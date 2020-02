L'horoscope du 3 février 2020

publié le 03/02/2020 à 05:30

Bélier

Mercure étant dans votre secteur d'ombre, vous serez très intuitif mais saurez-vous vous écouter ? Vous pouvez être sûr que votre première impression sera la bonne. Vous comprendrez les choses sans vraiment pouvoir les expliquer et il ne vous est d'ailleurs pas conseillé de chercher des explications, vous vous perdriez dans une foule de pistes et oublieriez peu à peu le fil de vos réflexions. Certains se feront du souci pour un proche.

Taureau

Vous serez un vrai trésor pour vos amis ou pour vos clients car vous serez d'excellent conseil dans tous les domaines. Vous direz pile ce que l'autre a besoin d'entendre, et vous serez généralement très bien inspiré. Mais ne dites rien si on ne vous demande rien ; attendez que les autres viennent vers vous et soient demandeurs de vos conseils. Par ailleurs, vous pourriez avoir une idée généreuse, ou être un bon soutien si vous travaillez dans le social.

Gémeaux

Un important rendez-vous est peut-être programmé cette semaine pour ceux du 1er décan, mais attention à ne pas vous tromper de jour, d'heure ou d'endroit. Vous serez en effet un peu distrait avec Mercure, votre planète, en Poissons, un signe où elle a tendance à perdre ses repères habituels. Cela dit, si vous ne vous trompez pas, ce rendez-vous pourrait avoir une issue positive. Même chose pour vos démarches ou prises de contact.

Cancer

Avec Mercure en Poissons, vous aurez des chances, mineures, qu'il faudra interpréter comme des signes qui sont là pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez fait un choix ou avez un choix à faire (2e et 3e décan) ces petits signes seront en fait des paroles que vous entendrez, des conseils que vous lirez, des conversations que vous aurez avec des proches et qui vous éclaireront. Mais pour l'instant, le 1er décan pourrait avoir une nouvelle surprenante.

Lion

Pas sûr que vous apprécierez Mercure en Poissons, il faudra discuter d'argent avec l'un de vos proches et à aucun moment vous n'aurez la possibilité d'avoir le dernier mot. Il restera toujours quelque chose en suspens, quelque chose qui aura été suggéré et à quoi vous penserez après la conversation, et non sur le moment. D'une manière générale, vous ne serez pas sûr de vos interlocuteurs et il vous est d'ailleurs conseillé de mettre leur parole en doute.

Vierge

Mercure est à l'opposition de votre signe et ce sera nettement favorable cette semaine à ceux du 1er décan. Vous conclurez une affaire plus vite que vous ne le pensiez. Ou alors d'une manière qui vous surprendra... Toutefois, il n'est pas exclu qu'on vous fasse une proposition ou que vous-même ayez une demande à faire. Dans ce cas, montrez-vous le plus conciliant possible et offrez plusieurs choix à votre interlocuteur, au moins deux, qu'il/elle ne se sente pas coincé.

Balance

Mercure est à sa place, dans un secteur qui représente votre travail. Vous serez semble-t-il intéressé par une nouveauté qui vous sera proposée dans ce domaine. Une nouvelle méthode de travail, un nouveau bureau, un nouveau collègue peut-être. Ceci étant valable pour le 1er décan jusqu'à jeudi. Si vous avez un problème de santé chronique, un nouveau traitement pourrait aussi vous être proposé, mais vous douterez de son efficacité...

Scorpion

La conjoncture sera à votre mesure car elle fera appel à votre très forte intuition et même à votre côté visionnaire, surtout si vous êtes dans le domaine de la création. Vous aurez une formidable inspiration et c'est le 1er décan qui est concerné cette semaine. L'harmonie entre Mercure et Uranus pourrait aussi permettre à certains de mieux comprendre un de leurs proches avec qui ils sont régulièrement en désaccord, votre vision de la vie n'étant pas la même.

Sagittaire

Mercure en Poissons, ce n'est pas votre came ! Heureusement, elle est rapide car elle provoque en vous des émotions qui ne peuvent que gêner votre communication. Vous serez plus hésitant et plus incertain, alors que d'habitude vous êtes plutôt péremptoire. Mais la dimension intuition sera forte et vous aurez intérêt à écouter vos petites voix intérieures avant d'aborder la moindre discussion, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle.

Capricorne

Très bien disposée, Mercure vous dit que c'est le moment de prendre un rendez-vous, de faire une démarche ou de vous manifester auprès d'une personne qui vous intéresse. Vous n'aimez pas du tout faire le premier pas, mais en ce qui concerne le 1er décan, vous pourriez être très agréablement surpris (jusqu'à jeudi). Quoi qu'il en soit, tout ce qui est communication et échanges sera favorisé par Mercure et par les intuitions que vous aurez : écoutez-les !

Verseau

Mercure vous quitte et investit votre voisin Poissons. Pendant quelques jours vous serez préoccupé par une question d'argent ou par un achat que vous aurez envie de faire. En général, avec Mercure Poissons, votre intuition est augmentée en matière de placements, mais vos raisonnements pratiques sont un peu faussés, votre désir " d'avoir " n'étant pas toujours très raisonnable. Vous dépensez plus que d'habitude et sans penser au lendemain.

Poissons

Mercure circule dans votre 1er décan, des propositions parfois inespérées pourraient être au menu et si vous cherchez du travail, faites feu de tout bois vous avez vos chances. Envoyez votre CV, appelez, allez voir, bref faites tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir le job que vous voulez. Les rendez-vous, les déplacements, les discussions seront également au premier plan et votre intuition sera votre meilleur atout.