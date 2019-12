L'horoscope du 4 décembre 2019

publié le 04/12/2019 à 05:30

Bélier

Heureusement que Vénus est rapide, 2ème décan, parce qu'elle vous rappelle à vos devoirs vis-à-vis d'une personne que vous aimez et dont il faut vous occuper. Alors que vous auriez apparemment envie de vous en éloigner, pour des raisons dont vous vous culpabilisez et c'est justement ce qui vous incite à rester et à faire ce que vous estimez devoir faire. Cela concerne surtout ceux de fin mars et début avril, et cela ne durera pas plus d'une journée la plupart du temps.

Taureau

1er et 2e décan, vous êtes dans les bonnes grâces de trois planètes, il faut espérer que la 4ème, Mars, ne viendra pas semer la zizanie entre vous et votre conjoint, ou votre associé, voire avec un ami. Bref, Mars est face à vous et investit aujourd'hui votre 2ème décan : un partenaire risque d'être de très mauvaise humeur et de vous en faire voir de toutes les couleurs. Faites ce qu'il faut pour vous défendre et tant pis s'il y a un conflit : vous ne pouvez pas toujours les éviter.

Gémeaux

Si vous êtes du 2ème décan, surtout né autour du 9 juin, et que l'année a été difficile financièrement, cela devrait aller mieux à partir du 20 décembre, promis. En fait, Saturne a transité toute l'année le 2ème décan du Capricorne qui gère vos finances et vous avez sûrement été obligé de remettre votre compte en banque à flot et donc de vous serrer la ceinture. Dans certains cas vous avez eu des rentrées, mais elles étaient insuffisantes par rapport à votre train de vie.

Cancer

2ème décan, Mars étant un soutien, vous ne manquerez pas de toupet ! Vous serez rapide à prendre les bonnes décisions et obtiendrez un accord, une confirmation. Avec Mars, les choses se feront vite et bien, et vous n'aurez pas à y revenir. Un bonne conjoncture, donc, qui peut aussi voir certains natifs faire une agréable rencontre avec conclusion rapide. Vous trouverez que votre entente est parfaite, mais ne vous faites pas d'idées pour le moment.

Lion

2ème décan, vous aurez un courage qui forcera le respect car face aux obstacles ou aux refus qu'on risque de vous opposer, vous ne baisserez pas les bras un instant. Au contraire, l'adversité pourrait vous stimuler et vous inciter à puiser dans vos ressources les plus profondes, celles que vous n'utilisez pas toujours, ou pas du tout parce que vous ne soupçonnez pas leur existence. Et encore, ce n'est qu'un dixième de ce que vous êtes capable de faire quand on vous barre la route.

Vierge

2ème décan, acceptez que de temps en temps le travail, les relations, votre rapport à vous-même, tout cela soit facile et sans réel problème. Je sais, ça vous change ! Vous avez tendance à tout compliquer, mais c'est parce que vous analysez trop les gens, les situations, les détails et que cela vous incite à perdre de vue l'essentiel. Toutefois, certains natifs du 2ème décan ont reçu toute l'année deux dissonances qui étaient déstabilisantes ou qui les ont plongés dans l'incertitude.

Balance

2ème décan, en plus de Mars, Vénus est à présent en relation avec vous et vous incite à accorder plus de valeur à vos relations passées qu'à celles du présent. Ne vous dites pas que c'était mieux avant car ce n'est pas vrai : la mémoire ne retient pas toujours le négatif et s'accroche au positif ; aussi quand vous faites un retour en arrière, vous ne voyez en effet que ce qui était positif. Mais votre vie n'était pas mieux, vous aviez les mêmes inquiétudes mais vous l'avez oublié.

Scorpion

Mars vous voit peut-être monté sur ressorts, 2ème décan, mais Vénus est proche et une personne de votre entourage saura vous dire les mots qui vous apaiseront. Surtout n'insistez pas, essayez de ne pas revenir sur l'incident qui a déclenché votre colère et votre besoin de vengeance (peut-être que j'exagère). Toujours est-il que quoi qu'il se passe, une personne qui a vos intérêts à coeur vous donnera de bons conseils et que vous avez intérêt à l'écouter.



Sagittaire

2ème décan, Mars ne vous pousse pas à vous extérioriser mais on peut se demander si vous n'êtes pas sur un bon plan qui vous demande beaucoup de concentration. Toutefois, Mars en Scorpion peut aussi être associée à une baisse de forme, une baisse de vos défenses immunitaires et qui laisserait la porte ouverte aux microbes. Néanmoins, Vénus est en harmonie avec Mars et, parallèlement, il se peut que vous ayez une petite chance à saisir sur le plan financier (né début décembre).

Capricorne

Parmi les nombreuses planètes qui sont chez vous se trouve Vénus, en minorité certes, mais quand même valorisante pour vos amours et votre amour-propre. Elle entame son parcours dans le 2ème décan de votre signe, tout en étant en bon aspect avec Mars ; il n'est donc pas exclu que votre coeur fasse boum, que le désir vous submerge pour votre partenaire ou pour quelqu'un que vous avez ou allez rencontrer. Né fin décembre, début janvier en particulier.

Verseau

En plus des influx de Mars, un peu autoritaires, vous recevez ceux de Vénus 2ème décan et elle peut vous faire prendre une petite histoire de coeur au sérieux, alors qu'il n'y a rien de vraiment sérieux. Mais vous aurez tendance à idéaliser la personne et surtout à penser que parce qu'il ou elle vous intéresse, vous l'intéressez aussi ! En outre, cette personne pourrait ne pas être libre et ne vouloir qu'une amitié, rien de plus. Restez dans le concret.

Poissons

2ème décan, vous recevez de bons influx de Vénus et de Mars. Contrairement à votre habitude, avec Vénus en Capricorne, vous resterez concret et surtout réaliste. Vous ne partirez pas dans une histoire que vous vous serez inventée parce que vous penserez que l'autre est sur la même longueur d'ondes que vous ; or, vous vous apercevrez vite que ce n'est pas le cas et vous laisserez tomber. Bravo ! On voit combien vous avez évolué et allez encore évoluer.