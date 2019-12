L'horoscope du 2 décembre

publié le 02/12/2019 à 05:29

Bélier

C'est votre carrière qui sera au premier plan avec Jupiter en Capricorne. Vous mettrez probablement la barre un peu trop haut, mais on ne vous refera pas. Vous avez un objectif pour les mois qui viennent, 1er décan et peut-être 2ème décan pour l'instant, et il y a des chances pour que vous l'atteigniez ; mais cela dépend des aspects de Jupiter dans votre thème natal ; vous pouvez aussi, pour avoir surestimé vos moyens, vous trouver en échec...

Taureau

Une excellente conjoncture pour vous ! Vous le sentez déjà si vous êtes du 1er décan, après les efforts, après les épreuves en 2019, le réconfort en 2020 ! En tout cas, jusqu'à fin janvier pour le 1er décan qui reçoit toujours Uranus et n'a pas encore retrouvé sa stabilité, mais ça va venir ! Après janvier, ce sera au tour du 2ème décan (mais vous le sentirez déjà en janvier) qui sera chanceux, surtout né autour des 7 et 8 mai (Jupiter et Neptune en harmonie).

Gémeaux

Jupiter occupe à présent un des secteurs financiers de votre thème et les questions de budget, de gestion de ce budget seront centrales en 2020. Cela a déjà commencé depuis quelque temps pour le 1er décan, qui est peut-être obligé de resserrer les cordons de la bourse, que ce soit parce que vous voulez faire des économies ou parce que votre entreprise doit faire des économies. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas le seul dans ce cas !

Cancer

Jupiter est passée chez vous en 2013, 2014, elle a fait un demi tour de zodiaque et s'oppose à vous à présent, mais pour le meilleur. Un mariage, une association ? Certains pourraient en effet s'associer professionnellement ou se trouver un client avec qui ils vont fonctionner longtemps ; ça a déjà commencé pour le 1er décan et une partie du 2e. On pourrait aussi vous faire une belle proposition, autant sur le plan professionnel que dans la vie privée. Une rencontre pour certains...

Lion

Jupiter sera un peu barbante en Capricorne car elle vous obligera à travailler davantage et à laisser vos loisirs de côté. Vous y gagnerez en progressions, et si vous êtes de ceux qui ont été malmenés par Uranus (1er décan par exemple), Jupiter va calmer les choses. Ceux qui ont perdu leur job en retrouveront un, pas aussi bien mais c'est mieux que rien, et ceux qui se mettent à leur compte vont crouler sous la paperasserie, ce qui fait partie des joies de l'entrepreneuriat.

Vierge

Un très bon cru de Jupiter pour vous, vous attirerez l'attention sur vous, sur vos talents et vous aurez le plaisir de réussir ce que vous entreprendrez. Il n'y a pas que Jupiter dans la balance, vous n'iriez pas aussi loin, il y a également Uranus avec qui elle est déjà en phase et cela signe les progressions rapides, et parfois étonnantes. Avez-vous changé de job dernièrement ? Si ce n'est pas encore le cas, cela pourrait venir très vite ! A moins que vous n'ayez pris votre indépendance.

Balance

Jupiter en Capricorne est l'architecte de votre vie, vous avez ou allez construire du solide, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée. Du durable aussi ! Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir un problème familial à gérer, des disputes entre ou avec les enfants, et que ça ne se passera pas toujours bien à la maison, votre rôle de parent étant remis en question et parfois de manière très injuste. Vous ne serez pas sur la même longueur d'ondes.

Scorpion

Un Jupiter très positif, il ne faut pas en douter 1er décan, vous avez eu une épreuve en 2019 mais elle se termine et vous allez avoir de belles ouvertures. Peut-être à travers une formation, un stage, un apprentissage quelconque. Dans certains cas, vous irez parler à quelqu'un, une sorte de thérapie qui vous fera beaucoup de bien, toujours 1er décan, car vous pourrez exprimer (je l'espère) ce que vous gardez de négatif au fond de vous.

Sagittaire

Votre planète préférée vous quitte pour votre voisin Capricorne, une conjoncture qui va braquer le projecteur sur votre argent et sur la façon dont vous l'utilisez. Pour certains il s'agira de faire un important achat, peut-être une maison, un terrain, un appartement, alors que pour d'autres il faudra vendre. Mais vous pourriez aussi augmenter vos revenus en travaillant durement (le Capricorne est un gros travailleur) ou, éventuellement, faire d'intéressants placements.

Capricorne

Bienvenue à la planète du développement, pour l'instant elle ne forme que des bons aspects et est déjà un formidable atout pour les natifs de décembre. Vous avez certainement un souci à l'arrière-plan, c'est toujours le cas avec Jupiter, mais il y a toute un partie de votre vie qui va bien, et qui ira bien aussi pour le 2ème décan d'ici peu. Seul le 3e décan peut avoir un cap à passer car Jupiter va transiter successivement Saturne et Pluton, nous en reparlerons.

Verseau

Jupiter transite votre secteur 12 et dit deux choses : vous êtes dans l'attente ou dans la préparation d'un bon coup, mais il y a des problèmes de logistique. Des détails casse-pieds et qui gâcheront votre plaisir si vous leur accordez trop de place. Peut-être que vous serez conduit aussi à commenter, à analyser des événements mais vous n'y participerez pas de près. Ils ne vous concerneront pas directement ; en réalité, Jupiter vous protégera des excès et des hauts et des bas de l'existence.

Poissons

Jupiter donne le ton de 2020, et il est bon pour vous ! Les uns vont développer une forte amitié, les autres auront un très excitant projet plus privé que professionnel. Un projet que, semble-t-il, vous réaliserez tout seul mais dont vous ne profiterez peut-être pas tout de suite, cela dépend de votre thème natal. Vos relations seront également très importantes et c'est à travers elles que vous vous épanouirez cette année. Chaque décan à son tour, là c'est le 1er...