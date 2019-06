L'horoscope du 6 juin 2019

publié le 06/06/2019 à 05:55

Bélier

Vous ne disposerez peut-être pas de votre énergie habituelle et vos entreprises risquent de rencontrer un ou des obstacles qui freineront leur progression. Cela pourrait durer à peu près jusqu'au 24 juin (selon que vous êtes fin 2e ou 3e décan) et d'autres domaines que le travail peuvent être sensibles à la l'opposition entre Mars et Saturne ; la famille, par exemple. Il n'est pas impossible que vous vous fassiez du souci pour quelqu'un et que cela plombe un peu vos journées.

Taureau

La conjoncture est bien disposée à votre égard, si vous devez faire une démarche ou vous déplacer, vous serez doté d'une patience d'ange et vous en aurez besoin. Peut-être parce que vous aurez affaire à des interlocuteurs qui vous houspilleront et qui seront même parfois agressifs. Mais, fin 2e et 3e décan, vous ne vous laisserez pas intimider pour autant, et il arrivera même que sans dire un mot votre attitude en impose aux autres : on sentira vraiment que vous êtes inflexible et déterminé à avoir ce que vous voulez.

Gémeaux

Mars et Saturne sont en opposition, elle ne sera exacte qu'autour du 15. Vous observerez que vous avez le choix entre dépenser sans compter et économiser. Saturne est en effet dans un secteur d'argent et joue un rôle très moralisateur : dès que vous vous laissez aller à dépenser, on vous tape sur les doigts. Mars, également située dans un secteur d'argent, vous pousse à la dépense, à ne pas vous frustrer, à vous offrir ce que vous désirez. Alors que ce n'est pas le moment.

Cancer

C'est dans votre signe que cela se passe, l'opposition Mars-Saturne vous place face à un choix assez difficile et que vous n'avez aucune envie de faire, 2e, 3e décan. C'est-à-dire qu'aucun des termes du choix ne vous convient vraiment parce que vous avez l'impression de devoir abandonner quelque chose ou quelqu'un. Autre possibilité : vous pouvez vous fâcher avec une personne proche et être enclin à renoncer à votre relation ; ou c'est l'autre qui est en train de renoncer.

Lion

Mars et Saturne vont beaucoup vous ralentir dans votre travail et cela ne dépendra ni de vous, ni des efforts que vous ferez. Les affaires marchent moins bien, peut-être même avez-vous perdu un important client et, pour certains, c'est leur job qu'ils ont perdu ou dont ils sont déçus au point d'avoir envie d'en changer. Mais forme et santé peuvent aussi être concernées et il est possible que vous soyez très fatigué, voire épuisé parce que vous vous êtes beaucoup stressé dernièrement.

Vierge

Vous faites partie des signes peu sensibles à Mars et Saturne, vous disposerez même d'une forte détermination pour faire passer un projet ou une idée. Certes, ça ne sera pas aussi rapide que vous le désirez, mais à force de patience et de persévérance vous atteindrez votre objectif, quel qu'il soit. Sachez qu'il ne servira à rien de revenir à la charge tant que la dissonance sera présente (jusqu'au 24 juin), là il faut lâcher prise et passer à autre chose en attendant.

Balance

Aussi débordé qu'hier, vous serez contrarié par Mars et Saturne car vous voudriez terminer rapidement un boulot et vous manquerez de temps, 2e et 3e décan. Le temps sera d'ailleurs une dimension précieuse dans les prochains jours et vous ne pourrez pas empêcher une certaine lenteur de s'installer ; inutile de vouloir aller plus vite que la musique, même si vous avez un délai à respecter, vous ne seriez pas content de vos résultats.

Scorpion

Vous êtes de ceux qui n'auront pas à se plaindre de la conjoncture, au contraire. Vous serez sûr de vous et si vous avez une idée à défendre, on vous écoutera. Vous disposerez d'un pouvoir de persuasion qui ira au-delà de vos possibilités habituelles et ce sera donc le bon moment pour vous imposer davantage dans votre job. Un déplacement ou même un voyage pourraient également être au programme, avec peut-être un retard à déplorer.

Sagittaire

Une négociation pourrait être en cours si vous avez quelque chose à vendre. Et malheureusement, les choses traînent alors que votre besoin d'argent est urgent. Si vous êtes vendeur, vous avez peut-être acheté autre chose et avez pris un crédit-relais ? Cela risque de vous créer des angoisses et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dites-vous que cela se fera mais avec Saturne dans votre secteur financier, vous risquez d'avoir à baisser votre prix si vous voulez conclure.

Capricorne

L'opposition Mars/Saturne vous concerne directement, 2e et 3e décan. Vous êtes fatigué, démotivé, et on vous demande plus que vous ne pouvez donner. En termes d'énergie, vous êtes un peu au bout du rouleau et seules certaines motivations vous incitent à continuer, à aller de l'avant. La période est peut-être la plus difficile de l'année et ce sont ceux qui sont nés à cheval entre le 2e et le 3e décan qui sont concernés (du 4 au 16 janvier). Mais tout le signe pourrait être concerné.

Verseau

La conjoncture n'est pas active pour vous, sauf si vous avez un souci de santé chronique ; on pourrait vous proposer un traitement bien plus efficace, mais il est peut-être expérimental et vous n'êtes pas du tout sûr, les médecins non plus, que cela va marcher (2e décan et une partie du 3ème). Si votre souci concerne votre travail, il se peut que vous soyez arrêté provisoirement, justement parce que vous avez une douleur quelque part et que votre activité en est responsable.

Poissons

Vous, vous bénéficiez du côté positif de la conjoncture qui dit que vous vous êtes construit des bases solides, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel Il peut s'agir de votre vie amoureuse mais aussi de votre vie amicale et du réseau que vous vous êtes créé (2e et 3e décan) ; je vous ai parlé à plusieurs reprises. Cependant, il est possible aussi que certains se soient volontairement mis à l'écart de ce réseau amical et c'est certainement provisoire. Vous seriez-vous vexé de quelque chose ?