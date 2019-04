L'horoscope du 2 avril 2019

publié le 02/04/2019 à 06:02

Bélier

Vous aurez tendance à dramatiser les situations mais c'est parce que vous serez trop sensible, émotif, et surtout très en empathie avec ceux qui souffrent. A moins que vous n'ayez des ennuis, surtout 3e décan : Saturne et Pluton ont entamé une conjonction durable dans votre secteur de carrière et il se peut que vous soyez obligé de vous réinventer ; vous avez peut-être perdu votre job, ou vous pensez que vous allez le perdre et vous devancez le problème en cherchant autre chose.

Taureau

Une bonne journée pour vous, vos amis ou relations professionnelles vous viendront en aide et cela semble être nécessaire pour les natifs du 1er décan. Étant donné qu'Uranus se trouve chez vous (ce qui n'arrive que tous les 84 ans), vous êtes confronté à de l'inédit, à une situation que vous n'avez jamais expérimentée et qui peut être riche en connaissance de soi. Mais vous êtes dans l'aléatoire et vous ne vous sentez pas en sécurité, ce qui peut vous faire souffrir.

Gémeaux

2ème décan, ce n'est pas encore ça mais la situation va aller en s'améliorant. Vous allez vous débarrasser peu à peu de certaines influences qui vous déstabilisent, surtout si vous êtes né autour des 7, 8, 9 juin. Neptune, située au plus haut de votre ciel, peut avoir un effet délétère, c'est-à-dire qu'une situation se délite peu à peu parce que vous ne pouvez pas agir sur elle, que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Vous venez de passer une période cruciale, ça va aller mieux.

Cancer

Une journée positive pour la plupart d'entre vous, grâce à une agréable sensation de liberté. Et c'est votre confiance en vous qui vous donnera cette liberté. Vous serez en effet moins méfiant que les autres jours et n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez, quitte à fâcher ceux qui vous entourent. De toute manière, ils se seraient fâchés pour autre chose : votre entourage, surtout professionnel, est de mauvaise humeur en ce moment, surtout si vous êtes du 1er décan.

Lion

Vénus et Mercure se trouvant toujours en Poissons, vous devez être très prudent du côté des dépenses ou de vos investissements. Laissez passer cette semaine. En effet, vous risquez de faire des mauvais choix, parfois trop précipités et sur des conseils qui ne seront pas étayés. D'ailleurs, vous ne serez pas certain, vous serez dans le doute et comme vous le savez : dans le doute il vaut mieux s'abstenir. Il se peut que la nouvelle Lune du 5 vous voie retrouver vos certitudes.

Vierge

Aujourd'hui encore, vos relations avec les autres et avec un partenaire en particulier seront dans le flou, ou vous mettront vous-même dans le doute. Vous ne saurez pas quoi penser, de vous ou de l'autre, ni quoi faire. Ce qui est le plus important dans ce genre de séquence, qui peut durer longtemps, c'est de prendre conscience et de laisser ensuite les choses évoluer d'elles-mêmes ; ou de prendre les bonnes décisions, mais seulement quand vous sentirez que vous êtes mûr.

Balance

Un ou une collègue n'arrête pas d'être moqueur, taquin et cela vous déstabilise. Mais vous n'arrivez pas à trouver les mots pour lui dire ce que vous pensez de son attitude, et pourtant, vu de l'extérieur, cela paraît simple de lui dire : tu arrêtes maintenant, ça suffit, bref de lui mettre des limites. Le problème c'est que vous avez toujours peur d'agresser les autres et d'être mal vu. D'accord, c'est votre nature mais ce n'est pas une raison pour vous laisser faire.

Scorpion

Vous pouvez être d'une grande gentillesse, doux comme un agneau, comme vous pouvez être critique et sarcastique. Vous passerez de l'un à l'autre aujourd'hui, sans juste milieu comme d'habitude. Ce n'est pas que vous ne le voulez pas, mais vous ne savez pas faire ! Cependant, vu que les planètes d'échanges sont bien disposées, je pense que c'est la gentillesse qui va dominer, et d'ailleurs certains en auront des retours très gratifiants : surtout ceux qui sont nés autour du 9 novembre.

Sagittaire

Il se pourrait, 2e décan né autour du 9 décembre, que vous viviez des petites trahisons à répétition, ou alors qu'une grosse trahison fasse des vagues. Vous recevez en effet une dissonance de Neptune, accentuée par sa conjonction avec Mercure, et ce n'est pas facile pour vous. Cela dit, il y a d'autres interprétations et surtout des niveaux différents dans cette conjoncture. Vous pouvez aussi avoir du mal à tourner une page et subir une situation que vous voudriez fuir.

Capricorne

Une bonne journée pour vos échanges, verbaux ou commerciaux, surtout si vous êtes du 2e décan, né vers le 7 janvier. Pas besoin d'insister, ça marchera tout seul. Mercure conjointe à Neptune est en effet un aspect qui facilite le dialogue et vous donne de l'influence sur votre ou vos interlocuteurs. Cela dit, ça peut aussi être l'inverse : un interlocuteur qui a de l'influence sur vous et vous le ou la laissez faire parce que, finalement, cela vous amuse de le/la voir faire.

Verseau

2ème décan, né après le 4 février, vous pourriez être face à un casse-tête financier qui dure, qui dure... Faites-vous aider et prenez votre mal en patience. Mais n'est-ce pas vous qui vous êtes mis dans cette situation ? Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire pour y remédier. Il se peut qu'on vous réclame - à juste titre - une grosse somme parce que vous avez oublié de la payer ou qu'il y a eu une malversation dans vos comptes, mais qui ne vient pas de vous.

Poissons

Suivez attentivement vos intuitions si vous êtes du 2e décan né après le 6 mars. Elles pourraient vous aider à trouver la solution à un problème récurrent. Nous en avons souvent parlé, cela peut être un problème de dépendance, comme un problème de harcèlement ou encore une totale sous-estimation de ce que vous êtes. Mais une sous-estimation induite par quelqu'un, peut-être dans l'enfance, et qui se poursuit à l'âge adulte à travers les personnes que vous rencontrez.