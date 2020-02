L'horoscope du 31 janvier 2020

publié le 31/01/2020 à 05:30

Bélier

La Lune traverse votre 3ème décan aujourd'hui et s'harmonise avec Mercure ; vous pourriez avoir une bonne idée pour résoudre un problème qui vous soucie beaucoup. Notamment né autour du 14 avril ; certains ont l'impression qu'il n'y a pas de solution justement ! Alors vous allez donc trouver une idée, ou c'est un ami ou une relation qui vous dira quelque chose qui fera " tilt ". Rien ne sera réglé, mais vous pourrez faire un pas en avant.

Taureau

Vous n'êtes pas du genre à vous disputer, vous savez garder votre sang-froid. Mais aujourd'hui il se peut qu'on pousse le bouchon trop loin et que vous soyez furieux. Cela ne concerne que le 3ème décan, et encore pas tous ses membres ! Cela dit, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui vous mettra la rate au court bouillon mais une situation que vous trouverez absurde, qui concernera votre argent et éventuellement une donation. Cela peut durer jusqu'au mercredi 5.

Gémeaux

Mars et Neptune sont sur le point de terminer leur dissonance, fin du 2ème décan, mais vous en aurez une rémanence jusqu'à mardi. Donc ne prenez pas de décision avant, n'acceptez pas ce qu'on vous demande (si possible), vous ne seriez pas content du résultat car avec une dissonance Mars/Neptune, tout peut aller de travers et, apparemment, ce sont vos relations avec les autres qui sont impactées, voire votre couple ou votre conjoint dans certains cas.

Cancer

3ème décan, si vous pouviez éviter les discussions autour de l'argent ces jours-ci, ce serait bien. Toute demande pourrait aboutir à une fin de non-recevoir jusqu'à mardi. Même chose si vous avez une mise au point à faire avec votre partenaire : tout ce qui est en rapport avec les sentiments que vous exprimerez sera mal reçu par l'autre qui trouvera que vous exagérez, que vous lui demandez trop ou que vous attendez trop de lui ou elle.

Lion

Né après le 16 août, une discussion pourra aboutir à un accord satisfaisant, mais seulement si vous faites un petit compromis. Ne soyez surtout pas rigide, vous n'obtiendriez pas ce que vous voulez... Si vous devez dire quelque chose à l'un de vos collègues ou employés, montrez-lui que vous le respectez même si ce que vous avez à lui dire est désagréable ; que vous voulez vous en séparer par exemple. D'ailleurs, il est vrai que vous n'êtes pas bien secondé en ce moment.

Vierge

Non seulement la dissonance Mars-Neptune se termine d'ici peu, mais Jupiter braque le projecteur sur un possible succès, celui dont vous venez de douter justement. Jupiter prenant la suite de cette dissonance Mars-Neptune qui vous plaçait dans l'incertitude, vous serez pleinement rassuré et, Jupiter étant bien reliée à Neptune, vous aurez une plus grande confiance en vous. Vous " y croirez ", tout en gardant un léger doute au fond de vous, normal en ce qui vous concerne !

Balance

L'autre, votre partenaire ou ami, est une préoccupation en ce moment et surtout pour ceux nés après le 16 octobre. Il ou elle n'est plus, à vos yeux, celui ou celle qu'il était. Mais peut-être que votre regard s'est fait plus critique depuis quelque temps et que vous ne l'idéalisez plus, comme vous l'avez idéalisé dans le passé. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui cloche... Célibataire, peut-être que vous ne croyez plus au couple en lui-même et que vous vous posez beaucoup de questions.

Scorpion

Votre pouvoir de séduction est intact, mais la dissonance Vénus/Mars vous entraîne à être un peu trop pressé de " conclure ". Laissez du temps et de l'espace à l'autre, ne lui mettez pas la pression, sinon ça ne marchera pas ; il ou elle préférera fuir plutôt que de se soumettre à cet excès de désir que vous ne pouvez pas dissimuler. Votre conquête pourrait avoir l'impression qu'il ou elle n'est qu'un objet pour satisfaire votre libido.

Sagittaire

L'ambiance est encore tendue pour ceux du 3ème décan et Mars vous rendant visite, vous ne serez pas facile à attendrir. Au contraire, vous camperez sur vos positions. Si vous êtes fermement décidé à rompre (par exemple) et que ce n'est pas une fuite devant l'amour, vous avez raison de rester ferme. Mais certains pourraient avoir peur de s'engager dans une histoire d'amour, par crainte de perdre leur indépendance. Dans ce cas, demandez-vous si vous n'allez pas passer à côté d'une belle histoire.

Capricorne

2ème décan, Jupiter est chez vous. Alors grâce ou disgrâce, justice ou injustice ? On ne sait jamais ce que réserve cette planète mais cette année elle semble être positive. Enfin, ce n'est jamais très négatif, simplement vous pouvez avoir affaire à la justice, à l'administration ou être victime d'une injustice. Mais je ne pense pas que cela vous arrive, 2ème décan, car Jupiter est en phase avec Neptune et vous pouvez au contraire faire confiance à votre bonne étoile.

Verseau

Vénus et Mars ne sont pas d'accord entre elles et cela jusqu'à mercredi. Évitez d'envoyer promener tous ceux qui ont quelque chose à vous demander, faites un tri. D'habitude vous êtes plutôt enclin à dire oui, à aider autant que vous le pouvez, mais, à partir d'aujourd'hui, la coupe est pleine pour vous 3ème décan. Parfois les gens ne se rendent pas compte que vous pouvez avoir des limites, même si elles sont floues.

Poissons

3ème décan, je vous disais hier que Vénus allait vous caresser dans le sens du poil, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Sa dissonance avec Mars est un facteur de dispute, en particulier si vous êtes né autour du 10 mars (aujourd'hui notamment). Je vous disais aussi qu'il y aurait de l'amour autour de vous, mais j'oubliais de vous préciser que cet amour pouvait être trop passionné... De votre côté, ne vous emballez pas si vous faites une rencontre.