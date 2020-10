L'horoscope du 27 octobre 2020

publié le 27/10/2020 à 05:30

Bélier

3ème décan, vous recevrez toute la semaine les influx de la conjonction Jupiter/Pluton, laquelle peut être très généreuse et vous donner plus de pouvoir dans votre activité, plus de rentrées financières aussi, ou au contraire vous obliger à faire table rase et à repartir de zéro. Ce sera surtout ressenti par ceux nés autour du 12 avril. Étant donné que Saturne a aussi été en dissonance avec vous et l'est encore, on pensera plutôt à une situation où vous devez reconstruire.

Taureau

Plus que d'autres, vous serez sensible à l'opposition du Soleil et d'Uranus, cette dernière étant dans le 1er décan de votre signe. Il n'y en a plus pour très longtemps, vous êtes au bout de vos peines ou alors en passe de pouvoir prendre votre indépendance, ce à quoi vous aspirez depuis longtemps. Né avant le 27 avril, vous semblez en avoir terminé et né après, le début de 2021 sera encore contrariant, mais ce sera la dernière fois et vous saurez vous battre pour conclure.

Gémeaux

Vous n'avez rien à craindre de l'opposition entre le Soleil et Uranus, elle fait vibrer des secteurs liés au travail et aux petits soucis du quotidien (1er décan). Ils seront peut-être un peu envahissants, cela vous cassera les pieds pendant quelques jours, mais cela n'aura pas vraiment d'importance. D'ailleurs, l'entrée de Vénus en Balance ce jeudi vous mettra d'une humeur de rêve (1er décan aussi), vous vous sentirez bien dans votre peau et votre séduction sera votre principal atout.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui n'auront pas à se plaindre de la conjoncture, au contraire. Le processus de libération mis en place par Uranus se poursuit, vous en aurez une preuve dans les prochains jours (né fin juin). Cette libération peut être personnelle ou professionnelle, votre désir étant de ne plus avoir quelqu'un sur le dos pour vous dire ce que vous devez faire. Mais il est sûr que c'est déjà acté pour certains natifs qui jouissent à présent d'une vie qui leur convient parfaitement.

Lion

L'opposition du Soleil et d'Uranus peut vous contrarier car les choses ne se passeront pas comme vous les avez prévues, et cela vous énervera ou vous stressera... Peut-être parce que vous comptiez avoir le soutien de quelqu'un et que ce quelqu'un manquera à sa parole ou ne sera pas là quand vous en avez besoin. Cela dit, Uranus étant rétrograde il est très possible que vous ne fassiez qu'anticiper que quelqu'un pourrait vous lâcher, cela n'arrivera peut-être pas.

Vierge

Bien servi par la conjoncture, surtout né fin août et début septembre, vous pourriez recevoir une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou obtenir une information qui pourrait vous faire changer d'avis sur un sujet précis. En tout cas, le Soleil Scorpion opposé à Uranus en Taureau est une bonne conjoncture pour vous, que vous connaissez bien et qui vous permet à travers un travail de fourmi, de vous libérer de certains préjugés qui vous freinent. Et surtout d'ouvrir de nouvelles portes.

Balance

Ce n'est pas facile pour le 3ème décan, il va y avoir quelques jours un peu moroses pour vous car Mercure et Saturne seront en dissonance (jusqu'au 10 novembre). Essayez de prendre du recul, de ne pas réagir de manière émotionnelle, même si la situation en elle-même produit de l'émotion. Le sentiment d'être seul, de ne pas être soutenu ou d'être mal traité par votre famille, voire de vous sentir rejeté par elle, pourrait être accentué dans les prochains jours, mais c'est un " passage " vers autre chose.

Scorpion

Dans votre signe, le Soleil entame une opposition à Uranus, ressentie surtout par le 1er décan qui devrait essayer d'éviter toute situation stressante pendant quelques jour. Cela dit c'est quelque chose que vous connaissez bien, Uranus est rétrograde, normalement il ne devrait pas y avoir d'événement mais plutôt un souvenir, une conversation qui vous rappellera que la situation en question n'est pas terminée, en tout cas tant que vous ne changez pas votre manière d'être avec l'autre.

Sagittaire

L'opposition du Soleil et d'Uranus met en jeu vos secteurs 6 et 12, c'est-à-dire ceux qui gèrent vos soucis, vos ennuis du quotidien, ceux qui vous créent du stress. Il y aura quelque chose qui vous inquiétera dans les prochains jours, mais ce sera sans conséquences et vous avez en général de très bonnes défenses. A partir de jeudi, vous pourrez vous appuyer sur Vénus et donc sur quelqu'un de très amical à votre égard et qui fera tout pour vous réconforter.

Capricorne

Au contraire des autres signes, vous serez satisfait par l'opposition Soleil/Uranus qui va faire tourner la roue plus vite. Il y aura du nouveau dans l'air pour le 1er décan, mais il ne s'agira pas de quelque chose de concret (Uranus est rétro), ce sont plutôt vos petites cellules grises qui seront en ébullition sur une idée, ou alors vous parlerez d'un projet avec quelqu'un et cela provoquera en vous une sorte de courant électrique qui vous donnera envie d'accélérer le mouvement.

Verseau

Vous serez très sensible à l'opposition du Soleil et d'Uranus, natif de fin janvier. Mais elle est en bout de course et il faut espérer que vous avez intégré les changements qu'elle vous invitait (ou obligeait) à faire. L'aspect ne va durer que deux ou trois jours durant lesquels vous penserez à votre histoire avec une certaine anxiété, mais vous êtes engagé dans un processus et vous ne pouvez pas faire marche arrière, cela ne dépend pas de vous.

Poissons

Pour vous, comme pour d'autres, la conjoncture est positive, Uranus et le Soleil étant tous deux en harmonie avec vous. Né fin février, vous êtes en pleine progression, nous l'avons déjà vu, à travers un apprentissage, une formation ou l'ajout d'une nouvelle activité à celle que vous avez déjà. Vous pouvez aussi avoir " copiné " avec des voisins et vous trouver à présent dans un nouveau groupe amical dans lequel vous vous sentez vous-même.