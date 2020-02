L'horoscope du 1er février 2020

publié le 01/02/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 10 avril, vous disposerez d'une énergie et d'un courage qui forceront le respect. Il faut dire que quelqu'un a pu vous faire un coup de Jarnac. Il se peut en effet qu'on se soit montré sournois avec vous, qu'on ait agi en douce pour vous mettre en difficulté. Mais vous avez de la ressource et surtout vous disposez de cet aspect de Mars qui vous pousse à rétablir la vérité, quoi qu'il vous en coûte. Vous serez très déterminé jusqu'au 16 et rien ne pourra vous arrêter.

Taureau

La Lune est chez vous aujourd'hui et demain : plus que jamais vous serez de bon conseil et à l'écoute de vos proches : ils pourront vous remercier mais le feront-ils ? Vous trouvez que par rapport à tout ce que vous faites pour eux, les autres sont souvent un peu ingrats et oublient que vous êtes toujours là quand ils en ont besoin. Je parle bien sûr de vos proches, enfants, frères, soeurs, amis... Mais de toute façon, c'est dans votre nature de " coacher " ceux que vous aimez, surtout les plus jeunes.

Gémeaux

3ème décan, vous ne devez pas être très tranquille avec la dissonance entre Vénus et Mars. La tendance est à la dispute, au ressentiment vis-à-vis de votre partenaire, ou d'une personne que vous aimez. Cela va durer jusqu'à lundi, puis les choses se calmeront. Demandez-vous cependant si cette dispute est anodine (90 pour cent des cas) ou si elle ne cacherait pas quelque chose : vous pourriez douter de votre couple, surtout si vous êtes né autour des 10 et 11 juin.

Cancer

Un bon début de week-end, surtout pour le 1er décan du signe. Vous vous sentirez proche de vos amis et peut-être même très proche de l'un d'entre eux. Mais demandez-vous si vous ne rêvez pas, si cette relation à laquelle vous aspirez n'est pas une fantaisie de votre imagination ; surtout que cette personne n'est probablement pas libre. Cela dit, cela vous amuse peut-être de jouer avec l'idée d'une éventuelle relation, sans que vous ayez vraiment envie de sauter le pas.

Lion

Vous vous en voudrez de ne pas passer assez de temps avec vos proches et vous sentirez obligé de faire preuve de fermeté et même d'autorité, surtout avec vos enfants. Cela dit, pensez-vous que ce soit vraiment efficace de ne vous en préoccuper que le week-end ? Certes, vous êtes peut-être très occupé - ou très préoccupé si vous êtes du 1er décan, mais cela ne devrait pas vous empêcher de garder un oeil sur votre progéniture.

Vierge

Prévoyez un bon week-end, pour la plupart vous serez d'une humeur de rêve, le 1er et le 2ème décan ayant la possibilité, d'une manière ou d'une autre de s'échapper, de s'évader. Mais le 3ème décan est encore sous l'influence de la dissonance entre Vénus et Mars, qui peut créer un rapport de force, une dispute, un gros désaccord avec votre partenaire ou avec un membre de la famille. Ne gardez pas les choses pour vous, dites ce que vous pensez.

Balance

Vous auriez envie de paresser, de ne rien faire de votre week-end, mais vous aurez rapporté du travail du bureau, ou alors c'est dans la maison que vous aurez à faire. Quoi qu'il en soit, pas question de buller les doigts de pied en éventail ! Et si vous n'avez aucun travail à faire, ce sont vos proches qui vous demanderont de les aider dans leurs travaux à eux. Les enfants compteront sur vous pour les assister dans leurs devoirs, par exemple, et cela vous prendra du temps.

Scorpion

Il se peut que vous ayez invité quelques membres de la famille à une petite réunion, ou qu'ils s'imposent chez vous sans vous avoir prévenu et cela vous déplaira 1er décan. En tout cas, on peut penser que vous auriez préféré rester en tête à tête avec votre chéri/e et que vous vous sentirez au contraire envahi par la famille. 2ème décan, vous ne serez pas du tout dans cette ambiance et passerez une très agréable soirée, en famille aussi, mais avec ceux que vous aimez le plus.

Sagittaire

3ème décan, ça continue encore et encore, vous êtes en désaccord avec l'un de vos proches, votre conjoint peut-être ; veillez à ne pas vous montrer trop inflexible. Mars est en conjonction avec votre Soleil et cela peut accentuer votre fermeté, votre volonté et votre tendance à tout vivre comme une compétition, comme une bataille à mener. Et si vous exagériez, si vous sur-réagissiez à des détails qui n'ont pas l'importance que vous leur accordez ?

Capricorne

Vous serez d'une humeur de rêve, aussi prévoyez un bon week-end où tout ce que vous ferez vous plaira. Vos loisirs notamment seront une source de plaisir et de détente. Les natifs de décembre seront les mieux lotis et pourraient même faire quelque chose d'inédit, qui les changera de leur routine habituelle du week-end. De toute manière, il va y avoir beaucoup d'inédits dans votre vie cette année !

Verseau

3ème décan, Mars vous envoie de toniques influx jusqu'au 16, vous vous battrez bec et ongles pour vos idées ou celles de votre groupe, quitte à être parfois un peu agressif. De la même manière, vous défendrez vos amis avec énergie si on les attaque devant vous, mais vous pourriez aussi vous fâcher avec l'un d'entre eux parce que vous aurez agi à sa place, en anticipant son désir, et que vous aurez probablement fait un faux pas ! Mais ça passera très vite.

Poissons

Depuis plusieurs jours un conflit vous préoccupe et vous avez beau vous arranger pour le fuir, il revient vous tracasser quand même. Un virus peut aussi vous donner de la fièvre. Il est question là d'une dissonance entre Vénus et Mars pour le 3ème décan, et il est vrai que Vénus peut avoir une influence sur la santé puisqu'elle représente le bien-être, le confort personnel. Et sa dissonance avec Mars peut très bien vous priver provisoirement de votre confort.