'en janvier...

Poissons

Soleil, Neptune et Jupiter ne sont pas d'accord, c'est une conjoncture compliquée pour certains natifs qui vivent une situation comme étant très injuste. Ou qui n'est pas équitable, pas égalitaire... Toutefois, il se peut que vous soyez influencé par des personnes qui ont intérêt à ce que vous réagissiez fortement pour que cela ait un écho. Méfiez-vous, faites monter votre sens critique d'un cran et même deux, vous en aurez besoin pour faire la part des choses entre mensonges et vérités.