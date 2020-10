L'horoscope du 28 octobre 2020

publié le 28/10/2020 à 05:30

Bélier

Vénus est face à vous, dans votre secteur des unions et associations. Pour l'instant, c'est bon signe, surtout pour le 1er décan qui va s'arranger pour plaire à tout le monde ou trouver un compromis dans une négociation. Mais vous pouvez aussi, c'est le rôle de Vénus, tomber sur quelqu'un qui va beaucoup vous plaire. Il n'est pas dit qu'il va se passer quelque chose, mais de toutes les manières ce sera un moment agréable où vous serez sous le charme, ou c'est vous qui charmerez...

Taureau

Votre planète d'amour atteint son autre signe préféré la Balance. Vous serez le champion des petites attentions craquantes qui font qu'on vous adore. Très logiquement vous attendrez qu'en retour on soit gentil, aimable, aimant avec vous et, avec cette Vénus Balance, on vous sera reconnaissant. Peut-être que vous aurez quelqu'un à soigner aussi, l'un de vos enfants par exemple, mais rien de grave puisque cela ne durera qu'un jour ou deux.

Gémeaux

Vous apprécierez beaucoup cette Vénus en Balance, même si elle est rapide. 1er décan pour le moment, vous serez d'une certaine manière dans la lumière, vous vous ferez remarquer, on vous fera des compliments sur votre physique ou sur votre intelligence et votre rapidité d'esprit. En tout cas, vous vous sentirez valorisé, c'est ce que produit Vénus en Balance. Certains se sentiront aussi très aimés par l'élu/e de leur cœur, qui sera plus démonstratif de ses sentiments.

Cancer

Vous penserez avec une certaine nostalgie à un amour passé et les moments que vous avez vécus avec cette personne vous paraîtront idylliques. C'est peut-être vrai, mais n'oubliez pas que Vénus en Balance a tendance à embellir le passé. Il se peut aussi que vous ayez envie " d'embellir " votre cadre de vie, d'ajouter quelque chose de confort ou de joli à votre décoration : un tableau, un objet dont vous trouvez qu'il irait bien chez vous. Votre maison vous semblera encore plus accueillante.

Lion

Vierge

C'est le bon moment pour faire un achat qui vous tente depuis quelque temps mais vous hésitez à la dépense. Faites-vous plaisir, c'est parfois plus important que de faire l'économie de quelque chose dont vous avez envie. C'est bien d'être sérieux avec l'argent, mais avez-vous un but précis ? Est-ce pour laisser quelque chose à vos enfants ou tout simplement par principe ? Si c'est par principe, lâchez prise de temps en temps parce que cela ne peut que vous faire du bien.

Balance

Avec Vénus chez vous, 1er décan jusqu'à jeudi prochain, vous déborderez de séduction et vos amours se porteront comme un charme. Une jolie parenthèse pour votre couple qui en sera renforcé. Et si vous êtes célibataire, il n'est pas impossible que vous croisiez quelqu'un qui saura vous plaire ; vous serez sous le charme et cela vous fera rêver. Mais ne vous emballez pas, Vénus est rapide et cela peut n'être qu'une passade. Néanmoins, c'est toujours bon à prendre !

Scorpion

Vénus dans votre 12ème secteur vous dit de vous oublier un peu, de penser davantage au plaisir de l'autre qu'au vôtre, cela vous donnera la certitude d'être aimé en retour, que votre chéri/e ne peut que vous en être reconnaissant. Il y a toujours une notion de sacrifice quand une planète est en 12ème secteur. Il y a aussi ce que vous appréciez beaucoup, c'est-à-dire le côté secret, le fait que parfois vous préfèrez garder pour vous ce que vous ressentez pour ne pas être à la merci de l'autre.

Sagittaire

Bien placée, Vénus donne une valeur particulière à l'amitié et à l'entraide. Vous en bénéficierez dans les prochains jours, des amis pourraient vous présenter quelqu'un ou alors c'est vous qui aurez le plaisir de servir d'entremetteur, d'être l'artisan d'une rencontre et vous adorez ça ! En Balance, Vénus valorise également vos projets ou un projet en particulier dont vous attendez peut-être beaucoup Et vous avez raison, ça ne sera pas en vain !

Capricorne

Au zénith de votre zodiaque, Vénus dit que vos succès professionnels auront plus d'importance pendant quelques jours que votre vie sentimentale. Cela ne concerne que le 1er décan pour le moment et cela va durer jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Vénus ne rencontrant aucune autre planète, vous avez toutes les chances de réussir ce que vous avez entrepris et d'être content de vous. Ce qui est rare chez le Capricorne : vous n'êtes pas souvent dans l'auto-satisfaction.

Verseau

La chance sera avec vous pendant quelques jours grâce à Vénus en Balance, vous serez optimiste et vous le transmettrez aux autres, qui chercheront consciemment ou non à vous en remercier. Reconnaissants, vos proches (ou moins proches) pourraient avoir envie de vous faire plaisir à leur manière : les uns vous feront une agréable proposition, les autres vous inviteront à une petite fête chez eux, et vous aurez la possibilité de vous faire apprécier de tous, et peut-être de quelqu'un en particulier.

Poissons

Il sera question d'argent avec Vénus en Balance, si on vous doit quelque chose, vous pouvez être sûr de le récupérer rapidement, 1er décan pour l'instant. Mais on peut également vous offrir une prime, un dédommagement. Côté coeur, vous pourriez être très attiré physiquement par quelqu'un que vous allez croiser au travail, ou parfois dans la rue. En couple, c'est une période (1er décan jusqu'à jeudi prochain) où il pourrait y avoir un retour de flamme.