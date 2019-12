L'horoscope du 1er décembre

publié le 01/12/2019 à 05:02

Bélier

Vos amitiés et la solidarité en général seront au premier plan d'un dimanche où vous aurez l'agréable sensation de pouvoir compter sur les autres et inversement. Vous avez souvent de très bons amis, vous vous faites d'ailleurs facilement des relations, surtout quand votre caractère (parfois difficile) vous le permet. Vous êtes en général votre pire ennemi et si vous n'avez pas d'amis vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Mais je doute que vous soyez seul aujourd'hui !

Taureau

Les planètes vous regardent avec bienveillance, mais ça ne sera pas votre ressenti aujourd'hui. Vous aurez la sensation qu'on se ligue autour de vous pour vous contrarier. C'est ce que vous " sentirez " mais est-ce que ce sera la réalité ? Vénus est quand même en très bon aspect avec vous, il devrait au moins y avoir quelque chose de bon avec votre partenaire, mais il est vrai que Mars s'oppose à vous et qu'il y a peut-être un rapport de force souterrain, ou que vous voulez agir à votre manière et qu'on vous dit que vous avez tort.

Gémeaux

Pas de doute, vous serez bien dans vos baskets aujourd'hui, quoi qu'il se passe vous resterez positif et mettrez à distance tout ce qui pourrait vous ennuyer, 1er décan. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de profiter du moment présent, ou alors de vous projeter dans un avenir où tout se passera bien. En outre, les bons influx solaires sont encore actifs jusqu'à mardi et il se peut que vos projets avancent bien, qu'il n'y ait pas d'obstacle sur votre route (né après le 24 mai).

Cancer

Malheureusement il va falloir vous occuper de détails triviaux, mettre le nez dans vos factures par exemple et vous apercevoir que vous avez oublié d'en payer une. Dépêchez-vous si vous ne voulez pas avoir de pénalité de retard. Postez le chèque ou payez en ligne dès aujourd'hui. Si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être côté sentiments que cela se passe, en tout cas si vous êtes du 1er décan : un petit désaccord avec votre conjoint peut être au menu, à moins qu'au contraire vous ne fassiez régner l'harmonie en évitant habilement les conflits.

Lion

La conjoncture est contradictoire pour vous, surtout 1er décan. D'un côté vous êtes fier d'avoir réussi quelque chose, mais de l'autre vous n'êtes pas du tout content de vous ! C'est quand même bizarre ! Il est possible cependant qu'il soit question de deux domaines différents, et que par exemple, les influx négatifs concernent votre vie intime, familiale. Vous avez peut-être mal réagi à l'attitude d'un enfant, d'un parent ou de votre conjoint et vous vous en voulez : vous aimeriez bien faire marche arrière...

Vierge

Vous n'en direz rien pour ne pas fâcher vos proches, mais vous serez content d'avoir du travail aujourd'hui. Vous en aurez besoin pour défouler une très forte énergie. Sinon, elle se retournerait contre vous et vous seriez nerveux, irritable, peu agréable. Mais vous vous connaissez, vous avez besoin d'être occupé et s'il n'y a pas de travail, de toutes les façons vous trouverez quelque chose à faire ; ne serait-ce que ranger vos placards de fond en comble, ce qui ne serait pas une mauvaise idée.

Balance

A part quelques rodomontades qu'on vous pardonnera facilement parce que vous êtes charmant, il peut y avoir un petit désaccord avec votre chéri/e, mais vite dissipé. Peut-être justement qu'il ou elle vous reprochera de vous vanter de quelque chose, alors que vous n'aurez pas du tout cette impression. C'est juste que vous serez content de vous parce que vous anticiperez un succès, et ça ne sera peut-être même pas votre propre succès, peut-être celui d'un enfant, lequel travaille bien par exemple.

Scorpion

C'est en famille, dans votre intimité que cela se passe aujourd'hui : l'ambiance sera électrique parce que vous exigerez trop de vos proches, vous finirez par les épuiser ! Tout cela sans avoir l'air de... Mais Mars est chez vous, et conjointe à votre Soleil si vous êtes né autour des 30, 31 octobre. Évidemment, cela risque d'accentuer les côtés négatifs de votre caractère. Vous aurez trop le nez dans le guidon, essayez de prendre du recul et de ne pas accorder autant d'importance à ce que font et ne font pas vos proches.

Sagittaire

Une bonne journée pour montrer que vous savez maîtriser vos colères ; il ne s'agit pas de les refouler, mais de transformer cette énergie négative en énergie positive. En tout cas, évitez de la défouler (la colère) sur vos proches, vous serez entouré de personnes sensibles et qui pourraient mal réagir si vous tenez des propos provocateurs sur la politique, la religion, etc. De toute façon, avec Mercure en Scorpion, vous avez intérêt à rester dans le flou si vous avez quelque chose à dire.

Capricorne

Vous recevez une pluie de bons aspects, natif de décembre. Il se pourrait que votre coeur batte la chamade ces jour-ci mais n'oubliez pas : qui fuit amour, amour le suit. Vous aurez en effet tendance à vous dire que c'est du pipeau, que vous vous faites des idées, ou qu'on essaye de vous faire croire que... Oubliez tous vos a priori et laissez les choses se faire. Après tout vous ne risquez rien si ce n'est une légère désillusion, ce qui n'est quand même pas le bout du monde !

Verseau

La Lune est chez vous pour deux jours, il se peut que vous ayez des émotions fortes aujourd'hui, une colère par exemple contre un parent ou l'un de vos enfants. Mais vous pouvez aussi vous en vouloir d'avoir mal réagi dans une situation, vis-à-vis de quelqu'un, par exemple (1er décan, né fin janvier surtout). Ou alors vous vous énerverez parce que quelque chose, un objet, ne marchera pas. Essayez de rester cool, ou de dépenser cette forte énergie en faisant de l'exercice. N'importe lequel.

Poissons

2e décan, Mercure et Saturne sont en phase depuis quelques jours et il se peut que vous ayez été beaucoup plus sérieux que d'habitude dans la gestion de votre argent. Saturne est souvent difficile à vivre, parce qu'elle crée des situations où la réalité se fait plus dure, plus crue, mais en même temps c'est une bonne chose car elle vous incite à faire ce qui est bon pour vous, à affronter vos responsabilités, que vous prenez plus à cœur. D'ailleurs, vos proches ne manqueront pas de remarquer que vous avez évolué.