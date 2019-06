L'horoscope du 4 juin 2019

publié le 04/06/2019 à 05:50

Bélier

Vous parlerez trop vite et sous le coup de l'émotion vous pourriez dire des choses que vous ne pensez pas. Réfléchissez avant de parler, 1er décan jusqu'au 10 juin. Ce sera l'affaire d'une journée, d'une seule conversation probablement, où vous aurez tendance à réagir en fonction de vos émotions et non de la raison. Autre possibilité avec Mercure en Cancer : vous évoquerez le passé avec quelqu'un et c'est aussi quelque chose qui peut décupler vos émotions.

Taureau

La communication est au top avec Mercure en Cancer. Vous serez écouté avec attention et vous-même serez à l'écoute de ce qu'on pourrait vous apprendre. Vous serez un peu " accro " à l'info, celles que vous entendez à la radio ou celles qui vous sont transmises par vos proches. En fait, la conjoncture va accentuer votre curiosité et vous qui n'aimez pas les potins et autres rumeurs, pour une fois cela vous amusera et vous intéressera même. Juste une journée...

Gémeaux

Dans votre 2ème secteur, celui de l'argent et des acquisitions, Mercure dit que vous aurez à discuter d'un prix, probablement à propos d'un achat conséquent. Mars aussi est en Cancer et les deux planètes mettent donc l'accent sur vos biens, et sur des achats un peu rapides (Mars). Surtout aujourd'hui et demain, où la Lune sera elle aussi en Cancer ; ça fait trois planètes dans ce secteur financier, il doit donc se passer quelque chose dans ce domaine.

Cancer

Mercure étant chez vous, en phase avec Uranus, vous pourriez apprendre une nouvelle un peu surprenante, ou vous lancer dans un nouveau boulot. En tout cas il y a de la nouveauté dans l'air, ou quelque chose de spécial pour ceux de juin. Il est possible aussi que ce soit vous qui ayez à annoncer quelque chose de surprenant et qui étonnera beaucoup votre entourage. Un entourage où il pourrait y avoir du mouvement, un changement quelconque.

Lion

Ne vous appuyez pas sur vos raisonnements habituels si vous êtes de juillet, pour l'instant. Laissez vos intuitions vous guider et vous ne vous tromperez pas. Mercure en Cancer occupe en effet votre secteur 12, celui des mystères, des faux-semblants et des illusions. Il est donc un peu affaiblissant, vous pouvez largement être influencé par des personnes qui n'auront pas forcément de bonnes intentions. Donc protégez-vous pendant un jour ou deux et suivez votre instinct.

Vierge

Votre sens de l'anticipation et vos inquiétudes sur l'avenir, le vôtre ou celui du monde, seront en vedette ; mais n'anticipez pas de manière négative, 1er décan. Mercure en Cancer depuis aujourd'hui va d'ailleurs former un bon aspect avec Uranus et il y aura certainement une nouvelle excitante et qui vous incitera à penser différemment à votre avenir professionnel, ou à celui de l'un de vos enfants, voire de votre conjoint ou... du monde.

Balance

Au zénith de votre zodiaque, Mercure met l'accent sur un travail de mémoire, ou sur un important rendez-vous à venir bientôt et qui vous fait un peu peur. Un entretien pour du travail ou pour proposer une de vos idées à votre boss ? Quoi qu'il en soit, si vous avez quelque chose à proposer, ça ne sera pas banal et vous avez toutes vos chances. Surtout s'il s'agit de technique, de sciences, de réseaux sociaux... Votre idée pourrait avoir un côté un peu révolutionnaire.

Scorpion

Si vous avez quelque chose à apprendre, un stage ou une formation à faire, Mercure sera un très bon auxiliaire car vous aurez une excellente mémoire. Vous imprimerez tout avec une grande facilité, vous n'aurez pas à vous forcer ça se fera tout seul. Mais Mercure en Cancer a bien d'autres vertus : vous pourriez être en affaire avec une société étrangère, faire un déplacement à l'étranger ou encore avoir des relations intéressantes avec des personnes qui ont de l'importance.

Sagittaire

Vos émotions et celles des autres s'inviteront dans vos échanges, 1er décan pour l'instant, et vous dérangeront ; mais laissez faire, cela vous rendra plus réceptif. Vous comprendrez mieux vos interlocuteurs si vous êtes sensible à ce qu'ils vous disent et vous pourrez mieux les aider. Et si c'est vous qui devez exprimer des émotions, sachez que vos interlocuteurs étant touchés, ils seront davantage en phase et vous vous mettrez plus facilement d'accord.

Capricorne

Mercure en Cancer se trouve face à votre signe et vous dit que vous allez trouver un accord avec quelqu'un, natif de décembre, mais au prix d'une concession. Ne soyez pas trop entier avec vos interlocuteurs, ni trop intransigeant, vous n'auriez pas la réponse positive que vous attendez (1er décan jusqu'au 10). Par ailleurs, l'union faisant la force, prenez quelqu'un avec vous si vous avez un travail un peu compliqué à faire, un collègue ou quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous.

Verseau

Pour vous, Mercure en Cancer n'est pas très excitante, il faudra vous occuper de détails du quotidien qui vous ennuient, mais vous vous adapterez rapidement, vous n'y ferez vite plus attention dans la mesure où Mercure est rapide et qui si vous êtes ennuyé par une petite contrainte cela ne durera qu'une journée tout au plus. Quelqu'un peut également venir troubler votre quiétude et vous vous sentirez un peu obligé d'être aimable, souriant, alors que vous n'en aurez pas envie.

Poissons

Une très bonne position de Mercure pour vous, vous en tirerez des avantages dans votre travail où vous serez nettement plus efficace et souvent plus rapide. D'ailleurs, les compliments ne manqueront pas, en tout cas pour le 1er décan (jusqu'au 10). Il faut dire que vous serez parfois très habile et que vous trouverez le moyen d'optimiser votre boulot pour perdre moins de temps dans des process inutiles. Vous saurez simplifier les choses et c'est un gros avantage.