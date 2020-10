L'horoscope du 30 octobre 2020

publié le 30/10/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous pouvez aller très haut dans la joie, l'exaltation que procure un moment, mais vous pouvez aussi descendre très bas quand les choses ne vont pas dans votre sens. Et cela pourrait être le cas aujourd'hui, mais uniquement pour ceux du 3ème décan qui reçoivent les dissonances de trois planètes en Capricorne. Vous avez cependant déjà vécu cela une grande partie de l'année, vous pouvez donc vous en défendre. Et ce sera bientôt terminé, en décembre.

Taureau

L'opposition du Soleil à Uranus, qui est dans votre signe, est exacte pour ceux de fin avril. Vous avez peut-être une décision à prendre et pèserez le pour et le contre, entre les contraintes qui vous plombent et la liberté que vous pourriez gagner en lâchant prise. Mais pour vous, lâcher prise est très difficile, votre signe s'attache en profondeur et pas seulement sur le plan sentimental. Vous êtes très attaché à tout ce que vous pensez être un bien vous appartenant, objets et êtres humains.

Gémeaux

Si vous êtes né en mai, vous avez l'art et la manière de plaire en ce moment, surtout en faisant plaisir à ceux que vous aimez et en vous montrant très attentionné à leur égard. Vous sentirez que c'est ce dont ils ont besoin et vous vous adapterez à leurs besoins. Toutefois, la conjoncture peut aussi accentuer votre goût pour tout ce qui est beau, tout ce qui brille : objets et vêtements de marque, par exemple, ou alors des oeuvres artistiques.

Cancer

3ème décan, votre relation avec un partenaire professionnel ou affectif ne sera pas facile, mais je suppose que vous êtes habitué et que, peut-être, vous avez décidé que ça allait changer ? Ce serait une bonne chose que de vous sortir de cette relation qui n'est pas positive pour vous. Sauf que parfois il n'y a pas de solution parce que vous avez besoin de ce travail où on vous traite mal, ou de ce partenaire qui abuse de la faiblesse que vous avez pour lui/elle.

Lion

Comme les autres signes dits " fixes " (Verseau, Scorpion, Taureau) vous serez sensible à l'opposition Soleil/Uranus et cela vous incitera à résister aux changements dont nous avons déjà parlé et contre lesquels vous luttez, et pas toujours avec succès ; surtout si vous vous battez contre plus fort que vous. 1er décan, vous êtes concerné et grâce à Vénus vous pourriez bénéficier de bons conseils de la part d'un proche qui a vos intérêts à coeur. Écoutez-le/la.

Vierge

Ceux du 3ème décan pourraient bien avoir la baraka en ce moment, les uns parce qu'ils sont pratiquement au bout d'un projet dont ils sont fiers, les autres parce qu'on leur fera des compliments, parfois assortis d'une promesse d'avancement. Cela dit, cette situation s'est déjà présentée en février-mars, mais n'avait pas pu être tenue, peut-être à cause du confinement. Il se trouve qu'elle revient à présent et la possibilité de construire quelque chose ou même de reconstruire pourrait vous plaire.

Balance

3ème décan, vous n'êtes pas gâté aujourd'hui et c'est toujours le domaine familial ou celui de la maison qui est en cause. Vous n'en avez pas tout à fait terminé avec ces " épreuves ", mais vous pouvez vous dire qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Ce sera terminé mi-décembre. Faites contre mauvaise fortune bon coeur, ce genre de situation ne se représentera plus avant 29 ans, et encore, Pluton et Jupiter ne seront plus dans le même signe... Mais vous aurez une piqure de rappel tous les six ou sept ans.

Scorpion

Le 3ème décan est toujours le plus favorisé, l'aspect entre Lune et Jupiter qui se fait aujourd'hui pourrait représenter une chance offerte de faire une formation, un stage, voire un apprentissage. Si c'est possible, saisissez-la, les bénéfices à en retirer ne tarderont certainement pas à vous apparaître. 1er décan, le Soleil et Uranus s'opposent et vous voient très nerveux, anxieux de votre avenir ou de l'avenir de l'une de vos relations. Une remise en question est en cours depuis des mois.

Sagittaire

Jusqu'au 5, vous serez en phase avec tout le monde, 1er décan, et en particulier avec votre chéri/e. Une harmonie s'est installée, vous évoluez dans une ambiance chaleureuse et si vous êtes encore célibataire, l'espoir de concrétiser une relation pourrait se faire plus sérieux. Vos amitiés sont également sur le devant de la scène, c'est le bon moment pour réunir des amis et faire la fête. Les prochains jours s'y prêteront pour les trois décans de votre signe.

Capricorne

Vous ne vous sentirez pas au top, 3ème décan, aucun événement particulier mais c'est votre ressenti de la situation qui ne sera pas très positif, on peut même dire que vous ferez preuve d'un certain pessimisme, en particulier né après le 16 janvier. Et comme tout ressenti, vous risquez de lui accorder un crédit qu'il ne mérite peut-être pas. Mais il est vrai que les conjonctures de cette année n'étaient pas en faveur de l'optimisme et que ce n'est toujours pas le cas. Pour l'instant...

Verseau

Le Soleil s'oppose à Uranus, un aspect d'anxiété, de crainte de l'avenir, mais heureusement Vénus est en bon aspect et compense très fortement cette dissonance qui ne touche que ceux de fin janvier, voire début février. Cela s'explique par le fait que Vénus est dans son signe, elle est donc puissante et plus forte qu'Uranus qui est en chute là où elle se trouve, en Taureau. Il se peut aussi que quelqu'un vous dise des paroles sensées et réconfortantes.

Poissons

3ème décan, vos chances de vous faire de nouvelles relations ou d'en approfondir une qui vous apporte beaucoup sont accentuées aujourd'hui. Surtout ne négligez pas les signaux amicaux que l'on vous envoie et dites-vous que certaines des relations que vous vous êtes fait cette année, ou en tout cas l'une d'entre elles, pourraient être très intéressante pour votre avenir, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou personnelle.