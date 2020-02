L'horoscope du 4 février 2020

publié le 04/02/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, la dissonance entre la Lune et Neptune pourrait vous inciter à raconter des bobards ou à plonger la tête la première dans une sorte de théorie du complot. Vous êtes parfois un peu crédule, vous ne réfléchissez pas à ce qu'il y a derrière ces théories, quelle idéologie elles véhiculent, et surtout quand Mercure est en Poissons, comme c'est le cas depuis hier. Soyez méfiant aujourd'hui et remettez en question tout ce que vous entendrez.

Taureau

Comme je vous l'ai dit, vous êtes d'excellent conseil en ce moment, mais s'il vous plaît ne les distribuez pas à des personnes qui ne vous écoutent pas. Soyez plus sélectif ! Ne vous épuisez pas avec ceux dont vous sentez très bien qu'ils n'en ont rien à faire et que vous ne leur serez pas utile. Et c'est ce que vous ferez si vous décidez que vous ne voulez pas donner de la confiture aux cochons : certains ne méritent pas l'attention que vous leur portez.

Gémeaux

C'est inscrit en vous, vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête, depuis quelque temps 2ème décan vous n'atteignez aucun des objectifs que vous visez. Mais ça va changer, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas si vous êtes né avant le 8 juin, Neptune (la responsable) va peu à peu vous lâcher la grappe dans les mois qui viennent (c'est une des planètes les plus lentes du zodiaque). Il se peut aussi, pour certains, que la conjoncture crée un climat d'insécurité, surtout dans le domaine professionnel.

Cancer

Vous n'aurez pas la grande forme mais d'abord ce sera très passager et ensuite, c'est surtout le stress qui en sera responsable, en particulier pour ceux du 3ème décan. Saturne, qui s'oppose à vous, vous gêne aux entournures, vous ne vous sentez pas libre de faire vos choix, mais vous aurez un répit entre mars et juillet. Quant au 1e décan, tout baigne grâce au bon aspect Mercure/Uranus : un appel, une proposition, quelque chose d'inattendu...

Lion

Méfiez-vous de vos impressions et sensations aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne amis et/ou relations professionnelles. Votre intuition risque d'être faussée. Peut-être vous a-t-on dit des choses sur cette personne et qu'elles vous influencent malgré vous ? Aussi prenez du recul et réservez votre jugement. Par ailleurs, 3ème décan, vous serez combatif et rien ne résistera à votre volonté jusqu'au 16 février ; ce sera le secret de votre succès.

Vierge

Vous aussi vous devez être méfiant en ce moment, 2ème et 3ème décan ; un partenaire affectif ou professionnel est en train de vous enfumer et vous le savez très bien ! 1er décan, c'est tout le contraire : on pourrait vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, à moins que vous n'ayez une idée de génie - mais elle peut aussi vous être apportée par quelqu'un ! 3ème décan, le problème vient d'une dissonance Vénus/Mars et d'une éventuelle rupture qui ne durera pas.

Balance

Quand vous ferez le bilan de votre journée, il sera plutôt satisfaisant ! Peut-être parce que vous constaterez que vous avez moins de responsabilités à gérer, 2ème décan. Vous en avez pris beaucoup sur vos épaules ces derniers mois et là, après une prise de conscience il y a quelque temps, vous parvenez à refuser ce qu'on essaye de vous mettre sur le dos sans en ressentir de culpabilité. C'est elle votre principale ennemie.

Scorpion

Vous avez des incertitudes que vous ne devriez pas avoir, 2ème décan, elles ne reposent sur rien de concret, si ce n'est des sensations et des impressions trompeuses. Ne vous laissez pas avoir par votre pessimisme ou par une tendance passagère à voir le mal là où il n'est pas... Parallèlement, soyez attentif à d'éventuels dégâts dans la maison ; mais il est possible qu'ils aient déjà eu lieu, malheureusement, et que vous attendiez réparation.

Sagittaire

Évitez de vous laisser influencer, 2ème décan. Certaines personnes ont intérêt à vous déstabiliser et parfois même à profiter des moments où vous êtes le plus vulnérable. Et vous l'êtes, si vous êtes né après le 8 décembre (2ème décan) et même le début du 3ème décan devrait se montrer méfiant (né les 11, 12, 13), Neptune ayant déjà une influence sur vous et vous faisant douter de vous-même. Mais vous êtes peut-être dans une phase instable dans votre vie intime.

Capricorne

2ème décan, je vous rappelle que Jupiter est chez vous, en bon aspect avec Neptune et que c'est de très bon augure pour vos affaires, et donc sur le plan financier. Peut-être avez-vous une opportunité à saisir ou que vous ferez un tour de passe-passe avec votre argent parce que vous l'avez bien placé, par exemple, et on peut penser que certains éprouveront un sentiment nouveau : ils seront à l'aise et se sentiront très habiles.

Verseau

Je ne crois pas que vous serez sensible aux compliments et autres flatteries exagérées dont vous ferez l'objet, mais cela vous fera du bien, quoi que vous en pensiez. Souvent les personnes flatteuses n'essayent pas forcément de vous manipuler mais elles s'imaginent qu'en vous flattant vous les aimerez davantage... Et en tant que Verseau, cela produit l'effet contraire ! En revanche, d'autres signes adoreraient ce genre de compliments.

Poissons

2ème décan, vous risquez de vous faire un film et d'imaginer des situations qui n'existent pas ou ont peu de chances d'exister. Né après le 7 mars, faites votre auto-critique... Évitez aussi de laisser vos émotions vous gouverner et, si possible, ne vous conduisez pas de manière à mettre les autres en colère : vous ne vous en rendrez pas compte du tout, mais vous aurez une facilité à les énerver qui sera au-dessus de la moyenne.