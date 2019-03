L'horoscope du 30 mars 2019

publié le 30/03/2019 à 06:41

Bélier

Vous êtes dans une bonne période ! Ce week-end sera loin d'être ennuyeux, au contraire vous serez entouré d'amis et il y aura de nouvelles activités au menu. Vous pourriez aussi être passionné par les événements, ceux qui se passent en France comme ceux qui se passent ailleurs et votre côté militant pourrait être très... actif. Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont une cause à défendre ? Dans ce cas, vous serez déterminé à faire entendre vos revendications.

Taureau

Vous ne vous sentirez pas libre de faire ce que vous voulez, ce qui vous énervera passablement. Mais vous ne pourrez pas zapper certaines de vos obligations, surtout celles envers un parent, ou envers votre famille en général. En outre, certains d'entre vous ont peut-être choisi de travailler le week-end pour gagner davantage et c'est donc le boulot qui sera votre obligation... Ce sera même une contrainte pour certains du 1er décan, qui vivent mal leur situation actuelle.

Gémeaux

Un bon week-end a priori, même s'il y a quelques couacs pour vous rappeler que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous saurez prendre de la distance. C'est-à-dire que vous ferez en sorte que les événements (quels qu'ils soient) ne vous atteignent pas et de cette manière vous vous en protégerez. Mais il est possible aussi que vous puissiez vous évader, prendre la route pour aller voir des amis ou rentrer chez vous si vous étiez en vacances. Ça vous changera les idées.

Cancer

C'est sûr, vous serez trop sensible, trop émotif pour ne pas avoir des réactions qui ne plairont pas à vos proches. Mais, charmeur, le 1er décan se fera pardonner. Vous disposez en effet d'un bon aspect de Vénus et même s'il est léger, il vous met dans de meilleures dispositions vis-à-vis de ceux que vous aimez ; notamment si vous êtes né autour du 27 juin. En revanche, né vers le 12 juillet, vous ne pourrez pas cacher votre mécontentement face aux freins qui vous sont imposés.

Lion

Un anniversaire, une fête entre amis ou une mondanité ? Quoi qu'il en soit, vous serez entouré et votre allure, votre magnétisme attireront tous les regards. Certes, tout n'est pas rose, et je pense en particulier à ceux de juillet et aux contraintes qu'ils ont à subir, aux difficultés que certains rencontrent dans la création d'un projet... Toutefois, vous ne perdez jamais une occasion de vous amuser en bonne compagnie et ce sera le cas ce week-end.

Vierge

Un fond de parano vous accompagne ce week-end, mais cela va vous inciter à être plus méfiant. Certains natifs du 2e décan ont de bonnes raisons ces jours-ci. Cela fait même un certain temps que cela dure, vous flairez quelque chose ou vous avez eu une prise de conscience. Du coup, votre sens de l'observation étant aiguisé ou tout simplement réveillé par un événement ou par ce que quelqu'un vous a révélé, le doute s'insinue en vous et vous prenez du recul.

Balance

Un bon week-end en perspective, vous ne ferez que ce que vous aimez. Vous vous libérerez de toute contrainte et vous occuperez de vous plus que des autres. Une saine occupation ! Je sais que votre nature vous porte à être plus attentif aux autres qu'à vous-même, mais il est indispensable pour votre équilibre que vous vous consacriez un peu de temps, dans la semaine si vous le pouvez ou le week-end. Un temps rien qu'à vous, un espace de détente qui vous permet de vous ressourcer.

Sagittaire

Si tout baigne pour le 3e décan, c'est-à-dire né après le 12 décembre, c'est un peu contrariant pour ceux de novembre, qui sont peut-être face à un choix. Nous en reparlerons demain avec l'entrée de Mars en Gémeaux ; il y a plusieurs autres interprétations à cette conjoncture. 2e décan, Mercure et Neptune sont hélas toujours actives mais plus pour très longtemps. Il faut absolument que vous trouviez où est votre part de responsabilité dans la situation actuelle.

Capricorne

Une question d'argent risque de vous prendre la tête aujourd'hui, vous aurez peut-être une dépense à faire, 1er décan, et elle pourrait déséquilibrer votre budget. En effet, elle vous tombera dessus de manière imprévue et vous n'aurez pas d'autre alternative, vous ne pourrez pas la repousser. Mais rassurez-vous, vous avez un bon aspect de Vénus (né autour des 27, 28 décembre) et vos proches seront tellement à votre écoute que vous finirez par penser à autre chose.

Verseau

La Lune s'installe chez vous et se trouve en mauvais termes avec Uranus pour ceux de janvier. Vous serez légèrement anxieux mais toute activité vous calmera. Il faut dire que votre avenir vous préoccupe, vous êtes un peu à la croisée des chemins car vous vous êtes rendu compte que vous dépendiez trop d'un employeur et qu'à mettre tous vos oeufs dans le même panier vous courriez un risque. Vous avez démarré de nouvelles activités, mais vous êtes trop impatient que ça marche. Laissez-vous du temps.

Poissons

Un week-end mi-figue, mi-raisin, ceux de février étant inquiets à propos d'une histoire de coeur qui démarre. Ne demandez pas à l'autre de vous rassurer, cela le ou la ferait fuir. Gardez vos inquiétudes pour vous car elles sont propres à tout démarrage d'une relation ; on ne peut jamais être sûr de l'autre tant qu'on ne le connaît pas bien. Aussi, accordez-vous du temps avant de vraiment vous investir, apprenez à connaitre vos besoins respectifs.