L'horoscope du 3 juin 2019

publié le 03/06/2019 à 05:45

Bélier

La nouvelle Lune vous sourit, 2e décan car elle favorise la communication mais attention à ce que vous allez dire car tout le monde ne le prendra pas bien. Vous allez forcément heurter des sensibilités parce que vous parlerez cash et du coup vous trouverez que les autres sont un peu trop susceptibles ! Mais il est clair que vous serez allé un peu trop loin dans votre souci de dire la vérité. La franchise est certes une qualité, mais dont il ne faut pas toujours abuser.

Taureau

3e décan, la semaine sera certainement très agréable et même amoureuse pour certains d'entre vous. Un retour de flamme dans votre couple, peut-être ? A moins que vous ne croisiez quelqu'un qui vous plaît et à qui vous direz volontiers deux mots, voire plus... 2e décan, vous, c'est votre capacité à convaincre vos clients, ou vos proches, qui sera au premier plan ; on ne pourra pas vous dire non ! 1er décan, une nouvelle pourrait vous surprendre autour de jeudi.

Gémeaux

La NL donne le ton de la semaine, un ton plutôt gai et un rythme rapide. Il faudra être convaincant, surtout lors d'un rendez-vous où il sera question d'argent. En effet, pour sa dernière semaine en Taureau, Vénus forme aujourd'hui une harmonie avec Pluton et il est possible que vos ressources soient en question, il y a probablement une solution urgente à trouver pour combler un découvert ou diminuer un endettement : supprimer certaines cartes de crédit ?

Cancer

A partir de demain, deux planètes occuperont votre signe, dont Mars pour le 2e décan et cela peut vous rendre fiévreux, au propre comme au figuré. Vous ne tiendrez pas en place pour les uns, vous aurez des décisions à prendre pour les autres. Et vos humeurs ne seront pas très stables : elles seront en phase avec vos actions et si vous arrivez à faire ce que vous avez en tête, si vous n'avez pas d'obstacle, tout ira bien. Mais ça ne sera pas toujours le cas...

Lion

La nouvelle Lune est favorable à la nouveauté, à tout ce que vous pourriez créer et inventer. Elle valorise également les soutiens, l'entraide et la solidarité. Vous allez d'ailleurs entrer dans une période, à partir de demain, où votre soutien et vos conseils se révèleront très utiles, que vous souteniez une association, une fondation ou que vous aidiez le SDF du coin de la rue. Par ailleurs, 2e décan, il se peut que vous soyez en train d'assouplir certaines de vos règles, ce qui ne vous fera pas de mal !

Vierge

L'accent est mis sur vos réussites, elles sont moins remarquables que l'année dernière, peut-être parce que vos objectifs sont plus nombreux et plus difficiles. Vous en avez plusieurs et la question du temps, des délais, vous empêche de bien vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Cela peut brider votre efficacité, mais vous ne tarderez pas à la retrouver une fois que l'été sera passé. 2e décan, c'est le bon moment pour mettre un projet sur des rails ou concrétiser un espoir.

Balance

Une bien agréable nouvelle Lune pour tout le signe. Il y a de l'évasion dans l'air et c'est pour cette semaine ou pour la prochaine. Un voyage en vue peut-être ? Si vous partez la semaine prochaine, ce sera sous l'influence de Vénus qui débarque en Gémeaux ce dimanche et c'est justement votre secteur de voyages. Mais cela peut rester virtuel pour la plupart d'entre vous : juin n'est pas un mois de vacances, sauf si vous êtes retraité ou travailleur indépendant.

Scorpion

C'est parti pour une bonne semaine, la nouvelle Lune indique que vous saurez vous battre pour obtenir ce que vous voulez et ça marchera, 2e décan surtout. Vous avez Mars dans votre poche et donc une volonté sans faille, la nouvelle Lune vous voit plus malin et plus rusé, et bientôt Mercure vous donnera la tchatche ; avec tous ces atouts, les autres et surtout vos adversaires professionnels n'ont qu'à bien se tenir, vous ne leur ferez pas de cadeaux !

Sagittaire

La nouvelle Lune donne de l'importance à vos comportements avec les autres et surtout avec votre conjoint. Veillez à ne pas le/la traiter avec condescendance ou à ne pas vous montrer négligent à son égard. Le travail en tandem ou en équipe sera également valorisé en début de semaine, mais après mercredi il faudra être très vigilant car vous pourriez vous comporter de manière à faire fuir ceux avec qui vous travaillez - et parfois votre conjoint. Et vous n'en serez pas toujours conscient.

Capricorne

La nouvelle Lune éclaire un secteur dédié au travail et à la forme. Vous serez aussi exigeant et perfectionniste avec vous-même qu'avec vos collègues ou employés. Vous aurez l'art de les prendre en défaut et ce sera toujours justifié ; maintenant, veillez à n'humilier personne en tenant des propos vexants parce que vous trouverez qu'ils ne sont pas assez impliqués dans leur boulot. Côté forme, même si vous travaillez beaucoup, faites de l'exercice ça vous détendra.

Verseau

La conjoncture est très valorisante pour vous, surtout né début février. Il se peut que vous entendiez des compliments qui seront presque gênants pour vous. Même si, quelque part, ils vous font très plaisir bien sûr. Vous pouvez aussi faire quelque chose de remarquable ces jours-ci, ou même attirer l'attention de quelqu'un d'important. Soyez à fond dans l'instant présent, ce n'est pas le moment d'investir le futur et de ne pas profiter de cette jolie conjoncture d'aujourd'hui.

Poissons

2e décan, la nouvelle Lune peut vous inciter à prendre position dans un conflit au bureau ou dans une histoire familiale où vous avez l'impression d'être manipulé. Heureusement cette nouvelle Lune n'est valable qu'une semaine ! Toutefois, le Soleil se dirigeant vers une dissonance avec Neptune, exacte dimanche, il est possible que quelqu'un vous mette volontairement dans l'incertitude, dans le brouillard, ou que vous-même preniez la fuite (né autour du 9 mars).