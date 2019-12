L'horoscope du 30 novembre 2019

publié le 30/11/2019 à 05:50

Bélier

Vous serez très sensible aux marques d'affection de votre partenaire, 1er décan en particulier. Mais si vous voulez en recevoir, ne faudrait-il pas en donner vous aussi ? Vous êtes marqué par votre planète maîtresse, Mars, qui a pour fonction (entre autres) de prendre et de ne pas trop donner. Cela peut passer pour de l'égoïsme et c'est vrai que le Bélier est souvent égoïste, mais nous le sommes tous à notre manière. Chez vous, cela se voit peut-être plus parce que vos intérêts passent avant ceux des autres ? Mais cela dépend beaucoup de votre ascendant...

Taureau

Il se peut que vous ayez une épaule sur laquelle poser votre tête, quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour ne pas vous décevoir. Votre partenaire ou un ami peut-être. En tout cas, cette personne se tient à vos côtés en ce moment, comme l'indique Vénus en Capricorne. Mais vous pouvez être surpris car il se peut que cette personne ne soit pas du tout un intime, mais votre sixième sens vous dit que vous pouvez lui faire confiance, qu'il ou elle saura vous réconforter (1er décan surtout).

Gémeaux

L'amour n'est pas un long fleuve tranquille en ce moment, vous êtes dans l'ambivalence et avez du mal à être en phase avec l'autre. Et quand vous y êtes, cela ne dure pas ! Peut-être que vous ne voyez que ses défauts par moments et que, du coup, vous n'avez qu'une envie c'est de les lui faire remarquer ; vous ne pouvez pas vous en empêcher, même si vous savez que c'est un peu destructeur pour votre couple. Célibataire, ils seront peu nombreux ceux qui vous plairont !

Cancer

Aimer c'est partager (enfin pas uniquement) et Vénus en Capricorne est très demandeuse. Ce week-end, soyez celui ou celle qui partage, même ce qui est négatif. Et si vous êtes né en juin, il y aura forcément quelqu'un, conjoint, ami, ou enfant pour partager aussi ses sentiments, ses émotions, ses désirs avec vous. Montrez à l'autre que vous êtes reconnaissant, que cela vous fait du bien, ce sera encourageant pour tous les deux. 2ème décan, vous êtes trop sur la réserve.

Lion

On l'a vu en début de semaine, Vénus ne vous passionne pas en ce moment, l'amour que vous vivez vous semble banal. Mais c'est à vous de lui coller des paillettes ! Vous savez très bien le faire quand vous le voulez, alors pourquoi vous ne faites rien ? Peut-être que vous êtes en pleine remise en question, c'est possible avec la dissonance d'Uranus, et quelque part vous espérerez que cela va s'arranger. Or ça ne peut pas s'arranger sans un minimum d'efforts de votre part.

Vierge

Vénus est au top pour vous ces jours-ci et grâce à son harmonie avec Uranus la nouveauté s'invite dans votre vie ; quelqu'un se serait-il installé dans votre tête ? Parce que chez vous, cela commence par la tête, rarement par les sens. Vous avez besoin d'être en accord intellectuellement avec l'autre, avant d'être en accord physiquement. Ceux qui sont du début du signe (nés autour du 27 août) ont toutes les chances de tomber sur quelqu'un qui les fera fantasmer.

Balance

Vénus en Capricorne valorise le passé, il est donc possible que vous tombiez sur un ou une ex. et que cela crée quelques remous. Mais vous avez les moyens de les gérer, vous n'êtes pas sans défense par rapport à vos émotions, même si elles sont fortes. Si jamais, par hasard, vous étiez tenté par une reprise de l'histoire, essayez tout de même de vous souvenir de ce qui n'allait pas avec cette personne : il y a peu de chances pour qu'il ou elle ait changé, à moins que vous ne vous soyez pas vus depuis au moins 20 ans !

Scorpion

Heureusement que Vénus vous sourit, sinon ce week-end serait stressant pour vous. Il semble que vous serez bien entouré, notamment par quelqu'un de très bon conseil. Cela dit, le stress est moindre que la semaine dernière mais il a été là en filigrane toute la semaine étant donné que Mars est dans votre signe (1er décan). Et Mars, c'est le stress, la fièvre, les impulsions que vous avez du mal à contrôler... La présence de Vénus en Capricorne atténue tout cela, vous pouvez compter sur celui/celle qui vous conseillera.

Sagittaire

Parlons d'amour aujourd'hui, ça intéresse tout le monde et la présence de Vénus en Capricorne suggère que votre partenaire aurait besoin que vous le/la rassuriez. En général, vous aimez séduire, vous sentir libre d'aimer, mais avec la conjoncture actuelle vous êtes plutôt un peu enchaîné, que ce soit par sens du devoir ou parce que votre partenaire peut se révéler un peu étouffant/e par moments. Vénus étant rapide, ne faites rien, ne dites rien, ça va passer tout seul. Soyez juste plus rassurant si possible.

Capricorne

Vénus est dans votre 1er décan, le plus chanceux de tout le zodiaque, et son harmonie avec Uranus suggère un renouveau dans le couple, ou une rencontre peu banale. Profitez-en, sortez, voyez du monde, en tout cas si vous cherchez à rencontrer quelqu'un. En couple, n'hésitez pas à vous lancer dans des expériences particulières de manière à pimenter votre vie sexuelle. Votre libido est en forme en ce moment, c'est en tout cas ce que dit la présence de Mars en Scorpion, signe du sexe.

Verseau

On ne peut pas dire que la relation de couple soit au centre de vos préoccupations, vous êtes plutôt dans le désir de donner de l'amour ou de l'argent aux plus démunis. Mais tout en vous montrant généreux, avec Vénus en Capricorne vous restez tout de même raisonnable, ce qui est important ! En effet, vous avez souvent tendance à donner sans vous préoccuper du fait que vous pourriez manquer et être dans une situation ennuyeuse parce que vous avez été trop généreux. Il faut un juste équilibre.

Poissons

Je vous rappelle que la Vénus du Capricorne donne de la valeur à vos amitiés, et que l'une d'entre elles pourrait évoluer vers autre chose en ce moment, surtout 1er décan. En effet, d'un côté Vénus bien placée et de l'autre, pour l'accompagner, un bon aspect de Mars qui vous pousse à aller vers les autres et en particulier vers quelqu'un que vous connaissez, mais pas intimement. Plutôt dans le registre social, et pour qui vous avez un petit faible parce que vous avez les mêmes idées, la même façon de voir la vie.