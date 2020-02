L'horoscope du 2 février 2020

publié le 02/02/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 15 avril, vous êtes encore face à une difficulté d'ordre professionnel, certains étant sans travail, mais gardez espoir, votre période anniversaire sera positive. En tout cas, il y aura dans ce même secteur professionnel, une rencontre entre Jupiter et Pluton qui peut être un nouveau départ pour les uns, une renaissance, ou qui peut avoir un impact positif en vous donnant plus de pouvoir à travers l'argent que vous gagnez...

Taureau

Dans votre signe, la Lune et Jupiter sont donc en phase, ce qui ne peut que vous ouvrir d'agréables horizons, surtout 2ème décan. Laissez votre imagination vagabonder ! Ne soyez pas trop dans le concret, dans le réel, et tant pis si ce que vous imaginez n'est pas réalisable... L'important est que vous vous sentiez en phase avec vous-même et avec vos désirs, vos besoins. Or en période Verseau, ce n'est pas souvent le cas...

Gémeaux

3ème décan, ça va être un peu plus cool à partir d'aujourd'hui, les petites querelles familiales ou amicales s'estompent, mais vous risquez d'en vouloir à quelqu'un. Pas très longtemps, ce n'est pas votre genre, mais cela pourrait durer jusqu'au 16 février pour certains natifs, notamment ceux qui sont nés après le 15 juin. Vous continuez à recevoir l'opposition de Mars et rien ne sera facile dans vos relations avec les autres.

Cancer

Né après le 13 mars, vos sentiments se réchauffent et s'épanouissent grâce aux énergies vénusiennes qui ont pour fonction d'amplifier tout ce que vous ressentez en ce moment. Pour les uns c'est du concret, vos sentiments s'adressent à votre conjoint, qui n'est peut-être pas facile à vivre, et parfois à tous ceux que vous aimez, pour les autres c'est du virtuel, c'est peut-être une histoire que vous vous racontez, mais si elle vous fait du bien c'est le plus important.

Lion

3ème décan, appuyez-vous sur Mars jusqu'au 16, c'est-à-dire sur cette force intérieure et sur ce charisme qui font que vous pouvez séduire tout le monde, en toute circonstance. Ce sera peut-être parce que vous y aurez un intérêt, mais vous vous investirez à fond dans la mission que vous vous êtes assignée, à savoir séduire quelqu'un qui semble important pour votre boulot, ou une personne qui vous a tapé dans l'oeil et qui vous attire.

Vierge

Vous avez peut-être eu la force, 3ème décan, de résister à la colère qui aurait pu s'emparer de vous ; c'est grâce à Saturne qui joue les régulateurs, soyez fier de vous ! Parce que Saturne, c'est vous ! Enfin, c'est la partie de vous qui est sérieuse, raisonnable et qui ne se laisse pas dominer par ses " passions ". Toutefois, si vous avez cédé à cette colère, si vous êtes rentré dans le conflit, ne vous en voulez pas pour autant, c'est humain.

Balance

Né après le 13 octobre, la semaine sera un peu agitée, vous serez sollicité de tous côtés et bien entendu cela ne vous déplaira pas, vous vous sentirez plus vivant que jamais. C'est la présence de Mars dans votre décan qui aura un impact positif sur vos activités et vous devrez d'ailleurs faire attention à ne pas trop vous disperser... En revanche, vous serez un peu pète-sec avec ceux qui vous entourent, mais vous serez tellement occupé !

Scorpion

Né après le 14 novembre, c'est fou comme Vénus peut vous adoucir le caractère et surtout vous inciter à montrer davantage ce que vous ressentez pour vos proches. Alors que Saturne et Pluton pourraient vous inciter à être un peu trop centré sur vous-même, Vénus vous dit le contraire. Alors, bien sûr, elle est rapide et ça ne va pas durer, mais si vous pouviez rester aussi démonstratif, cela mettrait des paillettes dans vos relations.

Sagittaire

Si vous sentez que vous êtes énervé, ne le répercutez pas sur vos proches. Allez dépenser cette énergie dans le sport ou dans n'importe quelle activité demandant un effort. Vous recevez encore Mars chez vous, 3ème décan à présent, et elle va y rester jusqu'au 16 février. Donc prenez vos précautions, évitez d'être agressif, de vous mettre en danger et surtout de mettre vos relations en danger en vous montrant trop autoritaire et inflexible.

Capricorne

Une excellente conjoncture, quel que soit votre décan mais surtout si vous êtes du 3ème. Vous serez en compagnie de quelqu'un qui vous plaît et vous le lui ferez savoir, à votre manière bien sûr ; c'est-à-dire qu'il faudra vous décrypter. Ou alors vous serez entouré de proches avec qui vous vous sentez en phase, surtout au niveau des idées et des valeurs que vous défendez, et cela vous mettra d'excellente humeur (3ème décan toujours).

Verseau

Aux petites heures du jour, Lune et Jupiter se sont accordées aussi pourrez-vous vous détendre et profiter de ce dimanche pour chasser votre stress et vous ressourcer. Vous en avez besoin et si vous le pouvez, restez chez vous, seul ou entouré de ceux que vous aimez, l'important est que vous n'ayez pas trop de sollicitations du monde extérieur et que vous puissiez faire la paix en vous. Même si c'est votre anniversaire !

Poissons

Vénus s'éloigne de Mars, les conflits s'apaisent et c'est un agréable dimanche qui vous attend, vous bougerez ou aurez de la visite, du coup vous serez moins dans vos pensées. Surtout dans les pensées négatives ! Au contraire, grâce au bon aspect entre Vénus et Pluton, vous aurez envie d'oublier tout ce qui a pu vous perturber ces derniers jours et vous offrir une journée " off ", bien entouré par ceux que vous aimez. A moins que vous ne vous plongiez dans une bonne lecture.