L'horoscope du 5 juin 2019

publié le 05/06/2019 à 05:55

Bélier

Le Soleil vous envoyant de bons influx, 2e décan, vous n'avez personnellement rien à craindre de la conjoncture. Toutefois la situation générale vous inquiète et peut vous inciter à imaginer des scénarios un peu trop " catastrophe ". Restez dans le concret, dans ce qui est vérifiable et ne croyez pas à toutes ces théories complotistes qui ne sont en fait qu'une façon de manipuler l'opinion publique. Vous êtes capable de vous faire votre opinion tout seul, non ?

Taureau

Chez vous aussi le 2ème décan est favorisé par les astres, vous avez l'espoir de faire une bonne affaire, qui pourrait vous rapporter beaucoup, mais restez réaliste. Vous pouvez rêver, au contraire ça fait du bien, mais en même temps il faut garder dans un coin de votre tête que ce que vous imaginez peut ne pas arriver... En général vous avez bien les pieds sur terre mais il est vrai qu'avec ce bon aspect de Neptune, vous avez tendance à décoller...

Gémeaux

En dissonance avec Neptune, le Soleil vous dit une nouvelle fois qu'une prise de conscience est nécessaire et que vous êtes plus fort que vous le pensez. 2e décan né autour du 9 juin, c'est sûr que cette dissonance vous affaiblit, tout simplement parce que vous n'avez pas de contrôle sur la situation et que vous ne voyez pas comment elle pourrait changer. L'actuel dialogue entre Neptune et le Soleil pourrait vous donner une idée à creuser.

Cancer

L'aspect du jour ne provoque aucune mauvaise onde, au contraire si vous êtes né autour du 11 juillet, vous disposerez d'un flair et d'une intuition sans limite. A utiliser dans votre vie privée, pour mieux cerner votre partenaire ou lui apporter votre soutien si vous sentez qu'il ou elle ne va pas bien et broie du noir, et même s'il/elle ne montre rien : vous aurez des antennes pour capter les humeurs, les états d'âme de vos proches. Mais gare à ne pas exagérer non plus...

Lion

Vous aurez aussi de l'intuition mais vous ne l'écouterez pas et si vous êtes face à une décision vous demanderez l'avis des autres au lieu de vous faire confiance. Or les autres pourraient être de parti pris et de toute façon, à terme, vous ne leur ferez pas non plus confiance. Aussi serez-vous un peu dans une impasse, alors que vos intuitions sont les bonnes et que si vous vous écoutez vous ne vous tromperez pas. Vous qui aimez prendre des risques, vous êtes drôlement prudent !

Vierge

La mésentente entre Soleil et Neptune est compliquée pour ceux nés autour du 11 septembre. Vous vous dévalorisez, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et cela fait longtemps que ça dure. Deux possibilités, ou ça vient de vous, d'un fond dépressif qui fausse la réalité et vous la fait voir pire qu'elle n'est, ou ça vient d'un partenaire, d'un parent, qui vous a toujours dit que vous étiez quelqu'un d'incapable et qui a sapé toute confiance en vous.

Balance

Vous êtes débordé, vous avez trop de travail et c'est peut-être parce que vous faites mille choses en même temps et que votre sens de l'organisation, ce n'est pas ça ! Allez savoir pourquoi, sauf si vous avez Mercure ou Vénus en Vierge (votre voisin), vous avez du mal à suivre un schéma de travail alors que tout serait plus simple si vous aviez des priorités et que vous exécutiez vos tâches les unes après les autres. En outre, vous voulez probablement trop bien faire.

Scorpion

Il se peut que vous ayez quelque chose à négocier ; 2e décan, vous serez tenté de dépasser les limites, vous placerez la barre un peu trop haut financièrement. Ce n'est pas une bonne stratégie car vous mettrez l'autre en position de refuser, mais cela ne vous dérangera pas parce que vous sentirez qu'il/elle n'est pas sûr, qu'il/elle est dans le doute et vous en profiterez pour tenter de faire basculer les choses à votre avantage. Il n'est pas exclu que vous y parveniez.

Sagittaire

Encore une fois, vous idéaliserez une situation ou quelqu'un, et vous risquez d'être déçu, natif du 2e décan, dès que la réalité fera irruption dans votre rêve. Cela arrive fréquemment et cela veut peut-être dire que vous avez fait un mauvais choix et vous vous entêtez à vouloir que ça se passe comme vous le désirez, vous êtes persuadé au fond de vous que vous allez y arriver. Mais comme, pour la plupart (cela dépend de votre thème natal), vous faites fausse route... vous n'aboutissez à rien.

Capricorne

Les bons côtés de la conjoncture, si vous êtes du 2e décan né après le 6 janvier, c'est qu'ils vous incitent à vous sentir moins responsable de tout et de tous. Vous portez parfois le monde sur vos épaules, nous l'avons souvent évoqué, et les aspects que Neptune forme avec vous vont dans le sens d'un lâcher prise, que vous considérez peut-être comme de la négligence, mais ça n'en est pas. C'est juste que vous êtes un peu plus cool. Mais n'allez pas trop loin tout de même...

Verseau

Vous n'avez pas une personnalité malléable ou influençable, c'est même le contraire. Mais une situation a le pouvoir de vous déstabiliser en ce moment. Elle est probablement liée à votre argent dans la mesure où vous en gagnez moins qu'avant (si la conjoncture est négative) et que vous devez revoir vos habitudes en ce qui concerne votre train de vie. Mais les problèmes économiques du pays peuvent aussi avoir le pouvoir de vous déstabiliser.

Poissons

Face à une situation qui vous dépasse, 2e décan, vous vous sentirez sans défenses et chercherez à prendre la fuite alors qu'il vaudrait mieux que vous l'affrontiez. Il s'agit peut-être d'un personnage important de votre vie (un parent, un boss) dont vous avez peur, dont vous craignez les réactions, et la première idée qui vous vient à l'esprit c'est de trouver le moyen de l'éviter. Ce qui vous ôte finalement toute votre force alors que si vous l'affrontiez, vous vous sentiriez plus fort.