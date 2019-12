L'horoscope du 3 décembre 2019

publié le 03/12/2019 à 05:30

Bélier

Jupiter ne va pas vous faciliter les choses, vous voulez trop et trop vite. Très logiquement, vous aurez un obstacle sur votre route pour vous ralentir. Un rond-point, un brise-vitesse, etc. Cela ne vous concerne pas tous en ce moment, quoique... C'est le 1er décan a priori qui est en vedette : il peut avoir de la chance dans le domaine professionnel et atteindre le but qu'il visait. Il est vrai que Vénus est encore dans le 1er décan du Capricorne, non loin de Jupiter, et que ça aide !

Taureau

Une journée joyeuse, vous serez content parce que vous aurez une bonne nouvelle, 1er décan, ou que vous parviendrez à éviter un conflit qui vous perturbait. Il était menaçant, il y avait une chance sur deux pour qu'il éclate et, selon votre thème, il est possible que vous soyez parvenu à calmer les esprits. Mais vous aviez peut-être aussi une décision à prendre, toujours 1er décan. Si c'est le cas, cela devrait être fait puisque vous vous débarrasserez de l'opposition de Mars dès demain.

Gémeaux

Ce sont des influx de Vénus que votre 2ème décan recevra à partir de demain. Ils ne sont pas exceptionnels mais ils vont vous aider à arranger une histoire d'argent. Quelqu'un va vous conseiller avec beaucoup de sagesse et vous avez vraiment intérêt à écouter cette personne (1er décan et début du second), car elle possède un bon sens que vous n'avez pas toujours (sauf ascendant Taureau). 2ème décan, préparez-vous à être débordé côté boulot.

Cancer

3ème décan, Mercure vous invite à approfondir une recherche, probablement une recherche sur vous-même et sur les schémas répétitifs qui sont les vôtres. Nous en avons tous, mais ils ne sont pas forcément au premier plan en ce moment, comme c'est le cas pour vous - surtout si vous êtes né autour des 13, 14 juillet. Cela dit, quelque chose ou quelqu'un peut également vous rappeler une période sombre de votre vie et cela peut vous rendre triste ou extrêmement nostalgique.

Lion

2ème décan, vous allez être monté sur ressort pendant quelques jours, irritable, susceptible, probablement parce que vous aurez pris une décision sans réfléchir. Vous vous êtes peut-être laissé entraîner par votre désir, ou par intérêt, et vous vous apercevez que vous auriez mieux fait d'attendre. Maintenant que c'est fait, ne regrettez rien, ne vous retournez pas sur le passé, allez de l'avant c'est ce que vous avez de mieux à faire (né début août surtout).

Vierge

C'est une semaine importante pour ceux du mois d'août et début septembre. Vous avez un substantiel facteur chance, et certains pourraient attendre un enfant. S'il s'agit d'une adoption, cela peut être le début de la procédure ou au contraire la fin, avec l'arrivée de l'enfant. Certaines pourraient se rendre compte qu'elles sont enceintes... Pour les hommes, il y en a qui seront heureux à l'idée d'être pères, mais pour d'autres c'est une forme de création différente qui sera au premier plan.

Balance

2ème décan, Mars arrive dans votre secteur d'argent, il va falloir mettre le turbo pour payer une facture ou alors vous montrer très ferme pour récupérer une somme. Vous n'obtiendrez rien si vous restez sagement dans votre coin à attendre que ça tombe tout seul ! Il faut monter au créneau. Mais vous allez être aidé par Vénus, qui sera en relation avec vous à partir de mercredi : l'un/e de vos proches vous accompagnera et vous donnera de la force.

Scorpion

2ème décan, Mars est en train de s'infiltrer chez vous, tout en restant bien reliée à Vénus. Elle va atténuer les aspect trop anguleux et parfois agressifs de Mars. Mais il y a plusieurs autres interprétations : vous pouvez avoir à vous investir à fond dans votre travail, et même parfois dans un nouveau travail où il faudra trouver vos marques. Vous risquez aussi, pour certains, d'attraper un virus et d'avoir de la fièvre pendant deux ou trois jours. Rien de grave !



Sagittaire

Jupiter sera en Capricorne pendant un an, une année où votre/notre patrimoine prendra plus d'importance. Mais il sera une préoccupation pour tous les signes. Et il ne s'agira pas seulement de notre patrimoine personnel, mais aussi de celui de la France et des valeurs qui vont avec. N'oublions pas que le Capricorne c'est l'Histoire, avec un grand H, et qu'elle sera probablement au centre des débats à un moment ou à un autre de cette année qui arrive.

Capricorne

Quatre planètes occupent à présent votre signe, Vénus, Jupiter, Saturne, Pluton, une configuration qui, dans votre propre signe annonce une certaine rigueur. Présente et à venir. De la rigueur budgétaire, mais aussi de la rigueur et de la droiture dans la conduite des affaires du pays ; du moins, c'est ce qu'on réclamera et ça vous ira très bien parce que cela correspond à vos idées, à vos valeurs personnelles. Cependant, il faut s'attendre à d'importantes complications à partir du mois d'août. Un gros conflit ?



Verseau

2ème décan, préparez-vous à recevoir les influx de Mars, caractéristiques de problèmes avec l'autorité. La vôtre, celle de votre boss, ou encore d'un parent. Ce sera passager, avec Mars rien ne dure, mais il faudra prendre sur vous pour ne pas vous mettre en colère et dire des choses que vous ne pensez pas, au risque d'encourir un blâme ou d'entendre des paroles vexantes. 1er décan, comme fin 2007 et 2008, un projet pourrait marcher tout seul mais vous aussi risquez de vous sentir seul.



Poissons

Rien que des bonnes vibrations pour vous, surtout 1er décan pour le moment. Tout va dans le sens de votre désir et surtout celui de faire des rencontres intéressantes. C'est le bon moment pour vous faire de nouveaux ami, pour découvrir quelqu'un que vous connaissez déjà, mais sous un autre angle... Cependant, en tant que Poissons vous aimez aider les autres et ce sera possible cette année, vous pourrez même jouer un rôle de guide, de mentor pour quelqu'un.