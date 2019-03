L'horoscope du 31 mars 2019

publié le 31/03/2019 à 05:58

Bélier

Et c'est une bonne nouvelle pour vous, votre planète est en harmonie vous allez récupérer des tonnes d'énergie et la possibilité de faire parler de vos activités. Vous avez besoin de publicité, qu'on parle de vos produits, de votre magasin, de votre entreprise ? C'est le bon moment pour le faire vous-même ou pour prendre quelqu'un dont c'est le métier. 1er décan, vous serez boosté par Mars jusqu'au 15 avril. Une bonne période aussi pour vos petits déplacements, vos visites...

Taureau

Mars s'éloigne de vous et investit votre secteur d'argent. Il va falloir réclamer une somme qu'on tarde à vous payer, ou régler une grosse facture, 1er décan. Chacun à votre tour vous serez confronté à un problème de ce genre, et le plus ennuyeux pour vous sera d'avoir à sortir une somme importante ; vous vous sentirez comme dépossédé. Mais peut-être aussi que vous avez un achat urgent à faire parce qu'un outil que vous utilisez s'est cassé ou est tombé en panne.

Gémeaux

1er décan vous avez avalé une dose de boisson énergisante, attention à ne pas aller plus vite que la musique et à ne pas vous mettre en colère toutes les 5 minutes. Avec Mars dans votre signe, tout s'accélère, tous les processus d'échanges avec l'entourage, votre détermination à faire entendre votre parole et à polémiquer dès qu'on n'est pas d'accord avec vous. 1er décan, jusqu'au 15 avril. En outre, Vénus nous indique que vous pourriez être en désaccord avec votre chef ou votre conjoint.

Cancer

Mars circule dans votre signe d'ombre et votre énergie aura tendance à se disperser. La plupart auront du mal à se concentrer sur une seule tâche. Mais vous pouvez aussi vous sentir moins dynamique que d'habitude et même avoir attrapé un virus quelconque touchant aux voies respiratoires. Mais, avec Mars, c'est l'affaire de quelques jours, jamais plus de quatre. Chaque membre du 1er décan en fera l'expérience d'ici au 15 avril, où Mars s'intéressera au 2e décan.

Lion

Mars chez les Gémeaux, c'est une chance de bien faire avancer vos projets. Vous allez même pouvoir faire travailler des proches afin d'étoffer votre équipe. C'est en tout cas une des interprétations possibles de cette conjoncture, mais il y en a d'autres : vous pouvez avoir besoin d'aide, de soutien et dans ce cas ne pas hésiter à demander, ou ce sont les autres (des amis ?) qui auront besoin que vous soyez à leur côté, que ce soit professionnel ou personnel.

Vierge

1er décan, jusqu'au 15 avril rien ne traînera ! Vous ne supporterez pas d'avoir du travail en retard, quitte à faire des heures sup, ou à travailler le week-end. Vous exigerez beaucoup de vous-même mais aussi des autres, surtout de vos employés ou de vos proches. Toutefois, il est possible que vous soyez sur les nerfs aussi parce que vous avez ou allez démarrer un nouveau boulot et que vous vous y investissez ou vous y investirez à fond. 2e décan, après le 15.

Balance

Vous disposez d'une force supplémentaire avec Mars en Gémeaux, 1er décan pour l'instant, celle d'être très habile dans les négociations et bien sûr convaincant. Évidemment, vous n'aurez pas tous à négocier, mais cela peut s'appliquer simplement dans vos échanges du quotidien, ceux que vous aurez avec vos collègues ou vos proches : on vous écoutera et vous sentirez qu'on accepte vos idées. Et s'il y a une polémique, vous serez le plus fort !

Sagittaire

Toute planète qui entre en Gémeaux s'oppose à vous et avec Mars, il peut y avoir de la contestation, un désaccord, ou alors un choix difficile à faire, 1er décan. Pour vous, cela va durer jusqu'au 15 avril, vous l'aurez donc pendant deux ou trois jours pendant lesquels vous serez soit hésitant, soit en bisbille avec quelqu'un, soit encore attaqué par un petit virus. Mais ne vous en faites pas, quoi qu'il se passe, le problème ou la contrariété disparaîtra rapidement.

Capricorne

Mars en Gémeaux occupe un secteur qui gère vos activités quotidiennes les plus banales. Peut-être serez-vous provisoirement dérangé dans vos habitudes. Soit parce que vous aurez mal quelque part et que cela vous handicapera un peu, soit parce qu'il y aura du tirage entre vous et l'un/e de vos collègues. Vous pourriez également, selon les cas, avoir plus de travail et être obligé de vous disperser un peu, ce que vous n'apprécierez pas du tout. 1er décan jusqu'au 15 avril.

Verseau

Une très bonne conjoncture pour vous, c'est le moment d'avoir de l'audace, de mettre vos qualités en avant et de montrer ce dont vous êtes capable 1er décan. Natif de janvier, vous aurez droit aux influx de Mars jusqu'au 15 avril, une période où vous pourrez entreprendre et réussir à tous les niveaux. Qu'il s'agisse d'actions banales ou de projets plus importants, les initiatives que vous prendrez seront positives. Pour certains, attention aux petits conflits avec les enfants...

Poissons

Avec Mars en Gémeaux, c'est le moment de terminer un travail. Certes, vous devrez donner un coup de collier, parce qu'apparemment vous êtes en retard. Ce qui est souvent votre cas car vous pensez que vous avez le temps et que si les autres sont pressés, ce n'est pas votre problème. Par ailleurs, autres interprétations : il peut y avoir quelque chose à faire réparer dans la maison, ou un petit conflit à gérer avec un membre de la famille.