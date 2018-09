L'horoscope du 30 septembre 2018

publié le 30/09/2018 à 08:28

Bélier

Pas vraiment d'embellie ni de progression dans votre situation si vous êtes né fin mars. Il va falloir attendre la mi-octobre pour que votre ciel se dégage. En fait, c'est la dissonance entre Vénus et Mars qui est responsable du problème relationnel qui est en train de se mettre en place, ou qui est déjà là depuis quelques jours : vous doutez, vous n'êtes pas sûr que l'autre vous soit fidèle, et vos comportements n'arrangent pas les choses. Une bonne explication la semaine du 15 vous aidera.

Taureau

Né fin avril, début mai, l'opposition de Vénus pimente votre relation ou vous incite à aller à la rencontre des autres si vous êtes seul. Mais cela vous demande un effort, rien ne vous sera pas donné si vous ne vous bougez pas un peu. Sortez, acceptez les invitations que d'habitude vous refusez, car l'occasion pourrait se présenter ! Toutefois, Vénus et Mars seront en bisbille la semaine prochaine et il semble qu'un gros désaccord pourrait apparaître avec votre partenaire, ou réapparaître.

Gémeaux

Il arrive que vous ne preniez rien au sérieux tant vous n'aimez pas avoir de responsabilités, mais vous ne pourrez pas faire autrement natif de début juin. Il se trouve que votre chéri/e ou l'un de vos proches pourrait avoir besoin d'une attention particulière parce qu'il/elle est malade, ou déprimé, et vous serez apparemment le ou la seule à avoir du pouvoir sur son bien-être ou sur ses humeurs. Il faudra donc prendre cette situation à coeur.

Cancer

Une bonne conjoncture pour ceux de début juillet, l'amour sous toutes ses formes pourrait montrer le bout de son nez à travers une rencontre ou une naissance. Il se peut qu'un enfant arrive, maintenant ou dans quelque temps et que déjà vos sentiments pour lui soient envahissants. Mais surveillez votre santé car la dissonance entre Vénus et Mars pourrait vous donner de la fièvre ou correspondre à quelque chose d'inflammatoire. A soigner immédiatement.

Lion

L'amour n'est pas négatif, sauf quand il est associé à un total contrôle l'autre parce que vous craignez qu'il ou elle n'aille voir ailleurs. C'est à double tranchant ! Vous risquez de tout perdre, natif des premiers jours d'août, à cause de votre attitude et des réactions qu'elle provoque chez l'autre. En particulier si votre relation est récente. Mais il est aussi possible que l'autre ne se comporte pas bien avec vous et qu'il ou elle vous mette souvent en colère par son côté passif ou trop séducteur.

Vierge

Ce n'est que du positif pour vous, si vous êtes né début septembre. Un petit flirt ou mieux : plusieurs propositions de travail qui pourraient renflouer vos caisses. Cette seconde interprétation pourrait être celle qui vous plaît le plus, d'autant que la situation favorable s'installe pour quelque temps. Vous aurez certainement de la concurrence, surtout la semaine prochaine, il faudra vous battre pour vous imposer, mais le fait d'avoir Vénus de votre côté indique que vous partez favori.

Balance

Vénus atteint le 2e décan du Scorpion et votre 2ème décan à vous va devoir lutter contre des élans de jalousie ou de possessivité, les vôtres ou ceux de l'autre. En outre, Vénus accentue votre besoin de preuves d'amour et de câlins tout en décuplant votre sensualité. Vous y aurez droit jusqu'au 12 octobre et précisément si vous êtes né autour des 3, 4 octobre ; la planète va stationner toute la semaine prochaine. Une période très sensuelle, ou un/e partenaire soupçonneux/se ?

Scorpion

Si vous êtes des premiers jours de novembre, Vénus stationne sur votre Soleil et c'est pour vous la possibilité de tomber amoureux, et même de vous engager. Une Vénus lente, puis rétrograde à partir de samedi, semble souvent prendre les choses de l'amour très à coeur, et ce sera votre cas jusqu'au 12 octobre, voire plus. Cela dit, Vénus peut être vénale et il sera peut-être question d'une somme d'argent qu'on vous promet, mais si vous ne l'avez pas avant samedi il faudra patienter.

Sagittaire

Il est possible, 2ème décan, que vous ayez à prendre soin de quelqu'un, l'un de vos proches n'étant peut-être pas très bien. Vous le ferez de bon coeur en tout cas. Vénus occupe en effet votre secteur 12, celui qui parle d'ennuis, de maladies, de problèmes en tout genre. Alors il est vrai que vos amours peuvent être un problème, et notamment 2e décan puisque la dissonance de Neptune semble empêcher certains natifs de construire une histoire qui tienne

Capricorne

Né début janvier, les bons aspects combinés de Vénus et Neptune pourraient remplir votre compte en banque ou vous permettre de d'amplifier un amour. Mais un amour qui n'est probablement pas comme les autres, dans sa forme la plupart du temps. Il peut s'agir d'une amitié amoureuse ou d'une relation où chacun conserve sa liberté, son chez-soi, et on ne se voit que pour passer de bons moments ensemble. Un bon plan pour ceux qui apprécient aussi d'être seuls.

Verseau

Ces influx de Vénus, qui stationne dans votre secteur de carrière, pourraient vous valoir une proposition intéressante ou de trouver un accord dans un conflit. Il est vrai qu'avec Mars qui n'est pas loin de vous (né autour du 30 janvier surtout) vous montez souvent sur vos grands chevaux. Vous partez au quart de tour, sans réfléchir aux conséquences de vos actes. Vénus devrait créer une accalmie, mais sa future dissonance avec Mars pourrait en décider autrement (après jeudi prochain).

Poissons

C'est du gâteau pour vous, surtout pour ceux de début mars. L'amour pourrait prendre plus de place, mais votre boulot peut aussi connaître une embellie. Certains auront en effet un coup de chance dans ce domaine, à travers un " dossier " aussi intéressant intellectuellement que financièrement. Attention toutefois à une tendance accentuée à faire preuve de générosité sans vous montrer assez sélectif. Si vous donnez, arrangez-vous pour que ce soit utile !