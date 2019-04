L'horoscope du 1er avril 2019

publié le 01/04/2019 à 05:46

Bélier

Si vous fêtez votre anniversaire, il y a une harmonie Lune/Jupiter aujourd'hui qui indique qu'un heureux événement familial pourrait être au programme. Vous pourriez aussi songer à déménager pour plus grand, ou voir votre popularité au sein de votre entreprise grandir. En outre, Mars vient de rentrer chez l'ami Gémeaux et vous aurez peut-être même un petit job supplémentaire qui mettra du beurre dans les épinards, comme on dit. Bref, une bonne année 2019 !

Taureau

La période Bélier donne tout pouvoir à Mars, laquelle vient d'investir votre secteur d'argent qui gère aussi votre possessivité. Évitez d'envahir ceux que vous aimez ; c'est une tendance " lourde " chez vous, à moins d'un ascendant Verseau ou Sagittaire. Mais la plupart du temps, vous pensez inconsciemment que si vous n'avez pas le contrôle sur l'autre, il ou elle finira par aller voir ailleurs. Mais c'est une vue de votre esprit qui ne peut que vous faire faire des bêtises.

Gémeaux

1er décan, freinez le rythme, vous risquez de commencer dix choses en même temps et de n'en terminer aucune. De plus, vous pourriez être en colère aujourd'hui ! En effet, la Lune entre en Poissons à 16h49 et se heurte tout de suite à Mars ; on risque de vous critiquer, ou de vous donner un ordre déplaisant et vous réagirez mal. Avec pour conséquence des difficultés à vous endormir ce soir, aussi prenez soin de longuement décompresser avant de vous mettre au lit.

Cancer

Une bonne semaine vous attend, autant sur le plan affectif que sur celui des échanges commerciaux. Vous pourriez même conclure une grosse affaire, surtout si vous êtes du 2e décan. Mercure a repris une marche directe et si vous étiez sur une négociation difficile, il est très possible que les choses s'arrangent tout d'un coup, peut-être parce que vous aurez avancé un bon argument qui aura touché juste ? Et côté cœur, vous aurez l'impression que tout le monde vous aime.

Lion

Concentrez vos énergies sur votre vie sociale et entretenez bien vos réseaux, surtout professionnels. Vous pourriez avoir besoin d'un coup de main ; ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation professionnelle qui vous aidera dans l'un de vos projets. Mais il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un, dans ce cadre professionnel, et que cette personne vous emballe ! Cependant, soyez encore un peu méfiant, surtout vis-à-vis de ceux qui cherchent à vous séduire.

Vierge

Vous serez un peu déconcerté dans la journée par la très mauvaise foi d'un partenaire professionnel ; ne vous mettez pas la tête à l'envers, moquez-vous ! Devant la mauvaise foi, mieux vaut rire que de vous poser mille questions sans réponses et de perdre votre temps. Cela concerne principalement ceux du mois d'août qui pourraient aussi avoir des problèmes de sommeil, justement parce que vous avez trop de choses en tête. Essayez de vider votre esprit avant de chercher à dormir.

Balance

Un début de semaine un peu compliqué dans le domaine de vos activités ; vous aurez peur de ne pas arriver à bien vous sortir d'une montagne de travail. Ne sous-estimez pas vos forces, vous êtes capable d'en faire bien plus que vous ne le pensez, il suffit que vous dépassiez un certain stade, celui de la limite que vous vous mettez vous-même, consciemment ou non, pour que vous puissiez aller très loin. Faites-vous confiance, c'est le meilleur des remèdes.

Scorpion

Même si vous avez quelques soucis dans votre travail, ou un petit pépin de santé, vous resterez positif et prêt à tout faire pour mettre vos adversaires K.O. Ces adversaires pouvant être des collègues, des proches, que vous verrez comme tels parce qu'ils ne seront pas d'accord avec vous. Pour le Scorpion, souvent, quand on n'est pas avec lui on est contre lui ! Mais pas d'inquiétude, cette situation n'est absolument pas durable, surtout si vous ne titillez pas vos adversaires à terre !

Sagittaire

Prudence cette semaine, vous aurez tendance à vous lâcher et à tenir des propos qui pourraient se retourner contre vous. Et ne réagissez pas de manière impulsive. Vous aurez du mal à vous contenir, face à quelques provocations (1er décan, aujourd'hui), mais gardez votre sang-froid, c'est dans votre intérêt. La période Bélier vous donne le goût du combat, mais il faut veiller à ne pas faire de tout un combat. Choisissez ceux qui sont les plus justes, les plus intéressants.

Capricorne

Vous serez sur les nerfs, un peu comme tout le monde, mais chez vous cela peut s'exprimer par un silence, la volonté de ne plus dire un mot et de bouder. Cela paraît infantile, mais c'est souvent l'une de vos défenses préférées quand vous vous sentez mal traité, ou pas assez considéré. Or, en période Bélier, vous avez souvent des petits soucis avec l'autorité : vous prenez de travers les consignes qu'on vous donne, vous avez l'impression qu'elles sont punitives...

Verseau

1er décan, vous aurez la baraka cette semaine, soyez entreprenant et audacieux, vous devriez avoir un taux de réussite assez impressionnant jusqu'au 15 avril. C'est grâce aux influx de Mars, ou plutôt à la volonté sans faille et à la détermination qu'elle représente. Vos échanges de toute nature, vos négociations, tout ce qui est du registre de la communication est favorisé, même si vous devrez mettre le poing sur la table par moments parce qu'on n'est pas d'accord avec vous.

Poissons

Un début de semaine un peu énervant, voire perturbant pour ceux de février, mais tenez bon, et essayez de canaliser l'agressivité qui semble monter en vous. Vous vous agacerez après quelqu'un qui en prend trop à son aise, ou après un membre de votre famille dont le comportement vous heurtera ; mais n'êtes-vous pas trop sensible, trop irritable en ce moment ? Cela va durer jusqu'à vendredi et a priori, les choses se calmeront pour le week-end. Mais le début de la semaine prochaine sera aussi agaçant...